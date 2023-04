Ο Ιησούς ζει στα Προάστια - 5 ροκ τραγούδια λίγο πριν από την Ανάσταση

Πιθανώς η πνευματικότητα της Μεγάλης Εβδομάδας να συνδέεται περισσότερο με κομμάτια κλασικής μουσικής, αλλά σίγουρα οι θιασώτες της ροκ και της μέταλ μουσικής θα διαφωνήσουν.

Ποια τραγούδια ταιριάζουν καλύτερα με το πένθος των ημερών; Όποια μουσική κάνει τον καθένα να στρέφεται "προς τα μέσα", θα ήταν μία καλή απάντηση.

Εμείς διαλέξαμε πέντε ροκ τραγούδια που έχουν μία κάποια αναφορά στη διαδρομή του Ιησού... προς την Ανάσταση, και πίσω τους υπάρχουν ενδιαφέρουσες ιστορίες.

"I Am The Resurrection" - The Stone Roses

The Stone Roses / 1989 ALAMY STOCK PHOTO

To "I Am the Resurrection" είναι ένα τραγούδια από τους Stone Roses και το τελευταίο τραγούδι από τη βρετανική έκδοση του πρώτους τους άλμπουμ. Τα τέσσερα τελευταία λεπτά του κομματιού είναι instrumental. Το σινγκλ κυκλοφόρησε στις 30 Μαρτίου του 1992 και έφτασε στο Νο33 στα βρετανικά charts.

Ο ντράμερ Reni αποκάλυψε ότι το τραγούδι δημιουργήθηκε όταν ο μπασίστας Mani έπαιξε το riff του τραγουδιού "Taxman" των The Beatles ανάποδα. Ο Reni είχε πει "Ο Mani έπαιζε το riff ανάποδα στα sound-checks και εμείς τον συνοδεύαμε και γελούσαμε. Τελικά είπε, ας κάνουμε αυτό το αστείο τραγούδι κανονικό τραγούδι για να δούμε τι θα συμβεί."

Το NME τοποθέτησε το "I Am the Resurrection" (Είμαι η Ανάσταση) στο Νο 8 της λίστας με τα 50 Κορυφαίους Indie Ύμνους όλων των εποχών - και νο 100 στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ο τίτλος προέρχεται από τη φράση του Ιησού, "Εγώ ειμί η ανάστασης και η ζωή" την οποία λέει στην αδερφή του Λάζαρου, Μάρθα, λίγο πριν τον αναστήσει.

"After Forever" - Black Sabbath

Ο Όζι Όσμπορν σε συναυλία στην Καλιφόρνια τον Σεπτέμβριο του 2016 AMY HARRIS/INVISION/AP

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τραγούδια της μπάντας στιχουργικά, το "After Forever" των Black Sabbath περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους "Master of Reality" του 1971, με στίχους του Geezer Butler και μουσική από τον Tony Iommi.

Ο Butler που έγραψε τους στίχους έχει μεγαλώσει σε ένα αυστηρό περιβάλλον καθολικισμού, και εδώ ίσως βγάζει τα ... απωθημένα του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του (μαζί με Ozzy και Iommi) είχε πει ότι έγραψε τους στίχους σε απάντηση των σχολίων που συνέδεαν την μπάντα με τον σατανισμό.

Οι στίχοι "παίζουν" με την πίστη και την έλλειψη πίστης και θέτουν πολλαπλά ερωτήματα τα οποία αφήνουν τον ακροατή να απαντήσει. Έχεις σκεφτεί αν η ψυχή σου μπορεί να σωθεί; Μήπως φοβάσαι τι θα πουν οι φίλοι σου αν ήξεραν ότι πιστεύεις στον Θεό εκεί ψηλά; Όταν σκέφτεσαι τον θάνατο κόβεται η ανάσα σου;

"Κλασικά πεισιθάνατα εικονογραφημένα" για τους Βρετανούς metal ρόκερς του Μπέρμιγχαμ, που πίσω από τις λέξεις ίσως υπονοούν ότι η πίστη στο θεό -ή η μη πίστη στα θεία- δεν πρέπει να προκύπτει από την κοινωνική πίεση, αλλά από μέσα μας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και σαν single μαζί με το "Fairies Wear Boots" το 1971.

"Personal Jesus" - Depeche Mode & Johnny Cash

15 Μαΐου 2013, ο David Gahan και ο Andy Fletcher (στο βάθος) σε συναυλία στο Βουκουρέστι με το άλμπουμ Delta Machine. VADIM GHIRDA/AP PHOTO

Ως και οι… πέτρες γνωρίζουν το τραγούδι “Personal Jesus” των Depeche Mode από το άλμπουμ “Violator” [που πρόσφατα κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ], το οποίο έχουν τραγουδήσει μια στρατιά ερμηνευτών, μεταξύ των οποίων ο ένας και μοναδικός Johnny Cash.

Οι σαρκαστικοί στίχοι φαίνεται να ειρωνεύονται τα πλήθη τηλε-ευαγγελιστών που σερβίρουν συνταγές θείας σωτηρίας από την τηλεόραση και το τηλέφωνο στην Αμερική, βγάζοντας εκατομμύρια.

Ο Martin Gore πάντως, που το έγραψε, έχει πει ότι η έμπνευσή του προήλθε από το βιβλίο της Πρισίλα Πρίσλεϋ “ο Έλβις και εγώ”, όπου ο Έλβις παρουσιάζεται σαν απόλυτος μέντοράς της, ο “προσωπικός της Ιησούς”.

Το τραγούδι που βρίσκεται, εννοείται, σε όλες τις λίστες με τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών, είχε και ένα πολύ ιδιαίτερο promotion. Ο τίτλος του δημοσιεύτηκε to 1989 σε μια πραγματική αγγελία στις στήλες γνωριμιών επαρχιακών εφημερίδων της Βρετανίας.

Η αγγελία έγραψε απλά “Your Personal Jesus”. Όποιος καλούσε τον αριθμό του τηλεφώνου άκουγε τις χαρακτηριστικές νότες του τραγουδιού και τη φωνή του Ντέιβ να δίνει την εντολή: “Reach out and touch faith". Φράση του έγινε και το σήμα κατατεθέν του κομματιού.

"Easter" - Patti Smith

Η Πάτι Σμιθ, "ιέρεια" του proto-punk. Ⓒ 1979 ORAZIO SPADI/ASSOCIATED PRESS

Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ της Smith με τίτλο “Easter”, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1978, από την Arista Records. Στο ίδιο άλμπουμ έκανε πάταγο η μεγάλη επιτυχία "Because the Night" (που έχει γράψει μαζί με τον Μπρους Σπρίνγκστιν). Το άλμπουμ είναι γεμάτο στίχους και εικόνες με χριστιανικές και βιβλικές αναφορές, όπως και το ομώνυμο τραγούδι "Easter".

Τον Ιανουάριο του 1977 η Smith έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το όχι και τόσο επιτυχημένο άλμπουμ “Radio Ethiopia” βρίσκεται με τη μπάντα της σε περιοδεία και “ανοίγει” τις συναυλίες του Bob Seger. Στη συναυλία στην Τάμπα της Φλόριντα, η Smith τραγουδάει το “Ain’t It Strange” και στροβιλίζεται. Το πόδι της μπλέκεται σε ένα μόνιτορ και πέφτει από τη σκηνή, κάνοντας μια θεαματική βουτιά 4 μέτρων ύψους, στο κενό.

Το αποτέλεσμα ήταν να σπάσει σπόνδυλους, κόκαλα του προσώπου της και να κάνει 22 ράμματα στο κεφάλι. Όπως είχε δηλώσει με χιούμορ σε συνέντευξή της ήταν ένας τρόπος του Θεού να της πει:” Χτυπάς συνεχώς την πόρτα μου, θα την ανοίξω κάποια στιγμή και θα πέσεις μέσα... και έπεσα”. Η αποκατάσταση ήταν πολύ επίπονη, αλλά επέμενε στους γιατρούς της να την έχουν “ισιώσει” μέχρι την ημέρα του Πάσχα (Easter). Μάλιστα είχε γράψει και ένα νέο ποίημα για τον αγώνα της να σταθεί όρθια, με τίτλο “Easter”. Έτσι μπήκαν τα θεμέλια του άλμπουμ!

"Jesus Of Suburbia" - Green Day

O Billie Joe Armstrong των Green Day στο Lollapalooza Music Festival / 2022 AMY HARRIS/INVISION/AP Για τον τίτλο και μόνο, ο Ιησούς από τα Προάστια των Green Day, αξίζει μία θέση σε αυτή την πεντάδα. Το τραγούδι έχει χαρακτηριστεί ως η punk rock εκδοχή του "Bohemian Rhapsody" και γνωρισε επιτυχία, αν και λόγω της τεράστιας διάρκειάς του είχε κάποια προβλήματα να παιχτεί στην ορίτζιναλ εκδοχή του στο ραδιόφωνο. Κυκλοφόρησε ως το πέμπτο και τελευταίο single από το 11ο άλμπουμ της μπάντας, το “American Idiot”. Το τραγούδι είναι 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια, με το "Homecoming" να διαρκεί 9 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Ο κεντρικός χαρακτήρας γραμμένος από τον Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, είναι ένας αντιήρωας Αμερικανός έφηβος, μεγαλωμένος με διαιτητική σόδα και Ritalin (φαρμακο για ΔΕΠΥ), και λέγεται ο “Ιησούς από τα Προάστια”. Αυτός ο ταλανισμένος Ιησούς έχει πολλά προβλήματα, μισεί την πόλη του και όλους όσοι ζουν σε αυτή και τελικά "την κάνει" για τη Γη της Επαγγελίας (The City).

