Οι Metallica επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και τραγούδι - Οι 72 εποχές μέχρι να γίνεις 18 ετών

Αλληλούια για τους θιασώτες των Metallica, που πλέον περιμένουν με ανυπομονησία το νέο άλμπουμ της αγαπημένης τους μπάντας, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 14 Απριλίου του 2023 και θα έχει τίτλο “72 Seasons”.

Επτά χρόνια μετά το άλμπουμ “Hardwired… to Self-Destruct” που κυκλοφόρησε μέσω της ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας "Blackened Recordings", οι Metallica σαφώς δεν έχουν αυτοκαταστραφεί και επιστρέφουν δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο τους κομμάτι από την επόμενη δουλειά τους.

Το “Lux Æterna” στα λατινικά σημαίνει “αιώνιο φως” και είναι ένα δυνατό κομμάτι, με τον χαρακτηριστικό ήχο της κορυφαίας μέταλ μπάντας, που σχηματίστηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1981 στο Λος Άντζελες.

Οι Metallica, που πρόσφατα μπήκαν και στο πάνθεον των θαυμαστών του “Stranger Things” στο σύμπαν του Netflix, ετοιμάζουν εντατικά την επόμενη περιοδεία τους.

Δείτε το βίντεο του LUX ÆTERNA των Metallica σε σκηνοθεσία Tim Saccenti

Το πρώτο single του άλμπουμ είναι το “Lux AEterna”- ένας "αστραπιαίος’ αντικατοπτρισμός των 40 χρόνων καριέρας των Metallica, μέσα σε 3μιση μόνο λεπτά", όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η θρυλική metal μπάντα! Οι “72 εποχές” αναφέρονται στον αριθμό των εποχών που ζούμε μέχρι να ενηλικιωθούμε... τυπικά τουλάχιστον.

Πρόκειται για το 12ο άλμπουμ της μπάντας σε παραγωγή Greg Fidelman, με Hetfield και Ulrich. Μιλώντας για το κόνσεπτ του τίτλου ο James Hetfield αναφέρει : “72 Seasons”. Τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής μας, που σχηματίζουν τον αληθινό ή λάθος εαυτό μας. Τότε που μας λένε οι γονείς μας “ποιοι είμαστε”. Μια πιθανή κατηγοριοποίηση γύρω από το τι είδους προσωπικότητα έχουμε. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτού είναι η συνεχής παρατήρηση αυτών των πυρηνικών πεποιθήσεων και το πώς επηρεάζουν την αντίληψή μας για τον κόσμο σήμερα. Μεγάλο μέρος της ενήλικης εμπειρίας είναι επαναφορά ή αντίδραση σε αυτά τα παιδικά βιώματα. Αιχμάλωτοι της παιδικής ηλικίας ή σπάζοντας τα δεσμά που κουβαλάμε προς την ελευθερία”.

Το tracklisting του “72 Seasons”

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata

Η περιοδεία των Metallica

O James Hetfield και ο Robert Trujillo των Metallica στη συναυλία The Rose Bowl το 2017, στην Pasadena CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Τον ίδιο μήνα που θα ακούσουμε όλο το άλμπουμ “72 Seasons”, οι Metallica ξεκινούν την παγκόσμια περιοδεία “M72”, που θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια. Όπως αναφέρει το Rolling Stone ένα από τα νέα στοιχεία που θέλει να εφαρμόσει η μπάντα είναι να μην επαναλαμβάνει το ίδιο setlist κάθε βράδυ.

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της μπάντας “All Within My Hands”, που ενδυναμώνει τις τοπικές κοινότητες προσφέροντας τροφή, στέγη και επιμόρφωση.

