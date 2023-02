Eurovision 2023: Αυτοί είναι οι παρουσιαστές του διαγωνισμού - Ανάμεσά τους Graham Norton και Hannah Waddingham

Στην επίσημη ανακοίνωση των παρουσιαστών του 67ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα λάβει χώρα τον ερχόμενο Μάιο στο Λίβερπουλ προχώρησε το BBC και τα ονόματα εντυπωσιάζουν.

Πρόκειται για τους Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham, και Julia Sanina. Στο πλευρό τους θα βρεθούν ακόμα οι Mel Giedroyc, Rylan, Scott Mills, Claire Sweeney, Sam Quek και Timur Miroshnychenko, σύμφωνα με το ogaegreece.com.

Στην παρουσίαση του Μεγάλου Τελικού της 13ης Μάϊου θα είναι οι Graham Norton, Julia Sanina, Alesha Dixon και Hannah Waddingham σε μια μίξη Βρετανών και Ουκρανών παρουσιαστών. Αντίστοιχα, στους ημιτελικούς, χρέη παρουσιαστή θα έχουν μόνο οι τρεις προαναφερθείσες κυρίες, Julia Sanina, Alesha Dixon και Hannah Waddingham.

Hannah Waddingham

Η Hannah Waddingham κέρδισε βραβείο Emmy για το ρόλο της στην ταινία Ted Lasso, έχει προταθεί για τρία βραβεία Olivier και έχει πρωταγωνιστήσει σε μιούζικαλ του West End και του Broadway (Spamalot, The Wizard of Oz, Into The Woods, Kiss Me Kate και Space Family Robinson), ενώ άλλες συμμετοχές της περιλαμβάνουν τα Hocus Pocus 2, Game of Thrones, Sex Education, Willow και την επερχόμενη περιορισμένη σειρά Tom Jones.

Alesha Dixon

Η Alesha Dixon είναι τραγουδίστρια, χορεύτρια και τηλεοπτική προσωπικότητα, που γεννήθηκε το 1978 στο Welwyn Garden City της Αγγλίας. Έγινε γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ως μέλος του girl group Mis-Teeq. Η Dixon ακολούθησε σόλο μουσική καριέρα και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, “Fired Up”, το 2006. Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει αρκετά ακόμη άλμπουμ και singles. Η μεγαλύτερη σόλο επιτυχία της είναι το “The Boy Does Nothing”, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008 και έφτασε στο νούμερο πέντε του UK Singles Chart. Εκτός από τη μουσική της καριέρα, η Dixon έχει εμφανιστεί ως κριτής σε διάφορα δημοφιλή βρετανικά τηλεοπτικά σόου, όπως το “Strictly Come Dancing” και το “Britain’s Got Talent“.

Julia Sanina

Η Julia Sanina, είναι Ουκρανή τραγουδίστρια και η front woman του ουκρανικού εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος The Hardkiss. Σύμφωνα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην 32χρονη τραγουδίστρια έχει ήδη προσφερθεί συμβόλαιο για την παρουσίαση του διαγωνισμού. Η Julia ήταν μέλος της επιτροπής του Vidbir 2023 Που επέλεξε τη φετινή συμμετοχή της Ουκρανίας στο διαγωνισμό.

Graham Norton

Ο Graham Norton είναι ένας θρύλος του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος σχολιάζει τον Διαγωνισμό για το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2009. Στην βραβευμένη με BAFTA εκπομπή του στο BBC, The Graham Norton Show, ο Graham συνομιλεί τακτικά με τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής και του Χόλιγουντ. Ο Graham Norton έχει κερδίσει το βραβείο Special Recognition Award στα Εθνικά Τηλεοπτικά Βραβεία.

Ειδικοί ανταποκριτές και Τελετή Έναρξης

Ο Ουκρανός παρουσιαστής Timur Miroshnychenko θα είναι ο ανταποκριτής της Eurovision στο Λίβερπουλ, ο οποίος θα εμφανίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπομπών και θα δίνει ζωντανές πληροφορίες από το κέντρο σχολιασμού της Ουκρανίας στην Liverpool Arena. Μαζί με τον Sam Quek, παρουσιαστή από το Λίβερπουλ, θα παρουσιάσει τη ζωντανή μετάδοση της Τελετής Έναρξης στο επίσημο κανάλι YouTube του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Για το σχολιασμό του μεγάλου τελικού στο BBC One και το BBC iPlayer στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Graham Norton και η ηθοποιός και κωμικός Mel Giedroyc θα εναλλάσσονται στο πλαίσιο του σχολιασμού για να μεταφέρουν στους τηλεθεατές στο σπίτι τις μοναδικές και εξειδικευμένες απόψεις τους για τις συμμετοχές. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Ηνωμένο Βασίλειο, και οι δύο Ημιτελικοί θα μεταδοθούν ζωντανά από το BBC One και το BBC iPlayer (στο Ηνωμένο Βασίλειο), με τους ραδιοφωνικούς DJs και ειδικούς της Eurovision, Scott Mills και Rylan να μεταφέρουν στο βρετανικό κοινό τον παλμό του διαγωνισμού.

Τον Διαγωνισμό θα φέρει πιο κοντά στο κοινό του Merseyside μια ειδική ομάδα σχολιαστών στο BBC Radio Merseyside, συμπεριλαμβανομένης της Claire Sweeney και του νικητή του “The Voice of Eurovision”, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Η Kate Phillips, Διευθύντρια του Unscripted του BBC, δήλωσε:

"Το BBC είναι ενθουσιασμένο που έχει μια τόσο ταλαντούχα σύνθεση που φέρνει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision από το Λίβερπουλ – εκ μέρους της Ουκρανίας – στον κόσμο.

Ένα πράγμα που πραγματικά μας ενώνει όλους είναι η μουσική, και είμαστε υπερήφανοι που έχουμε μια ομάδα – που είναι καλά εξοικειωμένη με τους κόσμους της μουσικής, της ερμηνείας και της ζωντανής μετάδοσης – ως μέλος της οικογένειας της Eurovision που παρουσιάζει τον διαγωνισμό.

Θα είναι μια αξιοσημείωτη στιγμή για το BBC να παρουσιάσει δύο τεράστιες στιγμές στο φετινό ραδιοτηλεοπτικό ημερολόγιο, τη στέψη του βασιλιά και τη Eurovision, μέσα στην ίδια εβδομάδα."

