Trannos: Οι αντιδράσεις στο Twitter για την εμφάνιση στο J2US - Το βίντεο που τραγουδά χωρίς εφέ

Επέστρεψε δυναμικά το Σάββατο (29/04) το "Just the 2 of Us" μέσα από τη συχνότητα του Alpha, με εντυπωσιακές εμφανίσεις, κέφι και λάμψη.

Στο 9ο live του J2US, βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό ο δημοφιλής τράπερ Trannos. Ο ίδιος τραγούδησε κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ενώ στη συνέχεια έκανε ένα ντουέτο με τον Θοδωρή Βερλή.

ADVERTISING

O Trannos, αφού ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, συνομίλησε με τον Νίκο Κοκλώνη και τους τέσσερις κριτές, από τους οποίους άκουσε μάλιστα πολύ θετικά σχόλια για την ερμηνεία του.

Ο γνωστός τράπερ ξεσήκωσε το πλατό, ωστόσο, δεν συνέβη το ίδιο στο Twitter, όπου οι χρήστες έκριναν αυστηρά τη φωνή του, όταν ο ίδιος τραγούδησε χωρίς εφέ και φίλτρα.

Ο Trannos τραγούδησε με την πραγματική του φωνή, χωρίς μιξαρίσματα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά το αποτέλεσμα.

Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε ένα ακόμη βίντεο από τις πρόβες του σόου μουσικής, όπου ο τράπερ τραγουδά χωρίς εφέ στη φωνή του.

Ο Trannos στις πρόβες για το live του J2US

Trannos: Οι αντιδράσεις στο Twitter για την εμφάνιση στο J2US

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις