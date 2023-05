Eurovision 2023: Η Ελλάδα συγκέντρωσε τη χειρότερη βαθμολογία που είχε ποτέ σε ημιτελικό

Με τη Σουηδία να αναδεικνύεται μεγάλη νικήτρια, ολοκληρώθηκε ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στο Λίβερπουλ, σε μια φαντασμαγορική βραδιά.

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, η EBU δημοσίευσε τα αποτελέσματα της βαθμολογίας του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2023, στον οποίο συμμετείχε και η Ελλάδα, χωρίς επιτυχία ωστόσο, καθώς αποκλείστηκε.

ADVERTISING

Η συμμετοχή της Ελλάδας με το "What They Say" του Βίκτωρα Βερνίκου, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, συγκέντρωσε μόλις 14 βαθμούς και μάλιστα από μόλις δύο χώρες, 12 από την Κύπρο και 2 από την Αρμενία.

Πρόκειται για την χειρότερη επίδοση που είχε ποτέ η χώρα μας σε ημιτελικό, αφού συγκεντρώθηκαν λιγότεροι βαθμοί και από τις χρονιές που αποκλείστηκαν οι Argo και η Γιάννα Τερζή.

Στην τελική κατάταξη του πίνακα, η Ελλάδα ήρθε 13η ανάμεσα σε 16 χώρες που συμμετείχαν στον Β’ Ημιτελικό του διαγωνισμού.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις