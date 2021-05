Eurovision 2021: Ο Damiano David γιόρτασε τη νίκη τραγουδώντας "El Diablo"

Ο Damiano David κρατώντας το βραβείο της Eurovision για το 2021 στο χέρι, άρχισε να τραγουδά το El Diablo, αμέσως μετά τη νίκη του στον διαγωνισμό.

Ο 22χρονος Ιταλός, μοιράστηκε μία ιστορία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία τραγούδησε μαζί με τον Thomas Raggi (τον κιθαρίστα του συγκροτήματος) μερικούς στίχους από το τραγούδι της Έλενας Τσαγκρινού " El Diablo".

"Τι να πω, τι να πω αν όχι", είπε και συνέχισε τραγουδώντας με τον Thomas "Mama-mamacita, tell me what to do, Lo-la-lo-la-loca, I'm breaking the rules".

Το Ιταλικό συγκρότημα Maneskin κέρδισε το φετινό βραβείο με το τραγούσι Zitti e buoni και συγκέντρωσε συνολικά 524 πόντους.

