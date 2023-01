Survivor All Star: Η Καρολίνα αψηφά τους κανόνες και δεν υπόσχεται ότι δεν θα ξανασυναντηθεί "κρυφά" με τον Μάριο

Δεν φάνηκαν να πτοούν την Καρολίνα Καλύβα οι παρατηρήσεις και το αυστηρό τελεσίγραφο του Γιώργου Λιανού στο Συμβούλιου της Κυριακής του Survivor All Star, με αφορμή τις μυστικές συναντήσεις που πραγματοποιούσε με τον αντίπαλό της Μάριο Πρίαμο και το φιλί που αντάλλαξαν σε απομακρυσμένη καλύβα τουμεξικάνικου Survivor.

Μιλώντας στην κάμερα η παίκτρια του reality επιβίωσης έδειξε να μην λαμβάνει σοβαρά υπόψιν της τους κανόνες του παιχνιδιού, αναφέροντας πως η αγάπη δεν έχει όρια και πως δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι δεν θα ξανασυναντηθεί με τον Μάριο.

ADVERTISING

"Όταν μιλάμε για αγάπη, μιλάμε για το ότι η αγάπη δεν έχει όρια. Ναι μεν μας έχουν βάλει όρια να μη βλέπουμε τους αντιπάλους μας αλλά είναι ανθρώπινο κατά βάση. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα ξαναγίνει και κατά πόσο θα φάει την ποινή όλη η ομάδα. Γιατί... when it comes to love, there's no limits"

Από την άλλη ο Μάριος Πρίαμος ανέφερε πως σέβεται τους κανόνες του παιχνιδιού και σημείωσε πως δεν θα επαναληφθεί. Ωστόσο, εξέφρασε την ενόχλησή του για το ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν "λύθηκε" εντός της καλύβας από τους συμπαίκτες της ομάδας του και έφτασε μέχρι το Συμβούλιο.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο φλέγον ζήτημα που απασχολεί τα τελευταία 24ωρα το ελληνικό Survivor και δεν είναι άλλο από το ότι ο ίδιος και η συμπαίκτριά του έχουν έρθει κοντά, σχολίασε πως ό,τι έχουν δεν αφορά κανέναν.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις