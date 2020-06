WWE: Αποσύρεται ο θρυλικός Undertaker

Ο 55χρονος Undertaker ανακοίνωσε πως "μάλλον" θα αποσυρθεί από το WWE. Ο πιο σημαντικός χαρακτήρας στην ιστορία του Wrestling φαίνεται ότι κρεμάει -οριστικά αυτή τη φορά- τα γάντια του.

Στο τελευταίο επεισόδιο του δικού του "Last Dance", στο "The Last Ride" δηλαδή του WWE Network, ανακοίνωσε πως δεν επιθυμεί να πατήσει πάλι το ρινγκ σε άλλο αγώνα.

Η τελευταία εμφάνισή του ήταν εναντίον του AJ Styles για το WrestleMania 36 σε ένα event που έπαιξε online και χωρίς θεατές, λόγω της καραντίνας του COVID-19.

"Αν υπάρχει μια τέλεια στιγμή για να κλείσεις την καριέρα σου, αυτή είναι τώρα" δήλωσε ο κατά κόσμον Mark Calaway, τονίζοντας πως ο αγώνας εναντίον του Styles ήταν "ο ιδανικός αγώνας για να σταματήσεις". "Σε αυτή τη φάση της ζωής μου και της καριέρας μου, δεν επιθυμώ να εμφανιστώ πάλι σε ρινγκ" πρόσθεσε.

"Έφτασα στο σημείο που ο καβαλάρης ανεβαίνει στο άλογό του και φεύγει", είπε.

Για την ιστορία ο Undertaker ξεκίνησε την καριέρα του Word Class Championship Wrestling (WCCW) το 1984. Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το World Championship Wrestling (WCW) με το όνομα "Μιν" Μαρκ Κάλους από το 1989 έως το 1990, υπέγραψε συμβόλαιο με το World Wrestling Federation (WWF, σήμερα WWE) το 1990.

Η πρώτη του ήττα σε WrestleMania έγινε στην Wrestlemania 30 εναντίον του Μπροκ Λέσναρ. Μέχρι τότε είχε σερί 21-0, κάτι που είναι από τα πιο αξιομνημόνευτα επιτεύγματα στο παγκοσμιο Wrestling.

Έχει αναδειχθεί 8 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, έχοντας κατακτήσει τη ζώνη WWF/E τέσσερις φορές, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βαρέων Βαρών τρεις φορές και το USWA -Ενωμένο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βαρέων Βαρών- μία φορά.

Επίσης, η κίνησή του "Tombstone Piledriver" θεωρείται ως ένα από τα πιο εμβληματικά trademarks στην ιστορία του WWE.

Το 1991 νίκησε τον έτερο θρύλο Hulk Hogan στην WrestleMania 4 κατακτώντας το πρώτο του πρωτάθλημα στο Survivor Series. Για το ματς αυτό μάλιστα, ο Undertaker έχει δηλώσει πως φοβήθηκε πως είχε σπάσει τον αυχένα του αντιπάλου του. "Έκανα το tombstone και πραγματικά νόμιζα πως τον σκότωσα" είχε δηλώσει στο ESPN.

Στην ιστορία έχει μείνει και το μυθικό ματς εναντίον του Triple H στο WrestleMania 28 μπροστά σε 70.000 θεατές, αλλά και τα ματς με τον Shawn Michaels τα προηγούμενα δύο χρόνια, όταν και νικώντας "τέλειωσε" τιμητικά την καριέρα του HBK.

Τέλος, εμβληματική ήταν η είσοδός του στο ρινγκ, όταν ο deadman Undertaker είχε επιστρέψει το 2013 σε ένα κατάμεστο Madison Square Garden από τον... κόσμο των νεκρών για να αντιμετωπίσει τον αδερφό του και μεγάλο αντίπαλό του, Kane.