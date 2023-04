Στο J2US ο Trannos: Χαμός με την αληθινή του φωνή - Απόλυτο meme το ύφος της Στικούδη

Επέστρεψε και αυτό το Σάββατο (29/04) το "Just the 2 of Us" μέσα από τη συχνότητα του Alpha, με εντυπωσιακές εμφανίσεις, λαμπερές παρουσίες και πολλές εκπλήξεις.

Ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε τους τέσσερις κριτές, τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, οι οποίοι είχαν υψηλές προσδοκίες για τις ερμηνείες των 10 ζευγαριών, τα οποία διαγωνίζονται στη σκηνή του φαντασμαγορικού show.

ADVERTISING

Στο 9ο live του J2US, εκτός από τους διαγωνιζόμενους που έβαλαν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν, έκαναν την εμφάνισή τους και ορισμένοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους ένας από τους πιο δημοφιλείς τράπερς της γενιάς του, ο Trannos.

Ο γνωστός τράπερ τραγούδησε μερικές από τις επιτυχίες του, ξεσηκώνοντας το κοινό νεαρής ηλικίας που βρισκόταν στο πλατό, ωστόσο, δεν συνέβη το ίδιο στο Twitter, όπου οι χρήστες προχώρησαν σε ένα ανελέητο τρολάρισμα για τον ίδιο, αλλά και την φωνή του.

Ακούστε στο 03:00:

Συγκεκριμένα, σε αρκετά σημεία του live, ο Trannos τραγούδησε με την πραγματική του φωνή, χωρίς εφέ και μιξαρίσματα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά το... αποτέλεσμα.

Μάλιστα, ανάμεσα στα δεκάδες memes που κυκλοφόρησαν στο Twitter για την εμφάνισή του στο J2US, υπήρξε και μία εικόνα με το ύφος της παρουσιάστριας του show, Κατερίνας Στικούδη, η οποία φαίνεται να "πάγωσε" τη στιγμή που ο Trannos ερμήνευσε με την κανονική του φωνή.

J2US: Δείτε τις αντιδράσεις στο Twitter για τον Tranno:

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις