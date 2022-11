Επίδειξη δύναμης: Ο ολιγάρχης των μισθοφόρων της Wagner Group άνοιξε με το "έτσι θέλω" διοικητικό Κέντρο

Ενισχύεται η θέση του Γεβγένι Πριγκόζιν, του ιδρυτή της μισθοφορικής ομάδας Wagner Group, η οποία πλέον άνοιξε και επισήμως τα γραφεία της στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Ο Prigozhin, που φέρεται να είναι ο βασικός χρηματοδότης της μισθοφορικής ομάδας Wagner Group που δρα υπέρ της Ρωσίας στο Ντονμπάς, είχε προσφάτως στηλιτεύσει ανοιχτά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην ανατολική Ουκρανία.

Ο ολιγάρχης είχε δηλώσει πως χρηματοδοτεί αποκλειστικά ο ίδιος τον στρατό της Wagner διαψεύδοντας πως δέχεται χρήματα και οπλισμό από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ενώ πρόσθεσε πως εξοπλίζει και τον τακτικό ρωσικό στρατό. Ο ίδιος, που θεωρείται άνθρωπος του Πούτιν αλλά δεν διστάζει ανά διαστήματα να κάνει και επίδειξη δύναμης, έχει συστρατευθεί με τις θέσεις του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ, που και εκείνος με τη σειρά του έχει ασκήσει σφοδρή κριτική προς Ρώσους στρατηγούς στο πεδίο, χρεώνοντάς τους τις ήττες στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Η Wagner εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2014 στο Λουγκάνσκ της Ουκρανίας και ασπάζεται τη Σλαβική Εγγενή Πίστη, ένα δόγμα σλαβικού εθνικισμού, ενώ εικάζεται πως έχει πάρει το όνομά της από τον Richard Wagner. Η ομάδα του Prigozhin κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου στην Αφρική, τη Συρία και την Ουκρανία, ενώ τρεις άλλες εταιρείες του ολιγάρχη κατηγορούνται για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2016 και του 2018. Παράλληλα, είναι στη λίστα των κυρώσεων της ΕΕ, και μέχρι σήμερα αρνείτο πως έχει άμεση σχέση με το υπ. Άμυνας της Ρωσίας.

Πλέον, ο Πριγκόζιν δείχνει να κεφαλαιοποιεί τη δυναμική που έχει αποκτήσει μέσα από τη σκληροπυρηνική παραστρατιωτική του ομάδα, και ανέρχεται σε σημαίνοντα παράγοντα της Αγίας Πετρούπολης. Το τελευταίο διάστημα ο ολιγάρχης έχει στραφεί εναντίον του κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντερ Μπεγλόφ, κατηγορώντας τον για διασπάθιση δημοσίου χρήματος, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη δική του φήμη. Ακόμη, προειδοποίησε πως είναι λάθος το να υποτιμηθεί ο Ζελένσκι. Ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ενδέχεται ο Πριγκόζιν να σκέφτεται την κάθοδό του στην πολιτική. Επισήμως, ο ολιγάρχης στρέφεται κατά της γενικής επιστράτευσης, αναφέροντας πως για να γίνει κάτι τέτοιο "θα πρέπει να πάνε στον πόλεμο και τα παιδιά της ελίτ".

Παράλληλα, ανακοίνωσε και τη δημιουργία του "PMC Wagner Center" στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο άνοιξε τις πύλες του προς το κοινό την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου. Το κέντρο υποτίθεται πως αποτελεί ένα hub ιδεών, για να φιλοξενήσει "ειδικούς πληροφορικής, startups και επιστήμονες", ως χώρος δημιουργίας "νέων ιδεών". Ωστόσο, στα καρέ του AP που θα δείτε παρακάτω, η στρατιωτική παρουσία είναι παραπάνω από εμφανής. Μάλιστα, ο Πριγκόζιν φέρεται να υποστήριξε πως δεν ενημέρωσε κανέναν τοπικό παράγοντα για το άνοιγμα του διοικητικού του Κέντρου, γιατί είναι όλοι τους "διεφθαρμένοι".

Σύμφωνα βέβαια με το ISW (Institute for the Study of War - Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου), οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες όπως η Wagner είναι παράνομες βάσει του ρωσικού Συντάγματος, με τον Πούτιν όμως να κάνει τα "στραβά μάτια" θέλοντας να έχει την εύνοια του Πριγκόζιν και του στρατού του.

Σημειώνεται πως ο στρατηγός Αλεξάντερ Λάπιν, διοικητής του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, απομακρύνθηκε την Πέμπτη με "υποχρεωτική άδεια" τριών εβδομάδων, μετά τη κριτική των Καντίροφ και Πριγκόζιν, κάτι που δείχνει τη δυναμική που έχουν αποκτήσει "εντός των τειχών".

Το Wagner Center στην Αγία Πετρούπολη AP

