Kylie Jenner: Ποζάρει με σέξι εσώρουχα στο κρεβάτι και αποχαιρετά το 2019

Η Kylie Jenner, το νεαρότερο μέλος της διάσημης οικογένειας Kardashian, πέρα από πάρα πολύ πλούσια, είναι απίστευτα σέξι.

Αυτή τη σέξι πλευρά της θέλησε να δείξει στους θαυμαστές της και τους followers της στο Instagram η νεαρή τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας, λίγο πριν εκπνεύσει το έτος 2019.

Η Kylie Jenner ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες όπου ποζάρει μόνο με εσώρουχα στο κρεβάτι της, αναδεικνύοντας τις καμπύλες της.

Οι φωτογραφίες αναστάτωσαν τα πλήθη και συγκέντρωσαν πλήθος από likes και σχόλια, ενώ η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με την εξής, ναζιάρικη λεζάντα:

"just didn’t feel right going into 2020 without one last thirst trap".

Δείτε τις φωτογραφίες: