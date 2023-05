Eurovision 2023: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Τελικό - Σε ποια θέση θα δούμε την Κύπρο

Εκτός τελικού της Eurovision 2023 βρέθηκε η Ελλάδα επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που ήθελαν τον Victor Vernicos να μην καταφέρνει να κερδίσει το στοίχημα της πρόκρισης με το τραγούδι "What They Say". Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος τα κατάφερε και ο Andrew Lambrou με το τραγούδι "Break a broken heart" προκρίθηκε, κάτι που είχε προβλεφθεί από τα στοιχήματα.

Λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό της χώρας μας από τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (13/05) ο Victor Vernicos έστειλε το πρώτο του μήνυμα. "Σας αγαπώ. Πολλά περισσότερα θα έρθουν σύντομα. Ευχαριστώ όλους τους fans της Eurovision για την απίστευτη εμπειρία" έγραψε στο Instagram.

Η ΕΡΤ μετά το τέλος της βραδιάς σε δελτίο Τύπου αναφέρει ότι "η ελληνική συμμετοχή απέσπασε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα από το κοινό του M&S Arena ανάμεσα στους 16 υποψήφιους της βραδιάς του ημιτερικού της Πέμπτης".

"Μόλις 16 ετών, ο Βίκτωρ ήταν ο νεότερος καλλιτέχνης του φετινού διαγωνισμού και όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούσαν οι Βρετανοί διοργανωτές, "our Eurovision son". Mε επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Ρήγο παρουσιάστηκε επί σκηνής μια αφαιρετική, σύγχρονη και άρτια εικόνα, εστιασμένη στα συναισθήματα που προκαλεί το "What They Say" και το νόημα των στίχων του. [...]

Η εμφάνιση του Victor Vernicos για την Ελλάδα στη Eurovision 2023 AP





Παρότι η ελληνική συμμετοχή δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό, η προσπάθεια του Βίκτωρα αξίζει το χειροκρότημα όλων μας, χωρίς να ξεχνάμε καθόλου το νόημα του συγκεκριμένου τραγουδιού, μέσα από το οποίο ο 16χρονος Βίκτωρ μάς καλεί να "ακούμε" και να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο. Το μουσικό ταξίδι του Βίκτωρα μόλις ξεκίνησε με τον πιο συναρπαστικό τρόπο μέσα από έναν διεθνή διαγωνισμό και όπως πρόσφατα δήλωσε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 'κάθε δυσκολία είναι ένα σκαλοπάτι για την επιτυχία' ανέφερε η ΕΡΤ.

Αντίστροφη μέτρηση για τον Τελικό της Eurovision 2023

Ο Andrew Lambrou που εκπροσωπεί την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision AP

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τη μεγάλη βραδιά του 67ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο Λίβερπουλ και συγκεκριμένα στο Liverpool Arena. Λίγο πριν ξεκινήσουν οι τελικές πρόβες των 26 χωρών που πέρασαν στον τελικό, κλείδωσε η σειρά που θα τους δούμε στη σκηνή το Σάββατο.

Μετά το τέλος και του Β’ Ημιτελικού, οι δέκα φιναλίστ επέλεξαν με κλήρωση σε ποιο μισό του σόου θα εμφανιστούν, όπως έγινε και με τις χώρες του Α’ Ημιτελικού την Τρίτη. Στη συνέχεια, οι διοργανωτές καθόρισαν την τελική σειρά εμφάνισης των χωρών με βάση το είδος του τραγουδιού και τις ανάγκες της σκηνικής τους παρουσίας, ώστε να έχει την ιδανική ροή το σόου.

Στην 7η θέση της βραδιάς θα δούμε την Κύπρο.

Οι 10 χώρες που πέρασαν από τον Α' Ημιτελικό

Οι 10 χώρες που πέρασαν από τον Β' Ημιτελικό

Η σειρά εμφάνισης των 26 χωρών του Τελικού της Eurovision 2023

Αυστρία Πορτογαλία Ελβετία Πολωνία Σερβία Γαλλία Κύπρος Ισπανία Σουηδία Αλβανία Ιταλία Εσθονία Φινλανδία Τσεχία Αυστραλία Βέλγιο Αρμενία Μολδαβία Ουκρανία Νορβηγία Γερμανία Λιθουανία Ισραήλ Σλοβενία Κροατία Ηνωμένο Βασίλειο

Στον τελικό θα διαγωνιστούν 26 χώρες: Οι 20 χώρες που πήραν το εισιτήριο από τους δύο Ημιτελικούς (10 χώρες από κάθε βραδιά), η περσινή νικήτρια, Ουκρανία και οι "Big Five" χώρες, οι οποίες είναι οι Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ισπανία, που βρίσκονται απευθείας στην τελική φάση.

Ο τελικός της Eurovision θα μεταδοθεί στην Ελλάδα ζωντανά από την ΕΡΤ το Σάββατο, 13 Μαΐου, στις 22:00.

