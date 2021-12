Από Ρόμπερτ Ουίλσον έως Γιώργο Λάνθιμο: Τι θα δούμε στην Εθνική Λυρική Σκηνή στις αρχές του 2022

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοίνωσε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για το πρώτο επτάμηνο του 2022 με την αισιοδοξία ενός ηλιόλουστου πρωινού. “Όπως η φύση έχει τη μοναδική ικανότητα να ηρεμεί και να επαναφέρει τον άνθρωπο στον άξονά του, έτσι και η τέχνη είναι εδώ για να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές μας, να φωτίσει τις αξίες και να εστιάσει στη ζωή” διαβάσουμε στο δελτίο Τύπου του οργανισμού.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2022, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού πέντε από τις πιο σημαντικές όπερες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, των Ουμπέρτο Τζορντάνο, Σαρλ Γκουνό, Τζουζέππε Βέρντι, Τζάκομο Πουτσίνι, μια νέα όπερα του Άγγελου Τριανταφύλλου αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία, ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου, Γίρζι Κύλιαν, Οχάντ Ναχαρίν, ένα ορατόριο ανάθεση της ΕΛΣ σε Τούρκους καλλιτέχνες, μια εγκατάσταση με τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, καθώς και τα Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη, στο πλαίσιο του τριετούς κύκλου Μίκης Θεοδωράκης.

Το πρόγραμμα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και για τη δημιουργία του επετειακού προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Σημαντικοί μαέστροι, κορυφαίοι σκηνοθέτες, εμβληματικοί χορογράφοι και διακεκριμένοι πρωταγωνιστές διεθνούς εμβέλειας ξεχωρίζουν στο νέο πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το δεύτερο μισό της καλλιτεχνικής περιόδου 2021/22. Ο Ρόμπερτ Ουίλσον υπογράφει έναν υποβλητικό "Οθέλλο" στη μεγάλη συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν. Ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσιάζει τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του με τίτλο "Βληχή" και πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Νταμιάν Μποννάρ, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer. Η διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Κατερίνα Ευαγγελάτου δημιουργεί έναν νέο φιλόδοξο "Ριγολέττο" για τη σκηνή του Ηρωδείου. Οι Νίκος Πετρόπουλος, Ρενάτο Τζανέλλα, Ούγκο ντε Άνα υπογράφουν τις αναβιώσεις των Αντρέα Σενιέ, Φάουστ και Τόσκας, αντίστοιχα. Ο σπουδαίος Νίκος Καραθάνος υπογράφει τη σκηνοθεσία της νέας όπερας Μέσα Χώρα.

Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι πρωταγωνιστές με σημαντικές διαδρομές στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του πλανήτη Μαρσέλο Άλβαρες, Μαρσέλο Πουέντε, Εύα-Μαρία Βέστμπρουκ, Αλεξάντρς Αντονένκο, Ιβάν Μάγκρι, Ιρίνα Λούνγκου, Κριστίνε Οπολάις, Ραμόν Βάργκας, Τζόρτζιο Μπερούτζι συναντιούνται επί σκηνής με τους σημαντικότερους Έλληνες μονωδούς της ΕΛΣ με διεθνή αναγνώριση, όπως, μεταξύ άλλων, τους Δημήτρη Πλατανιά, Τσέλια Κοστέα, Τάση Χριστογιαννόπουλο, Διονύση Σούρμπη, Δημήτρη Πακσόγλου, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννη Χριστόπουλο, Γιάννη Γιαννίση, Τάσο Αποστόλου, Πέτρο Μαγουλά, Δημήτρη Τηλιακό, Χριστίνα Πουλίτση, Μαίρη-Έλεν Νέζη κ.ά.

Τις παραγωγές διευθύνουν οι Φιλίπ Ωγκέν, Λουκάς Καρυτινός, Ηλίας Βουδούρης, Πιερ Ντυμουσσώ, Νίκος Βασιλείου, Στάθης Σούλης, Μίλτος Λογιάδης.

Οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ θα ερμηνεύσουν χορογραφίες των κορυφαίων του σύγχρονου χορού Γίρζι Κύλιαν και Οχάντ Ναχαρίν.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης σημειώνει: «Με μικρά αλλά σταθερά βήματα, η Εθνική Λυρική Σκηνή επανέρχεται σε πλήρη καλλιτεχνική ανάπτυξη και προτάσσει την αισιοδοξία και τη χαρά της τέχνης, με στόχο να αφήσει πίσω τις δύσκολες μέρες του εγκλεισμού, της μοναξιάς, του φόβου. Παρά το γεγονός ότι η πίεση της πανδημίας είναι ακόμα εδώ, η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεχίζει και στο δεύτερο μισό της σεζόν 2021/22 να παρουσιάζει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και το Ηρώδειο ένα πλήρες καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με σημαντικές παγκόσμιες πρεμιέρες –όπως την πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, σε συμπαραγωγή με τον ΝΕΟΝ, και την όπερα Μέσα Χώρα του Άγγελου Τριανταφύλλου–, αλλά και συμπαραγωγές, όπως αυτή με το Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν, τον Οθέλλο του Βέρντι σε σκηνοθεσία Μπομπ Ουίλσον.

Παράλληλα, μετά από μια μικρή αναβολή λόγω της πανδημίας, τον ερχόμενο Μάρτιο έρχεται η σημαντική ανάθεση της ΕΛΣ στον Τούρκο συνθέτη Καμράν Ιντζέ, για το ορατόριο Jus soli, στο πλαίσιο της επετείου των 200 ετών από το 1821. Πρόκειται για ένα έργο που θα επιχειρήσει να αναγάγει τη θάλασσα που χωρίζει και ενώνει τους δύο λαούς σε σύμβολο ειρήνης και κατανόησης.

Ο Αντρέα Σενιέ, που επίσης επρόκειτο να παρουσιαστεί το 2021, έρχεται τον Ιανουάριο του 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, εκεί όπου θα ανέβει τον Απρίλιο και μια ακόμα αναβίωση από το 2012, ο Φάουστ του Γκουνό. Στο Ηρώδειο, το καλοκαίρι θα δούμε τη νέα παραγωγή του Ριγολέττου με την υπογραφή της Κατερίνας Ευαγγελάτου, καθώς και την αναβίωση της Τόσκας.

Ο τριετής κύκλος Θεοδωράκη συνεχίζεται τον Μάρτιο με τα Τραγούδια του Αγώνα, ενώ τον Ιανουάριο σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών θα παρουσιάσουμε τη συναυλία των βραβευθέντων έργων του διαγωνισμού σύνθεσης λυρικού τραγουδιού 1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση.

Τέλος το Μπαλέτο μας θα παρουσιάσει ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού, όπου η νέα χορογραφία του διευθυντή του Κωνσταντίνου Ρήγου θα συνομιλήσει με χορογραφίες που υπογράφουν σπουδαίες μορφές του σύγχρονου χορού, όπως ο Γίρζι Κύλιαν και ο Οχάντ Ναχαρίν.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Υπουργό κ. Λίνα Μενδώνη, η οποία μας στηρίζει ουσιαστικά και σταθερά, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Δρακόπουλο για τη σπουδαία στήριξη και για τις σημαντικές δωρεές που έχουν βοηθήσει στη διεθνή αναγνώριση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και στη δημιουργία του επετειακού προγράμματος του 2021, καθώς και όλους τους σημαντικούς ιδιώτες χορηγούς και υποστηρικτές μας. Θερμές ευχαριστίες τους φίλους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που έχουν σταθεί δίπλα μας στη μεγάλη δοκιμασία των δύο τελευταίων ετών και φυσικά στους συνεργάτες και το προσωπικό του Οργανισμού μας για την αφοσίωση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την εργατικότητα».

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής:

