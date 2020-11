Charli D'Amelio: Πώς ένα 16χρονο κορίτσι από το Κονέκτικατ έγινε η πιο διάσημη Tik Toker στον κόσμο

Η άνοδος του Tik Tok έχει εξελιχθεί στο απόλυτο διαδικτυακό φαινόμενο και κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στο πεδίο των κοινωνικών πλατφορμών δικτύωσης. Η δημοφιλία της πλατφόρμας στις νεαρές ηλικίες και ειδικά στους εφήβους είναι αξιοσημείωτη, με τις έρευνες της τελευταίας χρονιά να "δείχνουν" ως μέσο όρο της ηλικίας των χρηστών τα 13-24 έτη. Οι ηλικίες αυτές, όχι μόνο περιηγούνται στην εφαρμογή, αλλά δημιουργούν και περιεχόμενο, με πολλούς εφήβους να έχουν αναδειχθεί σε "αστέρια" του Tik Tok.

Ωστόσο, ανάμεσα στις περιπτώσεις αυτές, είναι μία που ξεχωρίζει. Πρόκειται για την 16χρονη Charli D'Amelio από το Κονέκτικατ, η οποία κατάφερε να γίνει η πιο δημοφιλής δημιουργός στο Tik Tok, χρησιμοποιώντας πλέον την εφαρμογή επαγγελματικά και κερδίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά κάθε μήνα. Αξίζει να σημειωθεί, πως από τον Νοέμβριο του 2020, η Charli D'Amelio έγινε το πρώτο άτομο που απέκτησε πάνω από 100 εκατομμύρια followers στο Tik Tok και έχει χαρακτηριστεί ως το "μεγαλύτερο αστέρι" της πλατφόρμας.

Τα πρώτα Tik Toks της Charli D'Amelio

Η Charli D'Amelio ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το Tik Tok τον Μάρτιο του 2019, ανεβάζοντας ένα lip-syncing βίντεο μαζί με μια φίλη της. Ούσα χορεύτρια από την ηλικία των 3 ετών, τα πρώτα της βίντεο είχαν να κάνουν με χορευτικές κινήσεις, μέχρι που τον Ιούλιο του 2019 ανήρτησε ένα ντούετο με την Tik Toker "Move With Joy", το οποίο εκτίναξε τη δημοφιλία της. Ο αριθμός των ακόλουθών της ξεκίνησε να ανεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα και όσο οι χρήστες αναρωτιούνταν γιατί η 16χρονη κοπέλα είναι τόσο δημοφιλής, τόσο πιο πολλούς followers συγκέντρωνε στο Tik Tok της.

Ορμώμενη από τον τέλειο συγχρονισμό που την ανέβασε στα ύψη, η Charli ξεκίνησε να ασχολείται ακόμη ενεργά, αλλά και πιο ποιοτικά με τη δημιουργία βίντεο στο Tik Tok. Πλέον την αναγνώριζαν στον δρόμο, της ζητούσαν φωτογραφίες, είχε γίνει διάσημη. Διαμόρφωσε το δικό της στυλ, με τους οπαδούς της να λένε πως αυτό που τους αρέσει στα βίντεό της είναι οι απαλές και σχεδόν αβίαστες κινήσεις με τις οποίες χορεύει, και την ίδια να θεωρεί πως ένα καλό και επιτυχημένο βίντεο στο Tik Tok βασίζεται στις εκφράσεις του προσώπου, καθώς χορεύεις.

Το "σκάνδαλο" Renegade και τα credits

Η ανοδική της πορεία έφτασε στο "pick" της, όμως, με ένα συγκεκριμένο βίντεο, με το οποίο λίγο έλειψε να δημιουργηθεί μεγάλο σκάνδαλο. Τον Οκτώβριο του 2019, η Charli ανήρτησε ένα βίντεο με μια χορογραφία που ονομάστηκε "Renegade" στο τραγούδι "Lottery" του K Camp. Η χορογραφία είχε τεράστια απήχηση και έγινε viral στο Tik Tok. Μαθητές έστηναν διαδικτυακές "μάχες" με το "Renegade", διάσημοι celebrities όπως η Kourtney Kardashian αναπαρήγαγαν τη χορογραφία και τα βίντεο με το hashtag #renegade κέρδιζαν εκατομμύρια προβολές.

Ωστόσο, υπήρχε ένα πρόβλημα. Η χορογραφία δεν αποτελούσε έμπνευση της Charli, απλώς την είχε δει κάπου και την είχε αντιγράψει. Παρόλο που ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι ήταν δική της, είχε δημιουργηθεί μια άτυπη συσχέτιση της ίδιας και του “Renegade”. Η πραγματική δημιουργός της χορογραφίας, ήταν η 15χρονη Jalaiah Harmon από την Ατλάντα, η οποία έβλεπε τον χορό της να γίνεται viral και την Charli να απολαμβάνει την αναγνώριση, ενώ επρόκειτο για δική της «εφεύρεση». Όταν κάποια στιγμή η Jalaiah είπε την ιστορία της στους New York Times, πολλοί ήταν εκείνοι που κατηγόρησαν την Charli για κλοπή, αν και η 15χρονη δήλωσε πως όλο αυτό έγινε άθελα της 16χρονης Tik Toker.

Η Jalaiah διεκδίκησε την αναγνώριση που της άξιζε, καθώς το επόμενο διάστημα εμφανίστηκε σε διάφορα shows και ξεκίνησε συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2020 η Jalaiah Harmon, η Charli D'Amelio και η, επίσης διάσημη Tik Toker, Addison Rae, παρακολούθησαν το παιχνίδι All-Star του NBA και δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο έκαναν όλες μαζί το "Renegade". Πάντως, το σκάνδαλο "Renegade" ενέπνευσε τους χρήστες της εφαρμογής να βρουν μια λύση. Έτσι, έκτοτε οι χρήστες αναφέρουν στις λεζάντες των βίντεό τους τους δημιουργούς του κάθε χορού.

"Όταν κάνεις έναν χορό, δίνεις τα ανάλογα credits και αν δεν ξέρεις ποιος το έκανε, τότε απλά ρωτάς", δήλωσε η Charli μετά από αυτό.

Τα κέρδη και η οικογενειακή επιχείρηση

Η τεράστια δημοσιότητα της Charli της απέφερε μεγάλα οικονομικά κέρδη και οδήγησε τόσο την ίδια όσο και την οικογένειά της στο να ασχοληθούν πλέον επαγγελματικά με το Tik Tok. Η μεγαλύτερη αδερφή της, η Dixie, απέκτησε εκατομμύρια ακόλουθους σε ένα μόνο μήνα όταν έφτιαξε λογαριασμό στο Tik Tok, ενώ οι γονείς της, καθότι επιχειρηματίες, αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την κατάσταση προς όφελος ολόκληρης της οικογένειας.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο Forbes εκτίμησε ότι οι Charli και Dixie ήταν οι δεύτεροι και τρίτοι Tik Tokers με τα υψηλότερα κέρδη, μετά την Addison, συγκεντρώνοντας περίπου 6,9 εκατομμύρια δολάρια από τα μέσα του 2019 έως τα μέσα του 2020.

Η Charli και η Dixie D' Amelio AP

Φέτος, οι D'Amelios έχουν επικεντρωθεί στο να καθιερωθούν ως η πρώτη οικογένεια του Tik Tok και τα καταφέρνουν. Η οικογένεια έχει υπογράψει με την United Talent Agency, η οποία διαχειρίζεται τις αναπτυσσόμενες δραστηριότητές της, ενώ δημιούργησαν την D'Amelio Family Enterprises, που αποτελεί την προσπάθεια της οικογένειας να καθιερωθεί ως εταιρεία μέσων ενημέρωσης. Οι αδερφές D'Amelio έχουν ήδη ένα podcast, ένα βιβλίο, ένα επιτυχημένο single και πολλές διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ η Charli έχει κυκλοφορήσει και το δικό της ρόφημα μέσω της αμερικανικής πολυεθνικής εταιρείας Dunkin’.

Το "λάθος" που της στοίχισε χιλιάδες followers

Καθώς η φήμη και τα χρήματα της Charli και της οικογένειάς της αυξάνονται, ένα πρόσφατο περιστατικό στα μέσα Νοεμβρίου στοίχισε στην 16χρονη Tik Toker χιλιάδες followers. Συγκεκριμένα, η οικογένεια έκανε πρεμιέρα στο Youtube με το πρώτο επεισόδιο της σειράς "Dinner With The D'Amelios", έχοντας καλεσμένο για δείπνο τον διάσημο νεαρό Tik Toker James Charles. Ο προσωπικός σεφ της οικογένειας Aaron May ετοίμασε μια σειρά από εντυπωσιακά πιάτα, ανάμεσά τους και μια παέγια με σαλιγκάρια.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Charli φέρθηκε με αγένεια στον σεφ, καθώς έκανε υποτιμητικές γκριμάτσες, ενώ εκείνος παρουσίαζε τα φαγητά που τους έφτιαξε, εξοργίζοντας τους followers της. Μάλιστα, κάποια στιγμή ανέφερε πως θα ήθελε chicken nuggets, ενώ σε άλλο σημείο παραπονέθηκε για τον αριθμό των ακολούθων της, λέγοντας πως θα ήθελε περισσότερους. Την ίδια στιγμή, η αδελφή της Dixie, φέρθηκε με ανάλογη ασέβεια προς τον σεφ, ενώ έφτυσε το φαγητό επειδή δεν της άρεσε.

Η συμπεριφορά των αδελφών προκάλεσε τις αντιδράσεις των followers τους, με ένα μεγάλο αριθμό αυτών να σταματούν να τις ακολουθούν. Μετά την κατακραυγή, η Charli και η Dixie δημοσίευσαν βίντεο στο οποίο δήλωσαν πως σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν να προσβάλουν τον σεφ, με την 16χρονη, μάλιστα, να κλαίει με λυγμούς και να υποστηρίζει πως έγινε παρεξήγηση.

