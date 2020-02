Το φαινόμενο Μπίλι Άιλις: Αυθεντικό στυλ και μουσικό ταλέντο

Η Μπίλι Άιλις κατάφερε πολύ γρήγορα να γίνει γνωστή και παρά το νεαρό της ηλικίας, να στρέψει τα βλέμματα πάνω της και να αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές. Γεννημένη το 2001, η 18χρονη τραγουδίστρια ξεχώρισε μέσα από την ακουστικά ‘ιδιαίτερη’ μουσική της αλλά και τις εξίσου ιδιαίτερες στυλιστικές επιλογές της.

Τα τραγούδια της καταφέρνουν κάθε φορά να σκαρφαλώσουν πολύ γρήγορα στην κορυφή των μουσικών τσαρτς και να γίνουν επιτυχίες.

Η Μπίλι Άιλις ξεκίνησε την καριέρα της με το “Ocean Eyes”, το οποίο κυκλοφόρησε μέσω SoundCloud και σήμερα μετράει 411 εκατομμύρια θεάσεις, ενώ επιτυχίες της στο Youtube όπως το Bad Guy ή το Everything I Wanted μετρούν 743 και 127 εκατομμύρια προβολές αντιστοίχως.

Είναι η πρώτη και μοναδική καλλιτέχνιδα, μέχρι στιγμής, γεννημένη μετά το 2000, που μετράει τέτοιον τεράστιο αριθμό επιτυχίας. Και ο δρόμος ακόμα για την επαναστατική Μπίλι είναι μακρύς.

Η Άιλις μεγάλωσε στο Λος Άντζελες. Προερχόμενη από μια οικογένεια με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Η μητέρα της ηθοποιός, τραγουδίστρια, σεναριογράφος και ο πατέρας της ηθοποιός.

Από τα 11 χρόνια της ξεκίνησε να γράφει τραγούδια με δάσκαλο τον μεγάλο της αδερφό, Φινέα, ο οποίος εξακολουθεί να τη στηρίζει καθ' όλη την καριέρα της. Πολλές από τις επιτυχίες της άλλωστε έχουν γραφτεί πλάι σε εκείνον.

Όμως η εφηβεία της, παρ’ όλο το ταλέντο, δεν ήταν εύκολη. Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε μιλήσει στην εκπομπή της Έλεν Ντε Τζένερις για την κατάθλιψη και τις αυτοκαταστροφικές τάσεις που την βασάνιζαν όταν ήταν 13 χρονών. Όταν ύστερα από μια ρήξη χόνδρου ισχίου αναγκάστηκε να σταματήσει τον χορό, η Μπίλι Άιλις βούλιαξε σε έναν βούρκο δυσάρεστων συναισθημάτων.

“Ένιωθα ότι πέφτω σε μια τρύπα και πέρασα ένα χρονικό διάστημα αυτοτραυματισμού - δεν χρειάζεται να το περάσει κανείς αυτό. Όμως η ουσία είναι ότι αισθανόμουν ότι άξιζα τον πόνο”, είχε παραδεχτεί η τραγουδίστρια.

Στα 17 της ανακηρύχθηκε ‘Γυναίκα της Χρονιάς’ από το Billboard, το μεγαλύτερο αμερικανικό μουσικό περιοδικό. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά η αρχισυντάκτρια του περιοδικού, Hannah Karp: "Η Μπίλις Άιλις με τα τραγούδια της τάραξε την μουσική βιομηχανία, αφήνοντας το δικό της στίγμα, μέσω των social media, στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα".

Η Μπίλι Άιλις είναι η πρώτη 18χρονη που κερδίζει βραβείο Γκράμι. Στην 62η απονομή των βραβείων η Μπίλι με την εικονοκλαστική ποπ της και το ‘σκοτεινό’ σύμπαν της κατάφερε να σαρώσει, επικρατώντας σε 4 από τις σημαντικότερες κατηγορίες των βραβείων.

Και για του λόγου το αληθές:

Άλμπουμ της χρονιάς

Billie Eilish, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Ηχογράφηση της χρονιάς

Μπίλι Άιλις, «Bad Guy»

Τραγούδι της χρονιάς κατά ερμηνευτή/συνθέτη

Μπίλι Άιλις (ερμηνεύτρια) και Φινέας Ο’ Κόνελ (συνθέτης• είναι επίσης ο αδελφός της), «Bad Guy»

Καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα

Μπίλι Άιλις

Το κορίτσι φαινόμενο στη λίστα με τις κατακτήσεις – επιτυχίες ρεκόρ για το νεαρό της ηλικίας της έρχεται να προσθέσει μια ακόμα. Πολύ πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα ηχογραφήσει το ‘theme song’ της νέας ταινίας του James Bond, ‘No time to die’ σε συνεργασία -φυσικά- με τον αγαπημένο της αδερφό, Φινέα. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα πότε θα κυκλοφορήσει το single.

Όμως η Μπίλι δεν ξεχώρισε μόνο για την ιδιαίτερη μουσική της αλλά και το ιδιαίτερο στυλ της. Με φαρδιά ρούχα, ολόσωμες φόρμες, πολλοί έχουν σταθεί στον ιδιόμορφο τρόπο ενδυμασίας που επιλέγει στις δημόσιες εμφανίσεις της, σχολιάζοντας πως το μικροκαμωμένο σώμα της ‘χάνεται’ κάτω από τα στρώματα ρούχων που επιλέγει. Η νεαρή τραγουδίστρια έχει δημιουργήσει δικό της προσωπικό στυλ, εμπνέοντας χιλιάδες θαυμαστές και θαυμάστριες να το ακολουθήσουν. Όμως δεν επρόκειτο μόνο για στιλιστική άποψη, όπως και η ίδια πρόσφατα αποκάλυψε.

Το φάσιον άικον, Μπίλι Άιλις, πρωταγωνίστησε πρόσφατα σε μια καμπάνια της Calvin Klein. Όπως παραδέχτηκε ο πραγματικός λόγος για τον οποίο φοράει φαρδιά ρούχα είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν μπορεί να κρίνει το σώμα της. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ‘Α, αυτή είναι αδύνατη’ ή ‘Α, αυτή έχει μικρά οπίσθια’. ‘Κανείς δεν μπορεί να έχει άποψη γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι πραγματικά κρύβεται από κάτω’, παραδέχτηκε η νεαρή τραγουδίστρια, εμμέσως αναφερόμενη στην κριτική που ασκούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τα πρότυπα ομορφιάς που προωθεί η σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Η Μπίλι Άιλις, παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί στη μουσική σκηνή, με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο. Συνδυάζοντας το ταλέντο της, με το ανεπιτήδευτο στυλ της και μια σοκαριστική ειλικρίνεια η 18χρονη έχει αποκτήσει φανατικό κοινό. Συνθέτοντας μια ιδιόμορφη περσόνα, παράλληλα όμως πέρα για πέρα αυθεντική η Μπίλι μας κάνει να αδημονούμε για την επόμενη επιτυχία της, εκφράζοντας τις σκέψεις μιας ολόκληρης γενιάς, της δικής της.