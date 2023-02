Τομ Σάιζμορ: Κρίσιμες ώρες για τον ηθοποιό - Νοσηλεύεται με ανεύρυσμα εγκεφάλου

Ώρες αγωνίας για τον ηθοποιό Τομ Σάιζμορ ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική νοσοκομείου στο Λος Άντζελες.

Την είδηση έκανε γνωστή ο μάνατζερ του ηθοποιού, Τσαρλς Λάγκο, ο οποίος μιλώντας στο TMZ, ανέφερε πως ο Σάιζμορ υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/02).

Οι μονάδες EMS ανταποκρίθηκαν και τον μετέφεραν σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με τον μάνατζέρ του να σημειώνει πως ο Σάιζμορ είναι σε "κακή κατάσταση".

"Η οικογένειά του γνωρίζει την κατάσταση και ελπίζει για το καλύτερο. Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε για την ανάρρωση, καθώς βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση υπό παρακολούθηση", δήλωσε ο Λάγκο στο Fox News.

Ο Σάιζμορ γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Μια από τις πρώτες του εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Όλιβερ Στόουν «Γεννημένος την 4η Ιουλίου (Born on the Fourth of July)» το 1989. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ταινίες, μερικές από τις οποίες έγιναν μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες, όπως η "Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν", το "Black Hawk Down", το "Natural Born Killers" και το "Heat".

Μάλιστα, λίγα 24ωρα πριν είχε μοιραστεί στο instagram μια φωτογραφία του από τα παρασκήνια της αστυνομικής ταινίας «Heat» του 1995 μαζί με τους ηθοποιούς, Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert DeNiro), Βαλ Κίλμερ (Val Kilmer), Ντάνι Τρέχο (Danny Trejo) και Τζον Βόιτ (Jon Voight).

