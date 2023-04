Metallica: Ο James Hetfield έγραψε βιβλίο για ένα θέμα που "καίει" και αναμένουμε το νέο άλμπουμ

Ο 59χρονος μπροστάρης των Metallica, James Hetfield (Τζέιμς Χέτφιλντ) ανακοίνωσε λεπτομέρειες για το νέο του βιβλίο που θα είναι αφιερωμένο στις μεγάλες του αγάπες… τις κιθάρες του.

The Four Horsemen, Creeping Death, One, Harvester of Sorrow, Blackened, Fade to Black, Seek and Destroy, Master of Puppets, Leper Messiah, Sad but true... με ποιες κιθάρες παίχτηκαν τα θρυλικά riffs αυτών των κομματιών;

Είναι πολύ πιθανό να το μάθουμε ξεφυλλίζοντας αυτό το λεύκωμα 400 σελίδων (!) με τον αυτοαναφορικό τίτλο “Messengers: The Guitars of James Hetfield”.

Πρόκειται για ένα φωτογραφικό "παραλήρημα", στις σελίδες του οποίου φιγουράρουν οι 40 και βάλε κιθάρες της συλλογής του διάσημου μουσικού. Σύμφωνα με τον Hetfield στο βιβλίο διηγείται την ιστορία και τη σπουδαιότητα της κάθε μίας κιθάρας στη ζωή και την καριέρα του. Ποιο είναι το μήνυμα που αυτοί οι αγγελιοφόροι (Messengers) έφεραν στην εξέλιξή του την κάθε στιγμή μέσα σε 40 χρόνια μουσικής πορείας;

Από την Electra OGV που καθόρισε το στιλ του, στην εμβληματική συνεργασία του με την ESP και τις μυθικές κιθάρες MX με την υπογραφή του και από τις Snakebytes μέχρι τα φιλόδοξα πρότζεκτς με την εταιρία του διάσημου κατασκευαστή Ken Lawrence. Όλα περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο, που "ανοίγει ένα παράθυρο στο μυαλό και την ψυχή ενός από τους σημαντικότερους frontmen της ροκ".

O James Hetfield και ο Robert Trujillo των Metallica στη συναυλία The Rose Bowl το 2017, στην Pasadena CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP





Ο Hetfield μοιράζεται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και τις συναισθηματικές αποχρώσεις, των πολύτιμων "εργαλείων", τα οποία χάραξαν με τον ήχο τους το ιδιαίτερο ταξίδι της κορυφαίας metal μπάντας του πλανήτη.

Στη σύνοψη του βιβλίου διαβάζουμε: “Ο Hetfield μοιράζεται τα συναισθηματικά και τεχνικά στοιχεία των επιλεγμένων εργαλείων που έχουν διαμορφώσει το ιδιαίτερο μουσικό του ταξίδι, και περιλαμβάνουν εξωτικά όργανα, vintage Gibsons, και κιθάρες που έχουν φτιαχτεί μόνο για εκείνον. Επίσης, αποκαλύπτει μυστικά ηχογραφήσεων, καθώς και τους βασικούς ενισχυτές και τον εξοπλισμό που σμίλεψαν τις νότες και δημιούργησαν τον χαρακτηριστικό ήχο του”.

Στις 14 Απριλίου ο νέος δίσκος “72 Seasons”.

Οι Metallica βρίσκονται στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του 11ου άλμπουμ τους με τίτλο, “72 Seasons”, που θα ακουστεί ολόκληρο επισήμως στις 14 Απριλίου. Πρόκειται για το 12ο άλμπουμ της μπάντας σε παραγωγή Greg Fidelman, με Hetfield και Ulrich.

Μιλώντας για το κόνσεπτ του τίτλου ο James Hetfield αναφέρει: «“72 Seasons”. Τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής μας, που σχηματίζουν τον αληθινό ή λάθος εαυτό μας. Τότε που μας λένε οι γονείς μας “ποιοι είμαστε”. Μια πιθανή κατηγοριοποίηση γύρω από το τι είδους προσωπικότητα έχουμε. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτού είναι η συνεχής παρατήρηση αυτών των πυρηνικών πεποιθήσεων και το πώς επηρεάζουν την αντίληψή μας για τον κόσμο σήμερα. Μεγάλο μέρος της ενήλικης εμπειρίας είναι επαναφορά ή αντίδραση σε αυτά τα παιδικά βιώματα. Αιχμάλωτοι της παιδικής ηλικίας ή σπάζοντας τα δεσμά που κουβαλάμε προς την ελευθερία».

Οι Metallica, που την περασμένη χρονιά μπήκαν και στην καρδιά των θαυμαστών του “Stranger Things” με το "Master of Puppets" να κάνει χαμό στο σύμπαν του Netflix, ετοιμάζουν εντατικά την περιοδεία τους (2023-2024). Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της μπάντας “All Within My Hands”, που ενδυναμώνει τις τοπικές κοινότητες προσφέροντας τροφή, στέγη και επιμόρφωση.

Επιπλέον, οι Metallica θα είναι οι headliners του πρώτου "Power Trip Festival" στην Καλιφόρνια, όπου θα εμφανιστούν και οι Ozzy Osbourne, AC/DC , Guns N’ Roses, Iron Maiden και Tool will also be performing.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, οι Metallica έχουν ετοιμάσει ένα event για τους fans και συγκεκριμένα στις 13 Απρίλιου σε κινηματογράφους σε ολόκληρο τον κόσμο, θα διοργανωθεί ένα listening party όπου θα ακουστούν φυσικά για πρώτη φορά όλα τα τραγούδια του “72 Seasons”, με την μπάντα να μιλάει για κάθε ένα ξεχωριστά.

METALLICA





Το tracklisting του “72 Seasons”

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata

