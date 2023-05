Το AI ξαναχτυπά! Οι Beatles ερμηνεύουν το αγαπημένο "God Only Knows" των The Beach Boys

Οι Beatles τον Φεβρουάριο του 1968. Από αριστερά, ΜακΚάρτνεϊ, Λένον, Σταρ, Χάρισον. Ⓒ 1968 ASSOCIATED PRESS

Πώς θα ήταν η μεγάλη επιτυχία των The Beach Boys, “God Only Knows” αν την είχαν ερμηνεύσει οι Beatles. Το AI δίνει την απάντηση.

Τους τελευταίους μήνες το ΑΙ έχει απελευθερώσει τη φαντασία των χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι ως φαίνεται θέλουν να εξαντλήσουν κάθε όριο, δημιουργώντας πρόσωπα, στίχους, ζωγραφικά έργα, φωτογραφίες, κείμενα και μουσικά κομμάτια "εφευρίσκοντας" συνεργασίες διάσημων προσώπων που δεν έχουν υπάρξει ποτέ μαζί στην πραγματικότητα. Με τη χρήση του AI έχουν δημιουργηθεί νέα τραγούδια και συνεργασίες των The Weeknd, Drake, Kanye West και άλλων γνωστών καλλιτεχνών, χωρίς εκείνοι να κουνήσουν ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι. ADVERTISING Μία από τις σχετικές περιπτώσεις που συζητήθηκαν πολύ τελευταία ήταν η σφοδρή αντίδραση του Νικ Κέιβ για τη δημιουργία στίχων του με τη χρήση ΑΙ, αλλά και η πρόσφατη "ερμηνεία" του Κερτ Κομπέιν στο τραγούδι των Hole, "Celebrity Skin" (1998). Πριν από λίγες μέρες ακούσαμε και ένα… ΑΙ άλμπουμ των Oasis ( το "AISIS", δημιουργήθηκε από το indie συγκρότημα Breezer), το οποίο περιέργως καθόλου δεν ενόχλησε τον Liam Gallagher. The Beach Boys και The Beatles στο " God Only Knows" Η τελευταία μεγάλη… επιτυχία του ΑΙ είναι το τραγούδι των Beach Boys, "God Only Knows" σαν βγαλμένο από τη δισκογραφία των... The Beatles. Ο δημιουργός του βίντεο δεν δίνει… εξηγήσεις για αυτό το μουσικό “μαγείρεμα” - ούτε και ξέρουμε γιατί αποφάσισε να “πειράξει” ένα τραγούδι που πρόσφατα ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιέγραψε ως “ένα από τα λίγα τραγούδια που με κάνει να βάζω τα κλάματα κάθε φορά που το ακούω”. “Είναι ένα τραγούδι αγάπης, εκπληκτικά γραμμένο. Δείχνει την ιδιοφυΐα του Brian [Wilson]” είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο . “Το ερμήνευσα μαζί του και πρέπει να πω ότι στον έλεγχο του ήχου κατέρρευσα. Ήταν φοβερό για μένα να στέκομαι εκεί και να το τραγουδάω μαζί με τον Brian .” είχε πει ο ΜακΚάρτνεϊ για τη συνάντησή του με τον Γουίλσον πάνω στη σκηνή του Adopt-A-Minefield Benefit Gala, στο Λος Άντζελες το 2002. Αν και αυτές οι AI “συνεργασίες” δεν αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα θετικά από τους φανς των καλλιτεχνών, αυτή τη φορά υπήρξαν κάποια θετικά σχόλια για τη μουσική φαντασιακή συνύπαρξη των The Beatles και των Beach Boys. Φαίνεται ότι κάποιοι είχαν τη φαντασίωση να ακούσουν τον ΜακΚάρτνεϊ να ερμηνεύει αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι! Σίγουρα όχι εμείς. Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

