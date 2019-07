Νέα κυβέρνηση ΝΔ: Αναλυτικά όλα τα βιογραφικά

Η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απαρτίζεται από 50 ονόματα ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τρεις εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και 18 εξωκοινοβουλευτικούς υφυπουργούς.

Δείτε παρακάτω όλα τα βιογραφικά.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Ο Παναγιώτης Πικραμμένος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιουλίου 1945. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα το Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas, Paris II. Το 1976 διορίσθηκε εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας και ακολούθησε σταδιοδρομία δικαστικού. Το 2010 αναδείχθηκε Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Μάιο του 2012. Την περίοδο 2005- 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακού Πρωθυπουργού από τις 16 Μαΐου 2012 ως τις 20 Ιουνίου 2012, με ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Εξελέγη ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Π. Πικραμμένος EUROKINISSI

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Ο Χρήστος Σταϊκούρας γεννήθηκε στη Λαμία το 1973. Εξελέγη Βουλευτής Φθιώτιδας στις εκλογές του 2007, του 2009, του 2012 και του 2015. Από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Οικονομίας της ΝΔ. Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Από τον Φεβρουάριο 2015 μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2019 διετέλεσε Τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Κατεύθυνση Παραγωγής) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Management School, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London) και Διδάκτωρ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου (Department of Banking and Finance, Cass Business School, City University). Είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-σήμερα). Την τελευταία δεκαετία έχει στελεχώσει θέσεις υψηλής ευθύνης σε αναγνωρισμένου κύρους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως είναι ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank (2000-2004) και η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας (2000).

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, στο βήμα της Βουλής EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια. Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του A.Τ.Ε.Ι Λάρισας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Υπήρξε υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο προσελήφθη μετά από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ενώ έχει εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας, Νομαρχιακός Σύμβουλος και Αντινομάρχης Ημαθίας με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή. Εκλέγεται βουλευτής Ημαθίας από το 2012. Διετέλεσε Αν.Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας.

Απόστιολος Βεσυρόπουλος EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Θόδωρος Σκυλακάκης γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Είναι οικονομολόγος και έχει διατελέσει ευρωβουλευτής από το 2009 έως το 2014. Από το 2003 ως το 2006 διετέλεσε Αναπληρωτής Δήμαρχος και αντιδήμαρχος Αθηναίων, με ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και την προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 Από το 2006 ως το 2009 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ & ΑΣ στο υπουργείο Εξωτερικών, με ευθύνη τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Από το 1990 ως το 1993 διετέλεσε Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Από το 2014 Πρόεδρος της Δράσης, που έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της για να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ιδρύσει 4 εταιρείες στο χώρο της επικοινωνίας (1994), της διαχείρισης κρίσεων (2000) και στο χώρο της αγροτικής παραγωγής (2014-2015). Σπούδασε οικονομικά στην Ελλάδα και διοίκηση επιχειρήσεων στην Αγγλία (MBA) και έχει λάβει διδακτορικό από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Ο Γιώργος Ζαββός γεννήθηκε στην Αθήνα. Με θητεία 30 χρόνων στις Βρυξέλλες ως Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. και Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διακρίνεται για την άριστη γνώση του στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Bruges. Υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και επισκέπτης καθηγητής στο Queen Mary. Το 1990 εξελέγη Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Στη διάρκεια της θητείας του, ήταν εισηγητής για την Οδηγία για την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και για τον Δημοσιονομικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κατά το διάστημα 1991- 1993 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και του Χρηματιστηρίου. Υπήρξε ο πρώτος Πρεσβευτής και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σλοβακία, ενώ αργότερα κατείχε τη θέση του Συμβούλου στη Γεν. Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεύρυνση και το Σύμφωνο Σταθερότητας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι Νομικός Σύμβουλος στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που αφορούν στην ευρωπαϊκή τραπεζική πολιτική και την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, ενώ έχει εκδώσει και 2 βιβλία. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Έχει τιμηθεί με τον Διπλό Σταυρό της Δημοκρατίας της Σλοβακίας.

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ



Ο Άδωνις Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1972, στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Εκλέγεται βουλευτής από τις εθνικές εκλογές του 2007. Διετέλεσε Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα την Ναυτιλία και την Αλιεία στην Κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, Υπουργός Υγείας στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε ένας εκ των δύο Αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας με αντικείμενο τον έλεγχο του κοινοβουλευτικού έργου. Είναι παντρεμένος με την Ευγενία Μανωλίδου και έχουν δύο γιους, τον Περσέα και τον Αλκαίο.

O Αδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ο Γιάννης Τσακίρης Είναι ένας από τους πλέον ειδικούς στην Ελλάδα σε θέματα επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital). Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κάτοχος MBA από το Imperial College. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1995 στην “S&B Βιομηχανικά Ορυκτά”. Από το 2000 έως το 2006 ήταν Partner στην Vectis Capital, μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) με επενδύσεις συμμετοχών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Το 2006 εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ως Principal, αναλαμβάνοντας την αποστολή να αναπτύξει το venture capital στις αναπτυσσόμενες αγορές. Στη συνέχεια ήταν επικεφαλής Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, καθώς και επικεφαλής της Μονάδας Ειδικών Προγραμμάτων. Προϊστάμενος του τμήματος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες γειτονίας της ΕΕ και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (“GEEREF”), το οποίο είναι ένα καινοτόμο ταμείο δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, που επενδύει σε venture capital funds εξειδικευμένα σε επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου θέματα επιχειρηματικών συμμετοχών. (venture capital).

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Γεννήθηκε το 1980. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Πήρε μεταπτυχιακό στη Συγκριτική Πολιτική από το London School of Economics and Political Science (LSE) και διδακτορικό (PhD) στην Ευρωπαϊκή Πολιτική από το LSE, με υποτροφία από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης. Έχει κάνει πληθώρα δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε εγνωσμένης αξίας ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ως δικηγόρος εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων.. Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας το Μάιο 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο του 2015..Διετέλεσε Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης. Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Νικολέτα Συρεγγέλα και έχουν μία κόρη και έναν γιο.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ.(Eurokinissi-ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ο Νίκος Παπαθανάσης είναι από το 2016 γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην οικονομική εξυγίανση του κόμματος. Έχει σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Αεροναυπηγική. Ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο το 1984 στην Αεροναυπηγική εταιρεία DeHavilland (νυν Bombardier) στο Τορόντο. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. Εργάστηκε για 24 έτη σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, καθώς και εισηγμένων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ανέλαβε διοικητικά καθήκοντα σε εταιρείες αστικών συγκοινωνιών δημοσίου ενδιαφέροντος ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΣΑΠ Α.Ε και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ. Από το 2008 έως το 2010 ήταν εκλεγμένος Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικών και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Δημοσίου Ενδιαφέροντος (ΚΕΔΕΟ) . Στα τριανταπέντε χρόνια εργασιακής εμπειρίας έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στην αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας εταιρειών, καθώς και σημαντική βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ο Νίκος Δένδιας γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Κατάγεται από τους Παξούς. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LL.M.) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με ειδίκευση στο Ναυτικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο στο University College (U.C.L.) και στην Εγκληματολογία στο London School of Economics and Political Science (L.S.E.). Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. Δραστηριοποιείται πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία από το 1978. Διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι το Νοέμβριο του 2014, Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από τον Ιούνιο του 2012 ως τον Ιούνιο του 2014, Υπουργός Δικαιοσύνης από τον Ιανουάριο του 2009 έως τις εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.Διετέλεσε, επίσης, Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι παντρεμένος με τη Δάφνη Λάλα και έχει δύο γιούς, το Σπύρο και το Στέφανο.

Ο Νίκος Δένδιας EUROKINISSI

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Είναι Δικηγόρος. Έχει ασχοληθεί, κυρίως, με θέματα χρηματιστηρίου και κεφαλαιαγοράς, ναυτιλίας και τηλεπικοινωνιών. Είναι Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις Πολιτικές Επιστήμες στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων στο Harvard University της Βοστόνης. Στην πτυχιακή του εργασία ασχολήθηκε με το θέμα "Η Ελλάδα και οι Μεγάλες Δυνάμεις 1910- 1922". Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α. με θέμα τα Βαλκάνια, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την ασφάλεια, καθώς και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.Μιλά Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια της Β’ Αθηνών από τις εκλογές του 2000. Είναι τακτικό μέλος των Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Κώστας Φραγκογιάννης γεννήθηκε το 1959 στην Καβάλα, όπου και ολοκλήρωσε την βασική του εκπαίδευση. Μετά την αποφοίτηση του από το Βρετανικό Ινστιτούτο Marketing (HND), συνέχισε τις σπουδές του στην Αμερική αποκτώντας BS στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και MBA στο International Management & στα Συστήματα Πληροφορικής, από το University of San Francisco. Έχει διατελέσει για πάνω από 30 χρόνια υψηλόβαθμο στέλεχος σε σημαντικές επιχειρήσεις και ομίλους όπως η Εμπορική Τράπεζα, η Interbank, η Δέλτα, ο Όμιλος Βασιλάκη, ο Ant1, o Όμιλος Βιοχάλκο, η Vivartia και o Όμιλος Chipita του οποίου υπήρξε και ιδρυτικό μέλος των Διεθνών του δραστηριοτήτων του πριν από 24 χρόνια. Ως Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου Chipita συνεισέφερε σημαντικά στην περαιτέρω διεθνή πορεία και εξέλιξή του. Έχοντας διαχειριστεί με επιτυχία αναπτυξιακά έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε όλο τον κόσμο, έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στη διαπραγμάτευση με φορείς των χωρών επένδυσης. Μέσα από τον ρόλο του στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων έχει συνεισφέρει στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και ταυτόχρονα δημιουργήσει σημαντική υπεραξία σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης. Έχει ηγηθεί συνολικά 18 επενδύσεων παραγωγικού χαρακτήρα σε 16 χώρες, 9 κοινοπρακτικών επενδύσεων, 5 εξαγορών και τέλος, της ίδρυσης πολλαπλών εταιρειών εμπορικού χαρακτήρα σε δεκάδες χώρες. Μέσω της πολυετούς και διεθνούς δραστηριότητάς του, έχει αποκτήσει πλήρη και σύγχρονη αντίληψη όσων απαιτούνται για την αποτελεσματική προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την προώθηση των εξαγωγών και την ανάπτυξη στη διεθνή οικονομία. Είναι παντρεμένος με την Χριστίνα Ξηρόκωστα και έχει έναν γιο.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

O Αντώνης Διαματάρης είναι από το 1979 εκδότης του «Εθνικού Κήρυκα». Γεννήθηκε το 1959 στη Λήμνο και μετανάστευσε το 1968 στη Ν. Υόρκη. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του λαμβάνοντας MBA από το Columbia University. To 1979 αγοράζει το 100% των μετοχών του «Εθνικού Κήρυκα» και το 1982 η εφημερίδα μετακομίζει για πρώτη φορά σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στο Long Island City. Το 1997 εκδίδει την εβδομαδιαία εφημερίδα The National Herald. Το 2004 ο «Εθνικός Κήρυκας» ξεκινά τη διαδικτυακή του παρουσία. Το 2007 τιμάται με το Παράσημο του Φοίνικα από την Ελληνική Δημοκρατία και το 2015 από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, στον Λευκό Οίκο, για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του «Εθνικού Κήρυκα». Το 2016, η Νέα Υόρκη μετονομάζει την οδό μπροστά στα κεντρικά γραφεία του «Εθνικού Κήρυκα» σε «Εθνικός Κήρυξ – Νational Herald Way».

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης γεννήθηκε το 1955 στο Νησί Ημαθίας στην Κεντρική Μακεδονία. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως δικηγόρος.Την περίοδο 1987-1989 διετέλεσε Νομάρχης Καρδίτσας, και στη συνέχεια εκλέχθηκε Βουλευτής Ημαθίας (1989). Από εκείνη τη στιγμή μέχρι το 2007 εκλεγόταν πρώτος Βουλευτής του Ν. Ημαθίας σε 6 συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις. Το 2007 και το 2009 εκλέχθηκε Βουλευτής Β' Αθήνας. Έχει διατελέσει Υφυπουργός Εμπορίου (1994-1996), Υφυπουργός Ανάπτυξης (1996-1999), Υπουργός Δημόσιας Τάξης (1999-2003), Υπουργός Προστασίας του Πολίτη (2009-2010) και Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2010-2012) Έχει συνδέσει το όνομα του με τρεις μεγάλες επιτυχίες στο χώρο της αντιτρομοκρατίας, καθώς επί υπουργίας του στα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης (2002), μετέπειτα Προστασίας του Πολίτη (2010), εξαρθρώθηκαν τρεις από τις μεγαλύτερες τρομοκρατικές οργανώσεις που έδρασαν στην Ελλάδα, η 17 Νοέμβρη, ο ΕΛΑ και ο Επαναστατικός Αγώνας.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον Δεκέμβριο του 2014 ως υπουργός Μεταφορών EUROKINISSI

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ



O κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διπλωματίας, Στρατηγικής και Άμυνας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και Διεθνή Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1995 με διάκριση «magna cum laude». Το 1992, εντάχθηκε στο δυναμικό της Διπλωματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου των Εξωτερικών όπου και υπηρέτησε έως την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009. Το 2013, ψηφίστηκε από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «Ευρωβουλευτής της χρονιάς» στον τομέα των Μεταφορών. Από τον Μάιο 2014 έως τον Ιανουάριο 2016, ήταν μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, επικεφαλής της παράταξης «180° , Η Αττική αλλάζει πρόσωπο!». Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Λευτέρης Οικονόμου είναι Αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά την περίοδο της Αρχηγίας του (2009-2011), εξαρθρώθηκε η τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας, δημιουργήθηκε η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, αναβαθμίστηκε η Άμεση Δράση, με την ίδρυση των ομάδων Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙΑΣ) και συνελήφθησαν πολλοί γνωστοί εγκέφαλοι εγκληματικών οργανώσεων. Κατετάγη το Σεπτέμβριο του 1974 στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής και το Νοέμβριο του 2009 ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας έως το Δεκέμβριο του 2011, οπόταν τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης.Το 2012, ανέλαβε Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη στην Κυβέρνηση Παπαδήμου. Τέλος, διετέλεσε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμμένου. Υπήρξε ο πρώτος Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, θέση την οποία υπηρέτησε από το Μάρτιο του 2001 έως το Μάρτιο του 2006. Είχε, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για την επικοινωνιακή στρατηγική κατά την εξάρθρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων 17 Νοέμβρη και Επαναστατικός Αγώνας, την ασφάλεια της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα το 2003 και των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.

5.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στην Καβάλα το 1965 και είναι παντρεμένος με την νηπιαγωγό Νατάσα Αγγελίδου. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και τις Διεθνείς Σχέσεις. Εργάστηκε στο τμήμα εξαγωγών, αλλά και ως Διευθυντής Πωλήσεων, στην εταιρεία «Μάρμαρα Καβάλας Α.Ε»". Διετέλεσε εκλεγμένος γραμματέας και ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήταν αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας και πρωταθλητής Βορείου Ελλάδος στην κολύμβηση (1978 - 1979). Υπήρξε μέλος της Εθνικής Ομάδας Νέων στην υδατοσφαίριση. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Εξελέγη βουλευτής για πρώτη φορά το 2007.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Ο Αλκιβιάδης Στεφανής γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1959 και έλκει την καταγωγή του από την Αγιάσο. Είναι πρώην αρχηγός ΓΕΣ. Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, παρακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα Σχολεία Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεθωρακισμένων και το Προκεχωρημένο Σχολείο Αξιωματικών Τεθωρακισμένων στις ΗΠΑ (Army Armor School, Fort Knox, Kentucky). Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου και το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας (National Defense University-NDU) στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ όπου απέκτησε MBA σε «Στρατηγικές Ασφαλείας». Μεταξύ άλλων στη σταδιοδρομία του έχει διατελέσει αξιωματικός Επιχειρήσεων της Ελληνικής Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας στο Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, 2000 - 2002, Υπασπιστής Στρατού Ξηράς του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, (επί Προεδρίας Κωστή Στεφανόπουλου), 1998 - 2000 και Διοικητής 98ης Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων.

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Η Νίκη Κεραμέως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1980. Είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Λουκά, δικηγόρο, με τον οποίο έχουν δύο γιους Είναι δικηγόρος και απόφοιτος του Harvard Law School: Μεταπτυχιακός τίτλος νομικής (LL.M.) με ειδίκευση στο δίκαιο της διαιτησίας, του Πανεπιστημίου Paris II (Panthéon-Assas): Μεταπτυχιακός τίτλος νομικής με ειδίκευση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τη διαιτησία (αποφοίτησε πρώτη, summa cum laude), του Πανεπιστημίου Paris II (Panthéon-Assas): Πτυχίο νομικής με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο (αποφοίτησε πρώτη, summa cum laude).Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Εξελέγη πρώτη φορά Βουλευτής Επικρατείας τον.Ιανουάριο 2015 και επανεξελέγη το Σεπτέμβριο 2015. Δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο της κοινωφελούς δράσης: Είναι ιδρυτικό μέλος και μέχρι πρότινος Πρόεδρος του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Δεσμός, το οποίο εντοπίζει πλεόνασμα σε εταιρείες και ιδιώτες για να καλύψει ανάγκες των πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Κατά τα χρόνια εργασίας της στη Νέα Υόρκη, είχε βραβευτεί για την κοινωφελή της δράση, καθώς προσέφερε αφιλοκερδώς νομικές υπηρεσίες σε ομάδες αστέγων της Νέας Υόρκης. Το 2014 διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη ενιαίου νομοθετικού πλαισίου οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Harvard Club of Greece.

Η Νίκη Κεραμέως EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Η Σοφία Ζαχαράκη είναι απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Παιδαγωγική και Διοίκηση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Οργανισμών. Έχει εξειδικευθεί στη διδακτική της Αγγλικής Γλώσσας στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Το 2015 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρόγραμμα IVLP (International Visitor Leadership Program) ως υπότροφος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με θέμα «Ο ρόλος των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην ανασυγκρότηση Οικονομιών». Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Εργάστηκε για το Υπουργείο Παιδείας στο τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργού σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το 2012 ως το 2014. Τον Αύγουστο του 2016 ορίστηκε αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τον Μάρτιο του 2019 ορίστηκε Εκπρόσωπος Τύπου. Μιλάει Αγγλικά, Ισπανικά και Γαλλικά.

Η Σοφία Ζαχαράκη EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1963. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές μηχανικής μάθησης – τεχνητής νοημοσύνης. Εργάστηκε στις ΗΠΑ στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Stanford και υποστήριξε την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 1995, είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος και Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Από τον Απρίλιο του 2013 έως τον Νοέμβριο του 2017 διετέλεσε Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και το 2015 ήταν Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Κατά τη διάρκεια της Πρυτανικής του θητείας, επικεντρώθηκε στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος και το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, στην προώθηση και επιβράβευση της αριστείας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Ιδρύματος. Σημαντικά έργα, όπως νέες φοιτητικές εστίες και κτίριο για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σχεδιάστηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και ξεκίνησε η κατασκευή τους.

7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

O Γιάννης Βρούτσης είναι απόφοιτος του οικονομικού τμήματος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε, για αρκετά χρόνια, στον ιδιωτικό τομέα και κατόπιν στο Υπουργείο Οικονομικών. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κυκλάδων με τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2007. Έχει διατελέσει Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (2012 - 2015), κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ (Φεβρουάριος 2015 - Νοέμβριος 2016) και από τον Νοέμβριο του 2016 Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΝΔ.

Ο Γιάννης Βρούτσης EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ο Νότης Μηταράκης ακολούθησε πολυετή διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομικός αναλυτής. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Λονδίνο το 1998 ως στέλεχος επενδύσεων με εξειδίκευση στις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη και το 2003 συνέχισε την καριέρα του στη Fidelity International ως Οικονομικός Αναλυτής και μετέπειτα ως Διευθυντής Επενδυτικής Έρευνας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2012 και έχει διατελέσει υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αρμόδιος για θέματα Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Εξαγωγών και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (2012 – 2015), πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας (2014) και διοικητής στο Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB) (08/2012 – 01/2015).

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Η Δόμνα Μιχαηλίδου είναι οικονομολόγος. Ξεκίνησε τις σπουδές της στα Οικονομικά στο University of York της Αγγλίας, ενώ συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge όπου έλαβε μεταπτυχιακό στις Αναπτυξιακές Σπουδές και Διδακτορικό στα Οικονομικά της Ανάπτυξης. Είναι επισκέπτρια Λέκτορας του Κέντρου Αναπτυξιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge και έχει επίσης διδάξει Μακροοικονομικά στο Judge Business School του Cambridge, καθώς και Οικονομική́ Πολιτική́ στο Government School του UCL. Στα 26 της εντάχθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ΟΟΣΑ στο Παρίσι, ως ειδική στον ανταγωνισμό. Το 2016 ήταν η υπεύθυνη οικονομολόγος της ομάδας των κατασκευών για την Τρίτη Εργαλειοθήκη Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ. Έχει διατελέσει σύμβουλος Δημόσιας Υγείας της Κυβέρνησης του Ιράν, ειδική συνεργάτης της αναπτυξιακής τράπεζας της Βραζιλίας, αλλά και του ΟΗΕ στην Ουγκάντα. Από το 2017 είναι Σύμβουλος Μεταρρυθμίσεων του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

O Βασίλης Κικίλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι απόφοιτος του Λεόντειου Λυκείου Νέας Σμύρνης, πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και χειρουργός ορθοπεδικός. Υπήρξε μπασκετμπολίστας στον Πανιώνιο, στην ΑΕΚ και στις Εθνικές Ομάδες, Το 2006 εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας και στη συνέχεια αναλαμβάνει Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων. Το 2010 ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής τίθεται επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφέρειας Αττικής. Την ίδια περίοδο αναλαμβάνει τα καθήκοντα Αναπληρωτή Γραμματέα Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το 2012 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής στην Α’ Αθηνών. Από τις 10 Ιουνίου 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015 διετέλεσε Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου 2015, επανεκλέγεται βουλευτής. Από τον Ιανουάριο έως το Νοέμβριο του 2016, διετέλεσε Συντονιστής Μεταναστευτικής Πολιτικής, στις 18 Νοεμβρίου 2016 ορίζεται εκπρόσωπος τύπου και στις 13 Οκτωβρίου 2017 αναλαμβάνει καθήκοντα Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας. Επανεκλέγεται στις βουλευτής Α’ Αθηνών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019.

Βασίλης Κικίλιας EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Έχει σπουδάσει Πολιτική και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc/University of Birmingham), διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ/ ΑLBA) και Μαθηματικά (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Οργάνωσης & Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (Πανεπιστήμιο Αθηνών), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και ως υπεύθυνος ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Υγείας του ΙΟΒΕ από το 1999 έως το 2004. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) από το 2004 έως το 2008 και πρόεδρος του ΕΟΦ από το 2008 έως το 2009. Τον Οκτώβριο του 2012 διορίστηκε διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, ενώ τον Αύγουστο του 2014 ορίστηκε Γενικός Γραμματέας Υγείας. Ανέλαβε ειδικός σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για θέματα υγείας. Ήταν υπεύθυνος της προγραμματικής ενότητας «αλληλεγγύη» της Νέας Δημοκρατίας και υπεύθυνος για την κατάρτιση του κυβερνητικού προγράμματος στα θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο Κωστής Χατζηδάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το 1965. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Κεντ (Αγγλία), από όπου πήρε μεταπτυχιακό στην Πολιτική Επικοινωνία. Είναι δικηγόρος. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του δραστηριοποιήθηκε στη φοιτητική οργάνωση ΔΑΠ - ΝΔΦΚ. Από το 1987 έως το 1989 υπήρξε Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλος του κεντρικού συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης της Ελλάδας (ΕΦΕΕ). Τη διετία 1989-90 ήταν στέλεχος της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού της Ν.Δ. και της Γραμματείας Εκλογών του κόμματος.,Το 1992 εξελέγη Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ. Υπήρξε Ευρωβουλευτής από το 1994 έως το 2007. Εκλέγεται βουλευτής από το 2007.Έχει διατελέσει υπουργός στα υπουργεία Μεταφορών και Ανάπτυξης κατά τις περιόδους 2007-2009 και 2012-2014. Είναι παντρεμένος με τη γιατρό Πόπη Καλαϊτζή και έχουν ένα γιο.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

Ο Γεράσιμος Θωμάς είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Έχει διατελέσει: οικονομικός διευθυντής της ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2009-2014), μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) (2009-2017), προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του Χοακίν Αλμούνια, επιτρόπου αρμόδιου για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις (2005-2009), αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι και εκπρόσωπος Τύπου του Πέδρο Σόλμπες, επιτρόπου αρμόδιου για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις (2000-2004). Πριν από το 2004 κατείχε διάφορες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και σε επενδυτική τράπεζα στο Λονδίνο. Σπούδασε οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και διεθνείς σχέσεις στην Αθήνα, το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Δημήτρης Οικονόμου είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Εχει διατελέσει συνεργάτης του Centre de Recherche d’ Urbanisme (Παρίσι), Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και εκπρόσωπος της Ελλάδας σε επιτροπές του ΟΗΕ (Committee on Housing, Building and Planning). Έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό ερευνών και μελετών στα πεδία του πολεοδομικού, χωροταξικού, περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού προγραμματισμού και σχεδιασμού, και έχει συγγράψει πέντε βιβλία και μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων δημοσιευμένων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά. Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση των συστημάτων χωρικού σχεδιασμού στο διεθνή χώρο, τις ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις (αστική αναγέννηση), και τις διαδικασίες χωροθέτησης μεγάλων επενδύσεων και παρεμβάσεων.

10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Γεννήθηκε το 1960. Είναι Δρ. Αρχαιολογίας και εργάζεται από το 1988 στο Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Είναι πτυχιούχος του Φιλολογικού και του Αρχαιολογικού-Ιστορικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι επικεφαλής ερευνητικών διεπιστημονικών προγραμμάτων, καθώς και μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και οργανισμών. Βασικά επιστημονικά της ενδιαφέροντα, πέραν της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, είναι η μελέτη του τοπίου ως πολιτιστικό αγαθό, η ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος, η θεωρία και πολιτική του Πολιτισμού. Είναι συγγραφέας και εκδότρια μονογραφιών και συλλογικών τόμων, ενώ μεγάλος αριθμός άρθρων της έχει δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Διετέλεσε επιστημονική σύμβουλος στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στο Υπουργείο Αιγαίου ενώ από το 1999 έως το 2004 κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Λένα Μπανιά και έχει ένα γιο. Σπούδασε Τοπογράφος Mηχανικός στο ΤΕΙ Αθηνών, παρακολούθησε πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία και τις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί ως Εργοδηγός Δημοσίων Έργων και Τραπεζικό στέλεχος στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Το Μάρτιο του 2001 ιδρύει την εταιρεία «Επιχειρείν Ε.Ε., Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνικών Μελετών» με έδρα το Ηράκλειο. Υπήρξε μέλος του Κ.Σ. της Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΣΕΕ), Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών, μέλος του Δ.Σ. της Παγκρήτιας Ένωσης Αθηνών, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Παγκρήτιας Νεολαίας. Από το 2007 έως σήμερα εκλέγεται βουλευτής Ηρακλείου. Τον Απρίλιο του 2016 εξελέγη Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης MOTIONTEAM

11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ο Κώστας Τσιάρας γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1966. Είναι Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2004 έως σήμερα εκλέγεται συνεχώς βουλευτής Καρδίτσας με τη Νέα Δημοκρατία. Την περίοδο 2012-13 διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών και στη συνέχεια.διετέλεσε Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Τον Ιανουάριο του 2016, με εισήγηση του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη εκλέχθηκε ομόφωνα Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Είναι παντρεμένος με την μοριακή βιολόγο Αγγελική Στεργιούλη και έχουν ένα γιο και δύο κόρες. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και γνωρίζει Ρωσικά και Ιταλικά.

Ο Κώστας Τσιάρας EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΗΣ

Ο Δημήτρης Κράνης υπήρξε δικαστικός λειτουργός συνταξιοδοτηθείς με το βαθμό του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (30) Είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος. Καθώς και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Κατά τη διετία 1981-1983 μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου LUDWIG MAXIMILIANS στο Μόναχο της Γερμανίας και είναι κάτοχος αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου. Έχει εισηγηθεί επανειλημμένως δικονομικά κυρίως θέματα σε επιστημονικές εκδηλώσεις και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά και τιμητικούς τόμους. Διετέλεσε πρόεδρος ή μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και έχει συμβάλει σε συλλογικά νομικά έργα.

12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος είναι πολιτικός ερευνητής και αναλυτής. Διδάκτορας δημοσίων πολιτικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διδάσκει στη σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.. Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού τμήματος του ΕΚΠΑ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στην πολιτική επιστήμη και κοινωνιολογία με ειδίκευση στην εκλογική κοινωνιολογία. Επιστημονικός συνεργάτης και πρόεδρος της εταιρείας GPO ΑΕ, από το 2000 ως το 2016. Έχει παρουσιάσει σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές έρευνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Με κοινωνική και πολιτική δράση στα νεανικά του χρόνια στο χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και ύστερα από 30 χρόνια εργασίας, συναντήθηκε με το μεταρρυθμιστικό όραμα και τον πολιτικό λόγο του μέτρου και της λογικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμβουλος Στρατηγικής του Προέδρου της Ν.Δ. από τον Οκτώβριο του 2015 και Συντονιστής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του κόμματος από τον Οκτώβριο του 2016. Γεννήθηκε το 1964 στο Κερατσίνι, αποφοίτησε από το λύκειο της Iωνιδείου Προτύπου Σχολής. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ο Θοδωρής Λιβάνιος γεννήθηκε το 1977. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας και υποψήφιος διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου. Εργάστηκε για πάνω από μια δεκαετία σε επιχειρήσεις πληροφορικής και έρευνας αγοράς στον ιδιωτικό τομέα, ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαχειριστής βάσεων δεδομένων και αναλυτής δεδομένων ερευνών. Το 2010 διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου εργάστηκε στη σύνταξη και την προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του νέου νόμου για τις εκλογικές δαπάνες στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές. Από τον Ιανουάριο του 2011 έως και τον Αύγουστο του 2014 ήταν Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Αθηναίων, ενώ αμέσως μετά και μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επί υπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι σήμερα, ήταν Διευθυντής Πληροφορικής του κόμματος και επικεφαλής της ψηφιακής καμπάνιας των Ευρωεκλογών του Μαΐου 2019 και των εθνικών εκλογών του Ιουλίου 2019.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Γεννήθηκε στο Ζαγκλιβέρι Καλλινδοίων το 1960. Είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας (φοροτέχνης - λογιστής) και στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονομικών, ως εφοριακός. Από το 1986 είναι μέλος του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Από το 2004 εκλέγεται συνεχώς Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Την περίοδο 2012-13 διετέλεσε Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης. Είναι παντρεμένος με την οικονομολόγο εφοριακό Γιώτα Μαντανίκα και έχουν δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη Βανέσσα.

Ο Θεόδωρος Καράογλου EUROKINISSI

13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι Πολιτικός Επιστήμονας και Οικονομολόγος. Είναι καθηγητής στο Athens Tech College και, από το 2015, διευθυντής ερευνών του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας, σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθηγητής στο Αthens Information Technology (AIT), και ως ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας για την Περιβαλλοντική Πολιτική του ΜΙΤ. Είναι απόφοιτος του Harvard Kennedy School (Master στις Δημόσιες Πολιτικές), του ΜΙΤ (Master στην Τεχνολογική Πολιτική) και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο Πληροφορικής).

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ο Γιώργος Γεωργαντάς γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1967. Κατάγεται από την Αγία Παρασκευή Κιλκίς . Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τελειώνοντας τις σπουδές του εγκαταστάθηκε στην πόλη του Κιλκίς, στην οποία ζει μόνιμα ασκώντας το επάγγελμα του δικηγόρου ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς από το Μάρτιο του 1992. Είναι παντρεμένος με την Ευθυμία Κολιούσκα, η οποία είναι υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με την οποία έχουν αποκτήσει μια κόρη και ένα γιο. Εχει διατελέσει πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Αγίας Παρασκευής Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας. Ασχολήθηκε με τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκλέχθηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς δύο φορές στις εκλογές του 2002 και 2006. Από την πρώτη Ιανουαρίου 2007 έως τον Οκτώβριο του έτους 2009 διετέλεσε πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής Κιλκίς το 2012.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Imperial College-University του Λονδίνου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Stanford University, ενώ είναι και κάτοχος MBA από το Kellogg School of Management-Northwestern University. Έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google.

14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12/12/1974. Έχει καταγωγή από τις Σέρρες. Είναι Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Σπούδασε Ιστορία και Οικονομικά στο Hamilton College της Νέας Υόρκης και, στη συνέχεια, αποφοίτησε από τη σχολή μεταπτυχιακών σπουδών Διεθνών Σχέσεων Fletcher School of Law and Diplomacy του Tufts University στη Βοστόνη. Εξελέγη πρώτος βουλευτής του Ν. Σερρών στις εκλογές του 2015, όταν διεκδίκησε για πρώτη φορά το σταυρό των συμπολιτών του. Στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Ν. Σερρών συμμετείχε συμβολικά και στις εκλογές του Ιουνίου 2012, στη μη εκλόγιμη τελευταία τιμητική θέση.Είναι παντρεμένος με τη Μιράντα Μιχαλοπούλου-Καραμανλή με την οποία έχουν τρία παιδιά, την Αναΐς- Νίκη, την Άρια και τον Αχιλλέα.

O Κώστας Καραμανλής EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Γιάννης Αχιλλέα Κεφαλογιάννης είναι Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός, κατάγεται από τα Ανώγεια Ρεθύμνου, γεννήθηκε το 1982 στο Ρέθυμνο και σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθηνών. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία με εργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ενώ με την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε ως δικηγόρος - ποινικολόγος. Η κοινοβουλευτική του πορεία είχε ως απαρχή την εκλογική διαδικασία της 18ης Ιουνίου 2012 όπου και εκλέχθηκε Βουλευτής Ρεθύμνου, έκτοτε εκλέγεται ως βουλευτής έως σήμερα.

15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος με τη Κύπρια επιχειρηματία Αφροδίτη Δωρίτη. Σπούδασε Βιοχημικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το City University Business School, με ειδίκευση στη Βιοχημική Μηχανική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.Εργάστηκε επί μια διετία (1995-1996), στο διακρατικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eurocontrol που ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία και την ασφάλεια των πτήσεων σε όλη την Ευρώπη. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι μέλος των Συλλόγων αποφοίτων του Biochemical Engineering University του Λονδίνου, καθώς και του City University Business School. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής στο Λασίθι με τη ΝΔ στις εκλογές του 2004, ενώ επανεκλέχθηκε στις εκλογές των ετών 2007, 2009, του Μαΐου και Ιουνίου του 2012 καθώς και σε εκείνες του Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου του 2015. Διετέλεσε Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας (2007-2009) και Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (2014-2015).

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης EUROKINISSI

16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ο Μάκης Βορίδης γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1964 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει Master of Laws στο University of London, ειδικευμένος σε θέματα Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Ποινικού Δικαίου. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Τον Σεπτέμβριο του 2007 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής. Διετέλεσε Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου, Υπουργός Υγείας (2014-2015) και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας (2012-2014). Επίσης κατέχει το αξίωμα του αντιπροέδρου της ειδικής επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ για τη μετανάστευση. Είναι παντρεμένος με την παιδίατρο Δανάη Μιχελάκου με την οποία έχουν αποκτήσει ένα γιο και μία κόρη.

Ο Μάκης Βορίδης EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ο Κώστας Σκρέκας γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1973 στα Τρίκαλα. Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.. Το 2000 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Διαχείριση Έργων (MSc in Construction Management, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) στο Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας. Μιλάει Αγγλικά, και Γαλλικά. Από το 2000 εργάστηκε στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων (FMCG’S) σε διευθυντικές θέσεις, ενώ υπήρξε συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος για 12 χρόνια σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον εν λόγω χώρο. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2012 και διετέλεσε Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2014- 2015). Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη Καραγκούνη και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Ο βουλευτής της Ν.Δ Κώστας Σκρέκας EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Η Φωτεινή Αραμπατζή γεννήθηκε στις Σέρρες το 1974. Είναι απόφοιτη της Νομικής του Α.Π.Θ. Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Σερρών με τη Νέα Δημοκρατία τον Μάιο του 2012 και επανεκλέγεται μέχρι και σήμερα. Τον Φεβρουάριο του 2017, ορίστηκε Υπεύθυνη του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Νέας Δημοκρατίας. Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως δημοσιογράφος και τηλεοπτική παραγωγός στο Πρακτορείο Ειδήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες. Είχε την ευκαιρία να καλύπτει δημοσιογραφικά όλες τις ειδήσεις της Commission, τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, δίπλα σε κορυφαίους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλου του κόσμου. Τον Σεπτέμβριο του 1998 επέστρεψε στην Ελλάδα και οργάνωσε το ΔΙΚΤΥΟ Τηλεόραση. Πήρε μέρος σε πλήθος ευρωπαϊκών συνεδρίων ως εκπρόσωπος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ συμμετείχε σε πολλές δημοσιογραφικές αποστολές συνοδεύοντας τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό. Φοίτησε το 2005 στο London School Of Economics, στην Ανάλυση των Πολιτικών Επιστημών και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Το 2008 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο Χάρης Θεοχάρης είναι κάτοχος διπλώματος MEng στην τεχνολογία λογισμικού (Software Engineering (Hon) – 1993) από το Imperial College of Science Technology and Medicine του Λονδίνου. Κατά την διάρκεια της καριέρας του διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων αλλά δούλεψε και σε νεοφυείς εταιρείες καινοτομίας (start-up). Από το Νοέμβριο του 2011 ως το τέλος του 2012 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων όπου εισήγαγε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών μειώνοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία. Τον Ιανουάριο του 2013 ανέλαβε Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Στις προτεραιότητές του ήταν η εδραίωση της διαφάνειας και του ελέγχου τόσο από τη Δημόσια Διοίκηση όσο και από τον πολίτη μέσω της δημιουργίας της ιστοσελίδας www.publicrevenue.gr. H θητεία του ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2014. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 εξελέγη Βουλευτής στη Β’ Αθηνών με το Ποτάμι συγκεντρώνοντας 18.185 σταυρούς και επανεξελέγη στις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ως τον Φεβρουάριο του 2016, οπότε και παραιτήθηκε από τη θέση. Τον Απρίλιο του 2016 ανεξαρτητοποιήθηκε και έγινε εκπρόσωπος των ανεξάρτητων βουλευτών στη Διάσκεψη των Προέδρων. Τον Δεκέμβριο του 2018 προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Χάρης Θεοχάρης EUROKINISSI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Ο Μάνος Κόνσολας είναι Βουλευτής Δωδεκανήσου και διετέλεσε Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διαθέτει πλούσιο διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορα Ινστιτούτα και κρατικά ιδρύματα καθώς και σε διοικητικά συμβούλια δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, εξελέγη Βουλευτής Δωδεκανήσου και στις εκλογές που ακολούθησαν, στις 17 Ιουνίου, επανεξελέγη. Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Βουλευτής Δωδεκανήσου. Ήταν μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, στην Ειδική Μόνιμη επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, στην Ειδική Μόνιμη επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. Επανεξελέγη στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης γεννήθηκε στην Κάρπαθο και μεγάλωσε στον Πειραιά. Είναι Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Λονδίνου (London School of Economics και Institute of Advanced Legal Studies). Επίσης υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Βρετανικού Συμβουλίου, του Γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας και του German Marshall Fund των ΗΠΑ. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του πορεία, έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, έχει συμμετάσχει και σε μεγάλο αριθμό νομοπαρασκευαστικών. Είναι συγγραφέας 7 επιστημονικών βιβλίων και περίπου 100 συμβολών σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, καθώς και συνεκδότης 2 συλλογικών τόμων. Έχει μεγάλο αριθμό ομιλιών σε διεθνή συνέδρια σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική και παραστάσεων ως δικηγόρος ιδιωτών, του δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Λουξεμβούργου και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ

Ο Άκης Σκέρτσος διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2019. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης του Δημόσιου Τομέα κατά την πενταετία 2009-2014, με πιο πρόσφατη αυτή του Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα (Ιούλιος 2012 - Ιούνιος 2014). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master of Arts) στον τομέα του Political Management and Lobbying από το Πανεπιστήμιο George Washington των ΗΠΑ και πτυχιούχος της Σχολής Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995-1999). Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Έως τον Ιούνιο του 2019 ήταν, επίσης, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, Γραμματέας του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ- Junior Achievement) και Ταμίας του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ). Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ.

Ο Στέλιος Πέτσας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Διατέλεσε, μεταξύ άλλων, Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Διευθυντής του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και της Cosmote Α.Ε., μέλος του Προεδρείου της Economic and Development Review Committee (EDRC) του ΟΟΣΑ, Προϊστάμενος Εσόδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Οικονομικός Σύμβουλος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, εθνικός εμπειρογνώμονας σε Προγράμματα Οικοδόμησης Θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Twinning Projects), εκπρόσωπος της Ελλάδας σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές της Ε.Ε. Την περίοδο 2012-2014 ήταν από τους βασικούς διαπραγματευτές της ελληνικής πλευράς με τους εταίρους μας της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για τα θέματα δημοσιονομικής πολιτικής. Διετέλεσε μέλος επιτροπών και ομάδων εργασίας για, μεταξύ άλλων, θέματα μισθολογίου στο Δημόσιο Τομέα και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, το σύστημα ιδίων πόρων της Ε.Ε., τη σύνταξη του Τόμου Φορολογικών Δαπανών, την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, την εξέταση των μη μη-ανταποδοτικών τελών και φόρων υπέρ τρίτων. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, διεθνών οικονομικών, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ανακοινώνει τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης EUROKINISSI

Η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει ως επόμενο Πρόεδρο της Βουλής τον βουλευτή Ιωαννίνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα. Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12.00 στο Προεδρικό Μέγαρο και θα ακολουθήσει η παράδοση παραλαβή των υπουργείων. Η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή μεθαύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί.