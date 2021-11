Ingeborg Beugel στο NEWS 24/7: Φεύγω για τη ζωή μου, μού πέταξαν πέτρες στο δρόμο

H Ingeborg Beugel είναι η γυναίκα που μας έκανε να αναρωτιόμαστε εκ νέου για το επίπεδο της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, αλλά και για τον δημόσιο λόγο και τη τοξικότητά του. Στη περίπτωσή της, οι ψηφιακές απειλές δεν έμειναν μόνο στα πληκτρολόγια, αλλά έγιναν και πράξη.

Μόλις λίγες ώρες μετά την ερώτηση που εξόργισε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνέντευξη Τύπου με τον Ολλανδό ομόλογό του, Μαρκ Ρούτε, ένας άνδρας επιτέθηκε στην Ολλανδή δημοσιογράφο, ενώ όπως επιβεβαιώνει η ίδια στο Magazine, μετά το ντελίριο τοξικότητας, απειλών και προσβολών εναντίον της, αναγκάζεται να αφήσει για την ώρα την Ελλάδα.

Η ίδια επιβεβαιώνει πως οι συνθήκες της ζωής της δυσκόλεψαν πολύ μετά το περιστατικό το οποίο έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Η Beugel μετά το θερμό διάλογό της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τον οποίο του είπε ότι ψεύδεται για τις επανοπροωθήσεις των προσφύγων μπήκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας για τουλάχιστον δύο ημέρες, με τα σχόλια όμως να συνεχίζονται και να εντείνονται τις τελευταίες ώρες.

Όπως λέει στο Magazine “Θα φύγω, είναι συμβουλή από την Ολλανδική πρεσβεία, το Ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών και το Ολλανδικό Συνδικάτο Δημοσιογράφων. Η απόφασή μου αυτή έρχεται μετά τις απειλές που έχω δεχθεί. Αυτή τη στιγμή στη χώρα δε συντελείται μόνο ένα "μεταμοντέρνο", ψηφιακό κυνήγι μαγισσών, αλλά και ένα κανονικό "witch burning". Δε μπόρεσα να διαβάσω όλα τα σχόλια που με αφορούν", μας λέει και συνεχίζει:

"Έχω βιώσει απίστευτο μίσος και εκδικητικότητα. Μου έστελναν προσωπικά μηνύματα ότι θα με πετάξουν στη θάλασσα να πνιγώ σαν τους μετανάστες, να πάω στη Τουρκία να με βιάζουν. Δε θέλω να διαβάζω άλλα τέτοια πράγματα, πεθαίνει η ψυχή μου κανονικά".

Για τη βιαιοπραγία εναντίον της μας λέει:

"Το βράδυ μετά τη συνέντευξη Τύπου δεν είχα διαβάσει ακόμα τι γραφόταν για μένα. Ξέρετε γινόταν ένας χαμός. Όλοι ήθελαν να μου πάρουν συνέντευξη. Δεν ήθελα όμως να διαβάζω όλο αυτό το δηλητήριο και τον σεξιστικό οχετό των social media. Τη νύχτα κατά τις 23.00, έβαλα το καπέλο μου και στη βόλτα μου, όπως γύριζα στο διαμέρισμά μου στο Μεταξουργείο, κάποιος κύριος με αναγνώρισε, έσκυψε, πήρε μια πέτρα και την εκσφενδόνισε προς το μέρος μου και με βρήκε στο κεφάλι. Δε σταμάτησα να δω ποιος είναι. Το περιστατικό το έχει καταγγείλει στις αρμόδιες Αρχές ο δικηγόρος μου".

Για το καπέλο της μας αναφέρει μάλιστα πως "δεν ήξερα πως έχει γίνει σύμβολο σε τέτοιο βαθμό. Από τη μια σύμβολο κατά των pushbacks, από την άλλη εκείνων που με λένε τουρκόφιλη".

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η δημοσιογράφος με το κόκκινο καπέλο. EUROKINISSI

Συνεχίζοντας για τις απειλές που δέχεται, η Ingeborg Beugel τονίζει πως δεν μπορεί πλέον να κυκλοφορήσει άφοβα εκτός σπιτιού της. "Δεν μπορώ πλέον να βγω μόνη μου στο δρόμο, δεν μπορώ να πάω στην Ύδρα, στο σπίτι μου. Η κυβέρνηση είναι ενήμερη για όλα αυτά αλλά δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί μου. Αντιθέτως, βλέπουμε μια τεράστια σπέκουλα από τα μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη κυβέρνηση. Γράφουν συνέχεια ψέματα για μένα όπως ότι έχω στο σπίτι μου Πακιστανούς υπηρέτες, είναι απίστευτα ψέματα".

Στη συνέχεια ήρθε άλλωστε η μήνυση από τον δήμαρχο Ύδρας, Γιώργο Κουκουδάκη. "Είναι η δεύτερη στη σειρά μήνυση εναντίον μου", λέει η ρεπόρτερ στο Magazine. "Το ανησυχητικό εδώ είναι πως η μήνυση βασίζεται στην αιτιολογία πως είναι δήθεν ανθέλληνας".

Αναφέρει άλλωστε πως όντας στην Ελλάδα, η ερώτησή της θα έπρεπε βάσει δεοντολογίας να αφορά την ελληνική κυβέρνηση.

"Στη Τουρκία, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι και οι ανταποκριτές ξένου Τύπου πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, ελέγχοντας την εκεί κυβέρνηση. Το αντίστοιχο θα έπρεπε να συμβαίνει και στην Ελλάδα. Άλλωστε ξέρετε, όσα κάνει η Τουρκία στο μεταναστευτικό που εκμεταλλεύεται ανθρώπους, τα ξέρουμε χρόνια, δεν είναι ταμπού. Από την άλλη, όσα κάνει η ελληνική κυβέρνηση στο μεταναστευτικό, είναι θέμα ταμπού. Και όσο μεγαλύτερο είναι το ταμπού, όταν το σπας, τόσο μεγαλύτερη αντίδραση θα έχεις εναντίον σου", αναφέρει.

Εικόνα από τις δηλώσεις των Κ. Μητσοτάκη και Μ. Ρούτε με την Ολλανδέζα δημοσιογράφο INTIME NEWS

"Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κυβερνάει το ψέμα με πολύ επιθετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, υπάρχουν και Έλληνες που με είδαν στο δρόμο και με ευχαρίστησαν για αυτό που έκανα, με εμψύχωσαν και μου είπαν μπράβο".

Τέλος, η ίδια αναφέρεται σε έναν άλλο Ολλανδό, σπουδαίο συνάδελφό της, τον οπερατέρ Άλμπερτ Κουράντ που "έπιασε" τα πλάνα της εισβολής του τανκ στο Πολυτεχνείο, τη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου του 1973.

"Στο Πολυτεχνείο υπήρχε ένας Ολλανδός δημοσιογράφος που έπιασε τις εικόνες του τανκ. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν social media, ωστόσο τα πλάνα αυτά έκαναν τον γύρο του πλανήτη και ήταν αυτές που έκαναν τον κόσμο και εκτός Ελλάδας να καταλάβει τι γίνεται, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί το καθεστώς και εν τέλει να πέσει. Ηλικιωμένοι άνθρωποι που με έχουν συναντήσει τα θυμούνται αυτά και έρχονται και μου τα λένε. Μου λένε πως κατά κάποιο τρόπο, το τι έγινε με εμένα τώρα, τους θυμίζει τα γεγονότα του τότε, όταν δηλαδή ένας Ολλανδός έδειχνε τι πραγματικά γίνεται στην Ελλάδα".

Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα για την Ingeborg Beugel: "Να καταδικάσει ο Μητσοτάκης τις απόπειρες συκοφάντησής της"

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα καταγγέλουν από τη δική τους μεριά την εκστρατεία που συντελείται από φιλοκυβερνητικά μέσα, λαμβάνοντας μάλιστα και χώρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εναντίον της Ολλανδής δημοσιογράφου.

"Πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα για τα pushbacks; Μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας. Πρόκειται για βίαια, βάρβαρα pushbacks" σημείωνε μεταξύ άλλων στην ερώτησή της η δημοσιογράφος, απευθυνόμενη στον κ. Μητσοτάκη, και διερωτήθηκε "γιατί η Ελλάδα δεν λέει την αλήθεια, η οποία είναι ότι οι Βρυξέλλες την άφησαν μόνη και για αυτό κάνει βάρβαρα pushback;" και "γιατί η Αθήνα δεν χτυπά άλλο την πόρτα της ΕΕ ζητώντας κατανομή προσφύγων;". Σημείωσε μάλιστα ότι σε Ελλάδα και Ολλανδία θα έπρεπε να επιβληθούν κυρώσεις για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό από την ερώτηση της δημοσιογράφου, διέψευσε όσα ανέφερε η δημοσιογράφος και απάντησε σε έντονο ύφος: "Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να με προσβάλετε. Είμαι ξεκάθαρος;".

Μετά την παρέμβαση του Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου, της οργάνωσης Women in Journalism αλλά και του παρατηρητηρίου Mapping Media Freedom, σειρά έχουν οι "Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα", οι οποίοι προτρέπουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη "να καταδικάσει τις απόπειρες συκοφάντησης της Ingeborg Beugel".

Αξίζει τέλος να αναφερθεί πως στην απάντησή του προς την Ιngeborg Beugel, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε μεν να μιλήσει ανοιχτά για "pushbacks", ωστόσο παραδέχθηκε την πρακτική των "interceptions".

Η Ιngeborg Beugel έκανε λόγο για "ψέματα σχετικά με τα pushbacks", με την τοποθέτησή της να είναι η εξής:

"Prime Minister Mitsotakis, when, at last, will you stop lying. Lying about pushbacks, lying about what is happening with the refugees in Greece;", αναφερόμενη σε έκθεση της Ύπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες από τον περασμένο Ιούνιο, η οποία έπαιρνε θέση για 21 περιστατικά που αφορούσαν περίπου 1.000 ανθρώπους.

Απαντώντας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το Λιμενικό "αναχαιτίζει" πλοία με μετανάστες στο Αιγαίο, και πως η Ελλάδα έχει δώσει άσυλο σε 50.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων Αφγανών.

Επί λέξει, ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη λέξη "intercepting", ενώ στη συνέχεια επέμενε πως η Ολλανδή ρεπόρτερ δεν έχει βρεθεί ποτέ στη Σάμο, παρότι η ίδια έλεγε το αντίθετο.

Το "intercepting" ακούγεται στο 2.20 του παρακάτω βίντεο.

"yes, we are intercepting boats coming from Turkey as we have the right to do"

Το ακριβές σημείο:

ΣΚΑΙ

Στην απομαγνητοφώνηση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η διατύπωση του πρωθυπουργού μεταφέρεται ως εξής: "Σώζουμε ανθρώπους στη θάλασσα ενώ ταυτόχρονα, ναι, δεν επιτρέπουμε στα σκάφη που έρχονται από την Τουρκία να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα, όπως είναι δικαίωμά μας βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών, και περιμένουμε από την Ακτοφυλακή της Τουρκίας να έρθει για να παραλάβει τους ανθρώπους αυτούς και να τους επιστρέψει στην Τουρκία".

Κοινώς, το "αναχαιτίζουμε" έγινε "δεν επιτρέπουμε".

Περί αναχαιτίσεων

Θυμίζουμε πως η έκθεση του ΕΚ σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, αναφέρει συγκεκριμένα σχετικά με τις αναχαιτίσεις στη θάλασσα:

"τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση δεν θα πρέπει να υποστηρίζει αναχαιτίσεις στη θάλασσα που συνεπάγονται την επιστροφή των ατόμων σε μη ασφαλείς λιμένες...

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δεδομένων των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων όσων αναχαιτίστηκαν στη θάλασσα, να επανεξετάσουν επειγόντως όλες τις δραστηριότητες συνεργασίας με την «ακτοφυλακή της Λιβύης» και να τις αναστείλουν, έως ότου υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις για τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα...

τονίζει τη σοβαρότητα των ισχυρισμών για παράνομες ενέργειες που εκτελούνται από τα σκάφη του Frontex και καταδικάζει κάθε πιθανή παράνομη συμπεριφορά σε θαλάσσιες επιχειρήσεις αναγκαστικής επαναπροώθησης· καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να απαιτήσει ρητά τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τους εν λόγω ισχυρισμούς και τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται οι επιχειρήσεις του Frontex, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη διεθνή νομοθεσία και τις αρχές και αξίες όσον αφορά την προστασία όσων κινδυνεύουν στη θάλασσα· εκφράζει, επιπλέον, ανησυχίες σχετικά με τη μεταβίβαση της εναέριας επιτήρησης του Frontex σε τρίτες χώρες για την αναχαίτιση ατόμων που προσπαθούν να διαφύγουν από βασανιστήρια και απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896, ο εκτελεστικός διευθυντής του Frontex πρέπει να αναστέλλει ή να τερματίζει οποιαδήποτε δραστηριότητα, εν όλω ή εν μέρει, εάν θεωρεί ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό να συνεχιστούν".

Ο ρόλος της Frontex

Σημειώνεται ακόμη, πως από το 2019 και μετά και βάσει του νέου κανονισμού σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνόρων και Ακτοφυλακής, η Frontex γίνεται σταδιακά ισχυρότερη και καλύτερα χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με απώτερο σκοπό τη συνεχή αύξηση της αυτονομίας της Frontex και τον περιορισμό της επιχειρησιακής εξάρτησής της από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για τον σκοπό αυτό, με τον κανονισμό, η Frontex μισθώνει και αναπτύσσει το δικό της νόμιμο προσωπικό.

Επίσης, προβλέπεται ότι μέχρι το 2027, αυτό το προσωπικό, μαζί με τη βοήθεια των κρατών μελών, θα εξασφαλίσει σταθερό και μόνιμο προσωπικό 10.000 συνοριοφυλάκων που θα επιφορτιστούν τη φύλαξη των συνόρων και τις "αναχαιτίσεις" για τις οποίες γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ώρες. Για τη δράση της η Frontex θα συνεχίσει να ελέγχεται από τα όργανα της ΕΕ.

Αξιοσημείωτο είναι δε, ότι οι πολιτικές ελέγχου που εφαρμόζονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές διακήρυξης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θεωρητικά πάντα, οι έλεγχοι στα σύνορα πρέπει να γίνονται με "σεβασμό" στα άρθρα 2 και 3 του Χάρτη, και κρίνονται βάσει αυτών.