Είδαμε τον Iggy Pop στο Release: Ο "βρώμικος" θεός της πανκ "σάρωσε" στα 75 του τη σκηνή

Άλλη μία βραδιά, η όγδοη φέτος, στο Release Athens 2022 και ο ένας και μοναδικός Iggy Pop αποζημίωσε και με το παραπάνω όλους όσοι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού για να ακούσουν τον “απέθαντο” θρύλο της πανκ. Λίγο πιο βραχνός από το κανονικό, ο ακούραστος ρόκερ παραδέχτηκε στο ελληνικό κοινό του ότι παραμένει “βρώμικος”, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη του και όργωσε τη σκηνή χωρίς έλεος, αν και 75 ετών.

Απέδειξε ότι η ηλικία είναι ένα απλό νούμερο, δίνοντας ένα ανεπανάληπτο σόου σχεδόν δύο ωρών με σεβασμό στους φανς και στη φήμη του ως περφόρμερ. Το αεράκι ήταν λίγο πιο δυνατό από τις προηγούμενες ημέρες και ο κόσμος ήρθε πανέτοιμος να χορέψει με τα τραγούδια του κύριου James Newell Osterberg Jr. από το Detroit, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει ντραμς στο δημοτικό και ακόμα βρίσκεται στη σκηνή.

ADVERTISING

Οι εραστές του Iggy Pop στάθηκαν πολύ μπροστά, όσο το δυνατόν πιο κοντά του, για να χορέψουν ξέφρενα τα κομμάτια των Stooges. Δεν έλειψαν και οι άτυποι “διαγωνισμοί” στα πηγαδάκια των φανς για το πόσες φορές τον έχουν δει live, για εκείνη την αξέχαστη εμφάνιση στο Ρόδον το ‘94, και για όλες τις φορές που γδύθηκε ολότελα μπροστά στο κοινό. “Αν δεν γδυθεί απόψε, κάτι δεν πάει καλά” είπε ο διπλανός μας και φυσικά ο Iggy τού έκανε τη χάρη.. Δεν πέρασαν παρά ελάχιστα λεπτά για να ξεφορτωθεί το σακάκι του και να μείνει ημίγυμνος, όπως ακριβώς τον θέλει η στερεοτυπική εικόνα που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας για εκείνον..

Ποιος θα φανταζόταν πίσω στον χρόνο, όταν ο David Bowie, ο Lou Reed και ο Iggy Pop “ξαναδημιουργούσαν” το rock’n’roll, ότι εκείνος που θα έμενε στο τέλος όρθιος στη σκηνή θα ήταν αυτός που κυλιόταν σε σπασμένα γυαλιά και έχυνε το αίμα του επάνω στο κοινό; Ο Iggy απέδειξε ότι ήταν πολλά περισσότερα από μία αυτοκαταστροφική καρικατούρα. Σήμερα παραμένει ένας πανκ ποιητής με γυμνό στήθος και είναι ένας πραγματικός "Survivor" της ζωής. Ακόμα ζωντανός στη σκηνή.

Χλιαρός ο Liam Gallagher - Όλοι τραγούδησαν το “Wonderwall”

Πολύ νωρίτερα, οι Έλληνες The Noise Figures, οι indie-rock Βρετανοί The K's και οι Sleaford Mods, το ντουέτο από το Nottingham, έφεραν εις πέρας το απαιτητικό έργο, να ανεβάσουν το “τσι” του κοινού, ενώ ακόμα υπήρχε δυνατός ήλιος στην Πλατεία και ατελείωτες ουρές στις μάρκες για τα ποτά. Ο κύριος πυρήνας του κόσμου συγκεντρώθηκε λίγο πριν από τις 21.00.

Στις 21.15 πιστός στο πρόγραμμα έκανε ο Liam Gallagher τη φαντασμαγορική του έναρξη με το "Fuckin' in the Bushes”... και έμεινε σε αυτό! Ακολούθησε το “Hello” αν και η φωνή και ψυχή των Oasis μάλλον δεν ήταν στην… καλύτερη ημέρα της. Ο Gallagher λίγο ανόρεκτος και κάπως “pissed off” φορούσε - όπως πάντα - το κλασικό μπουφάν παρκά και τα γυαλιά του, τα οποία όπως έχει δηλώσει δεν αποχωρίζεται ποτέ.

“Δεν είναι περσόνα αυτό που βλέπετε στη σκηνή, έτσι κάνω κηπουρική, πάω σουπερμάρκετ και έτσι αφήνω τα παιδιά μου στο σχολείο” έχει πει ο Gallagher για το μακρυμάνικο μπουφάν και τα γυαλιά του, τα οποία συχνά του αρπάζουν στις περιοδείες, με αποτέλεσμα να βγαίνει στο Twitter και να “κράξει” τους κλέφτες.

Ντυμένος με μιλιτέρ μπουφάν παρκά (πιθανότατα της δικής του εταιρίας ρούχων, “Pretty Green”) ήρθε κατακαλόκαιρο και στην Πλατεία Νερού να τραγουδήσει. Λίγο “χλιαρός” στη σκηνή διεκπεραίωσε σε flatline mood όλο το live, κάνοντας το αυτονόητο, δηλαδή τραγουδώντας κομμάτια των Oasis, και πετώντας σκόρπιες ατάκες για τη Manchester City.

Ακολούθησαν το “Rock 'n' Roll Star”, το “Stand by Me”, “More Power”, το “Diamond in the Dark”. Απόλυτα αναμενόμενα, όλη η Πλατεία Νερού τραγούδησε με πάθος το “Wonderwall” που παραμένει το πιο δημοφιλές κομμάτι της μπάντας από καταβολής. To τραγούδι έγραψε ο Noel Gallagher και κυκλοφόρησε το 1995. Ένα “αντίο” ξεπέτα με τη συμβουλή να προσέχουμε τους εαυτούς μας, και τα καπνογόνα των θαυμαστών του Gallagher έσβησαν με συνοπτικές διαδικασίες για να δώσουν τη θέση τους στον απόλυτο… θεό της πανκ τον Iggy Pop.

Iggy Pop: “Παραμένω βρώμικος - Δώσατε χαρά στην καρδιά μου απόψε!“

Iggy Pop 2022 NEWS 24/7

Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει ο Iggy Pop, πρόκειται για τον … τελευταίο των Μοϊκανών! Ένας πραγματικός μουσικός θρύλος που κατάφερε να επιβιώσει, έζησε περίπου 10 ζωές, και αρνείται να κατέβει από τη σκηνή, αν και το πρόβλημα της σκολίωσης είναι φανερό ότι επιδεινώνει την κίνησή του πλέον.

“Ο σκελετός δεν είναι το δυνατό μου σημείο” έχει δηλώσει ο Iggy σε συνέντευξή του, ενώ έχει πει ότι βλέπει τον εαυτό του να φλερτάρει με την “απόσυρση” από τις περιοδείες. Αυτός ίσως είναι ο λόγος που αυτό το live του στο Release φαντάζει στα μάτια μας διπλά σημαντικό.

Η αυλαία σηκώθηκε με το “T.V. Eye” και το σόλο της Αμερικανίδας συνθέτριας και κιθαρίστας Sarah Lipstate που ηχογραφεί με το όνομα “Noveller”. Ο Iggy βγήκε στη σκηνή φορώντας σακάκι, το οποίο πολύ γρήγορα ξεφορτώθηκε και σαν να μην πέρασε μια μέρα έμεινε ημίγυμνος στη σκηνή. Κλασικά. Ακολούθησαν τα “I wanna be your dog”, “Lust for life”, “Five Foot One”, “Gimme Danger” και φυσικά το θρυλικό “The Passenger” που ξεσήκωσε την Πλατεία Νερού.

To “The Passenger" έγραψαν οι Iggy Pop και Ricky Gardiner, και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ “Lust for Life” του 1977. Τα “Λα, λα, λα” ήχησαν σαν μία παιδική μελωδία, αφιερωμένη στη ζωή που συνεχίζεται ανέμελα παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες. Άλλωστε ο Pop το 2016 είχε πει ότι την έμπνευση για το τραγούδι την πήρε όταν ήταν “on the road” σε περιοδεία με τον David Bowie: "Ήμουν επιβάτης και ταξιδεύαμε στην Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη στο αυτοκίνητο του David, ad infinitum. Δεν είχα άδεια οδήγησης”. Το κομμάτι είναι ένας "ύμνος" για την ανέμελη ζωή και το κοινό τίμησε τον Iggy, τραγουδώντας με την ψυχή του.

“Κάποτε ήμουν νέος, φτωχός και βρώμικος. Παραμένω ‘βρώμικος’” είπε γελώντας με νόημα καθήμενος στην καρέκλα στο κέντρο της σκηνής. “Κάποτε είχα μία μπάντα. Την έλεγαν The Stooges και αυτό ήταν πάντα το αγαπημένο μου τραγούδι” είπε και τραγούδησε το “I’m sick of you”, ενώ αργότερα ερμήνευσε και μία διασκευή του τραγουδιού “Hero” των Γερμανών NEU!.

Για το τέλος άφησε να τον δοξάσει το κοινό στο “Search and Destroy”. Έδωσε την τελευταία ρανίδα της ενέργειάς του κάνοντας τις χαρακτηριστικές του κοφτές κινήσεις, μια χορογραφία κάτι ανάμεσα σε σαμάνο της φυλής και μικρό παιδάκι στην παιδική χαρά.

Εν κατακλείδι, μόνο σεβασμός για τη δύναμη που έφερε στη σκηνή ο Iggy Pop. Χαιρέτησε ζητώντας συγγνώμη για τη βραχνή φωνή του (έπινε, λέει, τσάι με τζίντζερ), αγκάλιασε τον εαυτό του σαν να αγκάλιαζε κάθε έναν από εμάς και είπε: “Ευχαριστώ, φέρατε χαρά στην γ@μημένη καρδιά μου απόψε”. Όντως η φωνή του ήταν βραχνή, αλλά και τελείως άφωνος αν ερχόταν, ακόμη και αν τραγουδούσε στη νοηματική, το κοινό του και πάλι θα τον αποθέωνε. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Iggy Pop είναι ένας και μοναδικός.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις