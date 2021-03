Η Σελίνα Γκόμεζ σκέφτεται να αποσυρθεί από τη μουσική

Η Σελίνα Γκόμεζ λέει ότι μπορεί να αποσυρθεί από τη μουσική μετά την κυκλοφορία του επόμενου άλμπουμ της.

Η 28χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός εξέφρασε απογοήτευση για την απήχηση της μουσικής στον κόσμο σε συνέντευξή της στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού Vogue.

Η Σελίνα Γκόμεζ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έγινε γνωστή ως ηθοποιός στην αμερικανική παιδική τηλεοπτική σειρά «Barney & Friends» και στη σειρά του Disney Channel «Wizards of Waverly Place» και κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ με την ποπ-ροκ μπάντα Selena Gomez & the Scene. Έκτοτε κυκλοφόρησε τρία σόλο άλμπουμ.

Η συνέντευξή της στο Vogue δημοσιεύθηκε σχεδόν 14 μήνες μετά την κυκλοφορία του τρίτου στούντιο άλμπουμ της τραγουδίστριας με τίτλο «Rare», στο οποίο περιλαμβάνονται τα singles «Lose You to Love Me», «Look at Her Now» και «Rare».

«Είναι δύσκολο να συνεχίσεις να κάνεις μουσική όταν οι άνθρωποι δεν σε λαμβάνουν απαραίτητα στα σοβαρά», είπε η Γκόμεζ. «Υπήρξαν στιγμές που έλεγα: "Ποιο είναι το νόημα;"».

Η Σελίνα Γκόμεζ αποκάλυψε ότι σκοπεύει να δοκιμάσει κάτι «διαφορετικό» στο νέο της άλμπουμ.

Το «Lose You to Love Me» ένιωσα ότι ήταν το καλύτερο τραγούδι που έχω κυκλοφορήσει ποτέ, και για μερικούς ανθρώπους δεν ήταν ικανοποιητικό, είπε. «Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απολαμβάνουν τη μουσική μου, και για αυτό είμαι τόσο ευγνώμων, για αυτό συνεχίζω, αλλά νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα κάνω ένα άλμπουμ που θα είναι διαφορετικό» εξήγησε.

«Θέλω να κάνω μία τελευταία προσπάθεια προτού αποχωρήσω από τη μουσική» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η Σελίνα Γκόμεζ διευκρίνισε ότι θέλει να επικεντρωθεί στην παραγωγή ταινιών και στην υποκριτική.

Σε προηγούμενη συνέντευξή της η ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε αναφέρει ότι τα τραγούδια του άλμπουμ «Rare» δίνουν μια «ειλικρινή» και ευάλωτη εικόνα της ζωής της.

Η Σελίνα Γκόμεζ θα κυκλοφορήσει το πρώτο της ισπανικό EP, Revelación, την Παρασκευή.

