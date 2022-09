Τα value for money μέρη που αγαπάμε να τρώμε στην Αθήνα

Αν υπάρχει ένας μήνας όπου τα έξοδα τρέχουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, αυτός είναι ο Σεπτέμβριος. Η επιστροφή από τις διακοπές και οι ανειλημμένες υποχρεώσεις που φέρνει η νέα σεζόν, αποτελούν τους βασικούς λόγους για να προσέξουμε το budget μας. Την ίδια στιγμή όμως, η μετάβαση στην καθημερινότητα πυροδοτεί την ανάγκη μας για εξόδους με φίλους, γύρω από ένα τραπέζι με καλό φαγητό και αλκοόλ. Ο ερχομός του φθινοπώρου άλλωστε είναι η αφορμή για να ξαναδούμε αγαπημένα πρόσωπα και να αγαπήσουμε από την αρχή την Αθήνα.

Έχοντας όλα τα παραπάνω στο μυαλό μας, το πού και πώς θα διαθέσουμε τα χρήματά μας, μπορεί να εξελιχθεί σε μίνι σπαζοκεφαλιά. Το ζητούμενο στο τέλος είναι να έχουμε περάσει καλά, να έχουμε χορτάσει και το κυριότερο να μην μετανιώσουμε τα λεφτά που δώσαμε. Γι΄αυτό ακριβώς κάνουμε ένα round up με τα αγαπημένα μας value for money μέρη στην Αθήνα.

Ουζερί και εστιατόρια, αυθεντικά κρεατάδικα, οικογενειακές ταβέρνες, μεζεδοπωλεία και μονοθεματικά street food μπαίνουν στη λίστα με τις επιλογές, καθώς η φιλοσοφία τους έγκειται στις φρέσκες και εποχικές πρώτες ύλες, την απλότητα και φυσικά στις λογικές τιμές.

Το Λεσβιον

Σε μία ήσυχη γειτονιά στο Γαλάτσι, off broadway θα λέγαμε, λιάζονται χταπόδια και μπαίνει καλό τηγάνι κάθε μέρα. Στο Λέσβιον φτιάχνουν κάθε λογής μεζέδες, από ταραμοσαλάτα και φάβα μέχρι ψάρια παστά και μαρινάτα για να τους συνδυάσεις με αποστάγματα και μπύρα. Ψαράκια φρέσκα για τηγάνι, πατάτες τηγανητές χωρίς ίχνος περιττού λαδιού και καλαμαράκι βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, επιβεβαιώνοντας πώς μπορείς ακόμα να φας σαν να είσαι διακοπές.

Βαρδουσίων 3, Γαλάτσι

Μαυρος Γατος

Αυτή η οικογενειακή ταβέρνα φιλοξενεί τοιχογραφίες με εσάνς παριζιάνικων καμπαρέ του παλιού αθηναϊκού ζωγράφου Ντόρις Παπαγεωργίου, ο οποίος αντάλλαζε την τέχνη του για χύμα κρασί.

Το μαγαζί στέκει από το 1964, ενώ το 1991 πέρασε στην κατοχή των τωρινών ιδιοκτητών που πλέον έχουν κάνει χώρο για την επόμενη γενιά. Το σκηνικό του Μαύρου Γάτου θυμίζει παλιά Αθήνα, ακόμα κι αν η νέα γενιά απέσυρε τα βαρέλια από τη σάλα, ελαφραίνοντας τον χώρο για τους θαμώνες.

Τα παϊδάκια αποτελούν το highlight του μενού αλλά επειδή η Βασιλική και ο σύζυγός της Γιάννης είναι μερακλήδες, εδώ βρίσκεις κοπές κρεάτων, συκώτι να γλείφεις τα δάχτυλά σου και μια ενημερωμένη κάβα με κόκκινα κρασιά που σε κερδίζουν στη μύτη και στο στόμα.

Πολέμωνος 4, Παγκράτι

Μιχαλης

Τα μοσχαρίσια μπιφτέκια του με τη φρέσκια τριμμένη ντομάτα να χαρίζει ζουμί και δροσιά είναι διάσημα σε όλη την Αθήνα, αφού υπάρχουν στο μενού εδώ και σαράντα χρόνια. Είναι άλλωστε το πιάτο που «κρατάει» το μαγαζί, παρά το γεγονός ότι θα βρεις κι άλλα νόστιμα για το τραπέζι σου.

Πριν να γίνει της μόδας ο μινιμαλισμός και η απλότητα στη γεύση, ο Μιχάλης ήξερε πώς οι πελάτες του δεν θέλουν πολλά για να είναι χαρούμενοι. Εκτός, λοιπόν, από το πιάτο – σήμα κατατεθέν (τα μπιφτέκια με τον φρέσκο κιμά που ζυμώνονται καθημερινά), από την κουζίνα βγαίνουν και μαγειρευτά – αυτά που σου λείπουν και σου θυμίζουν την κουζίνα της μαμάς σου.

Βαλαωρίτου 20, Χαλάνδρι

ΦΙΤΑ

Δεν υπάρχουν πολλά μέρη στην Αθήνα για να φας ψάρι σαν μαγειρευτό. Δίνοντας έμφαση στα μικρότερα ψάρια, αυτά που κάποτε δεν έμπαιναν στα μενού των χιπ εστιατορίων της πόλης, η chef Ελένη Παπαλάμπρου δεν παρεκκλίνει από τη ρότα που χάραξαν οι ιδιοκτήτες και μάγειρες Φώτης Φωτεινόγλου και Θοδωρής Κασσαβέτης.

Στο μενού που διαμορφώνεται καθημερινά, βρίσκεις πάντα επιλογές σε ωμά για να ξεκινήσεις με το κρασί σου (ελληνικές ετικέτες με έμφαση στα natural wines) και μαθαίνεις άγνωστες λέξεις όπως το μυξινάρι, η ντάσκα και η ζακέτα (ναι, είναι όλα ψάρια).

Αν πάλι δεν έχεις όρεξη για «θάλασσα», υπάρχουν λίγες και καλές προτάσεις για κρέας, όπως τα νόστιμα μπιφτέκια που ταιριάζουν τέλεια με τις τηγανητές πατάτες.

Ντουρμ 1, Νέος Κόσμος

Ρακουμελ

Τα Εξάρχεια καταφέρνουν και κρατούν ακόμα την αυθεντικότητά τους παρά το gentrification στο οποίο υποβάλλεται με όχι και τόσο αργούς ρυθμούς η περιοχή. Η γειτονιά που ήταν ανέκαθεν στέκι φοιτητών και εναλλακτικών καλλιτεχνών, φιλοξενεί καφενεία και μεζεδοπωλεία που διατηρούν τις τιμές χαμηλά και θέτουν ως πρωταρχικό ζητούμενο την ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Στο Ρακουμέλ, λοιπόν, συναντάς την κρητική κουζίνα στα καλύτερά της, με κεράσματα όπως παξιμάδια και αλατσολιές να έρχονται στο τραπέζι σου μαζί με ρακή για να παραγγείλεις στη συνέχεια γεμιστούς κολοκυθοανθούς, την καλύτερη φάβα (όπως λέγεται στους κλειστούς κύκλους των foodies) και αρωματικό απάκι. Κάνε χώρο για πατάτες τηγανητές και μη φοβηθείς τα αυγά με στάκα, είναι ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει.

Εμ. Μπενάκη 71, Εξάρχεια

Guerilla Chefs Burger

Το cheeseburger ζει το δικό του momentum, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πόσα χρήματα όμως είσαι διατεθειμένος να δώσεις για ένα δύο αφράτα μπριός που κλείνουν μέσα τους ένα μικρό ζουμερό μοσχαρίσιο patty; Στο νέο street food που άνοιξε ο Ελληνο-Λιβανέζος chef Fahd, το cheeseburger ακολουθεί τους κανόνες του Anthony Bourdain (δεν έχει τίποτα περιττό παρά μόνο American cheese, κέτσαπ και μαγιονέζα και πιάνεται με το ένα χέρι) και κοστίζει τρία ευρώ. Αν πάλι επιλέξεις το διπλό, ο λογαριασμός είναι στα 4 ευρώ.

Το όνομα Guerilla Chefs Burger δεν είναι άγνωστο στο αθηναϊκό κοινό, αφού μέχρι να βρει το μόνιμο πλέον σπίτι του στην κάτω μεριά των Εξαρχείων, μια ανάσα από το Πολυτεχνείο και λίγο πιο κάτω από το θρυλικό Αν club, ο chef έδινε το «παρών» σε μεγάλα food festivals της πόλης και οργάνωνε επιτυχημένα pop – up events σε διάφορα σημεία της Αθήνας.

Σολωμού 33, Εξάρχεια

Ο Μιχάλης

Αυθεντικό κουτούκι στην Πανόρμου, γνωστό και ως Κουτρούλης, που κρατάει σε ισορροπία την καλή σχέση ποιότητας – τιμής. Θα χρειαστεί να έχεις το νου σου για να το βρεις, καθώς είναι «κρυμμένο» σε υπόγειο και να είσαι προετοιμασμένος για τον κόσμο που μαζεύει.

Εδώ, τρως νόστιμα μαγειρευτά, όπως λαχανοντολμάδες και ψητά, από χοιρινή μπριζόλα σε γενναίο μέγεθος μέχρι παϊδάκια. Χόρτα εποχής, πατάτες φούρνου και τυρόπιτα είναι τα συνοδευτικά που χρειάζεσαι.

Βαρίκα 8, Αμπελόκηποι

Το τριαντάφυλλο της νοστιμιάς

Στην καρδιά της Αθήνας, μέσα σε μία στοά το Τριαντάφυλλο της Νοστιμιάς συγκεντρώνει περιπλανώμενους τουρίστες που αναζητούν τοπικές γεύσεις και αποτελεί σταθερή αξία για τους κατοίκους του κέντρου και όσους εργάζονται στα πέριξ.

Με τραπεζάκια στη στοά και μία σάλα με την τζαμαρία να βλέπει στην οδό Λέκκα, το μαγαζί είναι απογυμνωμένο από κάθε περιττή φανφάρα, θυμίζοντας ξεκάθαρα εποχές που έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η κουζίνα εμμένει σε μικρά και μεσαία ψάρια, που γίνονται ψητά ή τηγανητά, σαλάτες εποχής και μεζέδες για ούζο και μπύρα. Εκπλήξεις στις επιλογές δεν υπάρχουν, όπως επίσης και στις τιμές. Όσες φορές κι αν επισκεφτείς τον Τριαντάφυλλο ξέρεις ακριβώς τι θα παραγγείλεις και τι να περιμένεις στον λογαριασμό.

Λέκκα 22, Αθήνα