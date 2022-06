X-Factor: Αποθεώθηκε ο Άγγελλος Αρχανιωτάκης - "Βρήκαμε νικητή, τελειώσαμε"

Με το που εμφανίστηκε στην σκηνή του X-Factor ο Άγγελος Αρχανιωτάκης κέρδισε τις εντυπώσεις με τις στυλιστικές του επιλογές. Για τον ίδιο η μουσική είναι κάτι που του προσφέρει χαρά και ευχαρίστηση και είναι η θεραπεία του, όπως είπε ο ίδιος.

Αν και είχε δεχτεί αρνητικά σχόλια για τα όνειρά του, λέγοντάς του κάποιοι ότι δεν θα κατορθώσει να φτάσει εκεί που επιθυμεί, ο Άγγελος πάντα είχε την στήριξη της οικογένειάς του και δεν το έβαλε κάτω.

Ο ίδιος εντυπωσιάζει σε κάθε εμφάνισή του στο show και θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη.

Μάγεψε ο Άγγελος Αρχανιωτάκης με το "Call me by your Name"!

Για ακόμα μία Κυριακή, ο Άγγελος Αρχανιωτάκης μάγεψε στη σκηνή του X-Factor. Ο 19χρονος Κρητικός ερμήνευσε το τραγούδι "Call me by your Name" σε μία εναλλακτική εκδοχή και εντυπωσίασε με το ταλέντο του.

Μάλιστα, ο Νίκος Μουρατίδης που ήταν guest κριτής σ' αυτό το live, τον αποθέωσε, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: "Ένας λόγος που ήρθα εδώ σήμερα, ήταν για να σε δω. Αν δεν ήθελα να είμαι μεροληπτικός, θα έλεγα "παιδιά τελειώσαμε, βρήκαμε νικητή, τελειώσαμε". Είσαι σπάνια περίπτωση. Είσαι εξαιρετικός. Υποστήριξες άψογα το ντύσιμο, την κινησιολογία και το τραγούδι. Είσαι σπάνια περίπτωση".

