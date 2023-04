Το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας επιστρέφει στο Σώμα - Τι θα δούμε στη φετινή διοργάνωση

Με μία πολύ όμορφη έκπληξη ξεκίνησε η παρουσίαση του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 23 Ιουλίου φιλοξενώντας χορογράφους, χορευτές και δασκάλους από 10 χώρες και 4 ηπείρους.

Στον έκτο όροφο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, η χορεύτρια Λαμπρινή Γκόλια μάς χάρισε ένα ολιγόλεπτο χορευτικό σόλο όπου, υπό τους ήχους μίας μυσταγωγικής μουσικής, απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν το σώμα. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Λίντα Καπετανέα, επέλεξε για τα 29α γενέθλια του Φεστιβάλ να τιμήσει το ανθρώπινο σώμα. Τίτλος, λοιπόν, της φετινής διοργάνωσης είναι το “(Επι)Στροφή στο Σώμα”.

Η Λαμπρινή Γκόλια ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR





Είμαστε τα σώματά μας...

“Όλοι είμαστε τα σώματά μας, όλοι έχουμε ένα σώμα, και ύστερα από τόση γνώση γύρω από το σώμα ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Μέσω αυτού, ωστόσο, βιώνουμε όλες μας τις εμπειρίες, μέσω αυτού ζούμε. Θέλουμε, λοιπόν, να μιλήσουμε για την ολότητα και τη φυσικότητα του σώματος. Θέλουμε να μιλήσουμε για το τι σημαίνει να είσαι ζωντανός και θνητός. Δεν μιλάμε ούτε για το σώμα ως βιολογική οντότητα ούτε ως σύμβολο εννοιών αλλά ως τον αυθεντικό τόπο της ύπαρξης κάθε προσώπου, ως εκδήλωση της ίδιας της ζωής μαζί με το de facto δέος, μυστήριο και σεβασμό που αυτό μάς γεννά.

Το φετινό πρόγραμμα, λοιπόν, ονομάζεται (Επι)Στροφή στο Σώμα και μας καλεί να δούμε το ανθρώπινο σώμα ως έναν τόπο αποκάλυψης της ίδιας της ζωής, έναν ποιητικό τόπο βιωμένης γνώσης, ατομικής και συλλογικής εμπειρίας” είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της η Λίντα Καπετανέα.

Ένα φεστιβάλ στην περιφέρεια με διεθνή ακτινοβολία

Είχαν προηγηθεί οι ομιλίες του Δημάρχου Καλαμάτας κου Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη.

Όλοι εξήραν και εστίασαν στην εξωστρέφεια του Φεστιβάλ που έχει καταφέρει με την πάροδο των χρόνων, παρόλο που λαμβάνει χώρα στην περιφέρεια, να αποτελέσει διεθνή πόλο έλξης και που κατάφερε ακόμη και εν μέσω κορονοϊού να δώσει ένα εξαιρετικά δυνατό “παρών”. Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στους κόλπους του την αφρόκρεμα των πρωταγωνιστών του χορού. Φέτος, θα δούμε σπουδαίους καλλιτέχνες από τις 4 ηπείρους (την Ασία, την Ευρώπη, την Αμερική και την Αφρική) να ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Μέγαρο Χορού και στην Πλατεία της πόλης της Καλαμάτας μέσα από 17 συνολικά παραγωγές. Από τις 16 συνολικά ομάδες/καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο Φεστιβάλ οι 7 είναι από το εξωτερικό και οι 9 από την Ελλάδα. Στο Φεστιβάλ περιλαμβάνονται, επίσης, 8 παράλληλες εκδηλώσεις και ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών, καθώς και ένα πρόγραμμα εργαστηρίων χορού και κίνησης για διάφορες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού.

Η Λίντα Καπετανέα ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR

Αγώνες καλλιτεχνών και "περιφερειακά" πηγαδάκια

Η Λίντα Καπετανέα έκλεισε την ομιλία της κάνοντας μία ιδιαίτερα αιχμηρή νύξη στις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών και τα δίκαια αιτήματά τους. Απηύθυνε μάλιστα έκκληση στην Πολιτεία να διορθώσει τις χρόνιες στρεβλώσεις που αφορούν την καλλιτεχνική παιδεία και την αναγνώριση των σπουδών τους.

“Θα πρέπει η ελληνική κοινωνία να αγκαλιάσει τους καλλιτέχνες” είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός, πως την ώρα που η κ. Καπετανέα έκανε αναφορά στον αγώνα των καλλιτεχνών, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας μιλούσε ηχηρά με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Αθανάσιο Π. Βασιλόπουλου. Και οι δύο καθόντουσαν στην πρώτη σειρα και παρά τις παραινέσεις των παρευρισκομένων να σταματήσουν να μιλούν ή να μιλούν πιο χαμηλόφωνα, συνέχισαν την κουβεντούλα τους αγνοώντας το τι έλεγε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια.

Τι θα δούμε στο φετινό φεστιβάλ

Mε τίτλο (Επι)Στροφή στο Σώμα, το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 23 Ιουλίου φιλοξενώντας φέτος χορογράφους, χορευτές και δασκάλους από 10 χώρες από τέσσερις ηπείρους, την Ασία, την Ευρώπη, την Αμερική και την Αφρική.

Ο σύγχρονος χορός, από όλα τα πλάτη και μήκη της γης, αντιπροσωπεύεται μέσα από 17 συνολικά παραγωγές, 9 ομάδων από την Ελλάδα και 7 από το εξωτερικό: Μεταξύ αυτών ο πιο αναγνωρισμένος διεθνώς χορογράφος της Κίνας Tao Che και η ομάδα χορού Tao Dance Theater που παρουσιάζουν σε συνεργασία με την Μπιενάλε Χορού Βενετίας την παράσταση 11, οι Καναδοί Out Innerspace Dance Theatre & Film Society που για πρώτη φορά έρχονται στην Ελλάδα, ο πολυβραβευμένος Marco da Silva Ferreira από την Πορτογαλία κ.ά.

TAO DANCE THEATRE FAN XI 5

Παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Η μακρινή Κίνα σπάνια εκπροσωπείται στην Ευρώπη από ομάδες σύγχρονου χορού. Το Φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του στις 14 Ιουλίου με το έργο 11 από την ομάδα χορού Tao Dance Theater, η οποία βραβεύτηκε με τον Αργυρό Λέοντα στη Μπιενάλε Χορού της Βενετίας 2023 για το συνολικό της έργο. Η ομάδα ιδρύθηκε από τους Τao Ye, Duan Ni και Wang Hao στο Πεκίνο και είναι μία από τις ελάχιστες κινεζικές ομάδες σύγχρονου χορού των οποίων οι παραστάσεις κυκλοφορούν εκτός ορίων Κίνας, με αναθέσεις από μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Σίδνεϊ και Παρίσι.

Το 11 παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Μπιενάλε Χορού Βενετίας και είναι η 11η παραγωγή της παγκοσμίου φήμης σειράς Numerical Series του χορογράφου Tao Ye. Ο Tao Ye που τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει τις σκηνές του κόσμου με τις μινιμαλιστικές του χορογραφίες, αποφεύγει τη συσχέτιση του έργου του με την αφηγηματικότητα, γι’ αυτό και τιτλοφορεί τις χορογραφίες του με αριθμούς. Το 11 έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 40 χώρες και 100 διαφορετικά φεστιβάλ. Ο τίτλος αντιπροσωπεύει τόσο τον αριθμό 11 όσο και δύο ξεχωριστά, ανεξάρτητα 1. 11 χορευτές συμμορφώνονται με έναν κανόνα που είναι ταυτόχρονα απελευθερωτικός αλλά και περιοριστικός: Οι κινήσεις του κάτω μέρους του σώματός τους είναι αυστηρά χορογραφημένες ενώ οι κινήσεις του πάνω μέρους είναι εντελώς αυτοσχέδιες. Κάθε χορευτής ακολουθεί το δικό του ανεξάρτητο μονοπάτι. Ο χώρος περιστροφής των γοφών τους, ο προσανατολισμός των γονάτων τους και κάθε βήμα των ποδιών τους είναι προκαθορισμένα, ενώ οι ώμοι, οι αγκώνες, οι καρποί, η σπονδυλική στήλη και το κεφάλι τους είναι ελεύθερα να κινούνται με διαφορετικούς και τυχαίους τρόπους.

Ακολουθεί στις 16 Ιουλίου το βραβευμένο και σε παγκόσμια περιοδεία έργο για όλη την οικογένεια The Others, του Σλοβάκου Anton Lachky. Η παράσταση αφηγείται την ιστορία τεσσάρων ανθρώπων που ζουν σε έναν παράξενα απομονωμένο κόσμο. Μία ζωντανή κόλαση φτιαγμένη από πλαστικό, περικυκλωμένη από αδιαπέραστες, ημιδιαφανείς οθόνες, που την χαρακτηρίζει η πλήρης απουσία άλλων έμβιων όντων. Για να θέσουν την πλήξη τους υπό έλεγχο, οι τέσσερις πρωταγωνιστές χορεύουν καθημερινά. Το The Others έκανε πρεμιέρα στο Charleroi Danse τον Μάιο του 2021 και έχει ήδη παρουσιαστεί 55 φορές. Μετά την στάση του στην Καλαμάτα, η παγκόσμια περιοδεία του περιλαμβάνει 100 ακόμα παραστάσεις σε 10 διαφορετικές χώρες μέχρι το τέλος του 2024. Το έργο έλαβε το Βραβείο Maeterlinck 2022 ως η «Καλύτερη Χορευτική Παράσταση», το Βραβείο της Υπουργού Παιδείας του Βελγίου και το Βραβείο «Αγαπημένης παράστασης των κριτικών».

Στις 18 Ιουλίου για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται οι Out Innerspace Dance Theatre & Film Society από τον Καναδά με το έργο Bygones. Oι Out Innerspace David Raymond και Tiffany Tregarthen με έργα καινοτόμα αλλά και προσβάσιμα την ίδια στιγμή, ξεπερνούν την παραδοσιακή αισθητική και τις κλασικές φόρμες, με ανεξάντλητη ευρηματικότητα. Μέσω διαρκούς έρευνας και συνεχούς πειραματισμού, εκφράζουν αμφισβήτηση για τις προκαταλήψεις γύρω από το τι μπορούμε να περιμένουμε, να βιώσουμε και να αντιμετωπίσουμε στο σύγχρονο χορό. Το έργο Bygones εξερευνά τη σύνδεση μεταξύ δημιουργίας και καταστροφής και τη σχέση μορφής και αμορφίας. Η καταστροφή διαταράσσει την υλική πραγματικότητα, ανατρέπει τη λογική και μας καλεί σε υπερβάσεις. Η αλλαγή αποτελεί το πρόβλημα και τη λύση την ίδια στιγμή, προσφέροντας τη δυνατότητα της μεταμόρφωσης και της επανασύνδεσης.

Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 22 και 23 Ιουλίου με την ομάδα του Πορτογάλου Marco da Silva Ferreira και το φημισμένο του έργο CARCAÇA. Στο CARCAÇA, ο Marco da Silva Ferreira χρησιμοποιεί τον χορό ως εργαλείο για τη διερεύνηση της δομής των κοινοτήτων, για τη συγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας και μνήμης και για την έννοια της πολιτιστικής αποκρυστάλλωσης. Οι 10 ερμηνευτές του καστ σχηματίζουν μια συλλογικότητα, διερευνώντας τη συλλογική τους ταυτότητα μέσω της φυσικής, διαισθητικής και ανεπιτήδευτης ροής του σώματος, του χορού και της πολιτιστικής δημιουργίας. Ξεκινούν με οικεία βήματα, προερχόμενα από το clubbing, τη ballroom κουλτούρα, τα cypher battles και τα studio χορού για να προσεγγίσουν στη συνέχεια τυποποιημένους και αμετάβλητους παραδοσιακούς χορούς που συνδέονται άρρηκτα με την πολιτιστική κληρονομιά τους. Τα βήματα, σύνθετα, ακόμα και αν γίνονται με απλά sneakers, φέρνουν στη σκηνή όχι μόνο τον ήχο, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κινητικής, θερμικής και φωτεινής ενέργειας.

MARCO DA SILVA FERREIRA_PENSAMENTO AVULSO © JOSE CALDEIRA

Παραστάσεις στο BLACK BOX - Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Στο Black Box, την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, φιλοξενούνται 3 ελληνικές παραγωγές και μία γαλλική.

Ο Γάλλος Christian Rizzo παρουσιάζει στις 15 και 16 Ιουλίου το σόλο En son lieu με πρωταγωνιστή τον Nicolas Fayol. Το En son lieu (Στη θέση του) παρακολουθεί τη γένεση χορών στο φυσικό τους περιβάλλον. Στόχος του έργου είναι να αποσυνθέσει χορούς που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε περιβάλλον στούντιο, επανατοποθετώντας τους στο φυσικό τοπίο και παρατηρώντας τί προκύπτει μετά την επαφή. Το έργο παρουσιάζεται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Στις 19 Ιουλίου η Βάσω Γιαννακοπούλου παρουσιάζει το έργο Flutter στο οποίο χορογραφεί τον Νώντα Δαμόπουλο σε ένα υπερρεαλιστικό σόλο διαπραγμάτευσης της ύπαρξης και του απύθμενου βάθους της. Το έργο μοιάζει με μια κλειδαρότρυπα που μεγεθύνεται μπροστά στο μάτι του θεατή και δημιουργεί έναν ενδιάμεσο χώρο όπου το προσωπικό γίνεται δημόσιο, φέρνοντας στο προσκήνιο τον άνθρωπο που στέκεται απέναντι στον κόσμο και στον εαυτό του.

Στις 21 Ιουλίου ο Ηλίας Χατζηγεωργίου παρουσιάζει το A Bounce 4 Men, μία παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 9. Πίσω από τα στερεότυπα της ανδροκρατούμενης hip hop κουλτούρας που αναζητά διαπιστευτήρια δύναμης, κυριαρχίας και εξουσίας, τέσσερις άνδρες μάχονται για να βρουν τον προσωπικό τους παλμό και να οδηγηθούν σε κάτι πιο βαθύ, ουσιώδες και αρχέγονο. Άλλοτε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό και άλλοτε με σκληρότητα, βία και φόβο.

Το πρόγραμμα του Black Box ολοκληρώνεται στις 22 Ιουλίου με την Ιωάννα Παρασκευοπούλου και τον Γιώργο Κοτσιφάκη να μας παρουσιάζουν σε χορογραφία της πρώτης το έργο Mos, μία παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 9. Στο έργο Mos το σώμα συνυπάρχει με παράδοξα αντικείμενα και υλικά που λειτουργούν ως μέσα παραγωγής ήχου ενώ οι θεατές μετατρέπονται σε ακροατές ενός αυτοσχέδιου και ανομοιογενούς soundtrack που εκτυλίσσεται μπροστά τους.

Η περιοδεία των δύο παραπάνω παραστάσεων πραγματοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος «Εξωστρέφεια» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Χορός στην πόλη - Παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας

Χορός στην πόλη από το Σάββατο 15 Ιουλίου έως το Σάββατο 22 Ιουλίου, όπου εννέα παραστάσεις και ένα dance battle παρουσιάζονται σε σταθερό ραντεβού κάθε βράδυ στις 21:00, στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας. Όλες οι παραστάσεις είναι με ελεύθερη είσοδο. Φέτος θα παρουσιαστούν με σειρά εμφάνισης:

15 Ιουλίου: Το έργο ΜΠΟΛΕΡΟ του Αντώνη Φωνιαδάκη και το έργο FÁRISA από το ντουέτο Δανάη & Διονύσιος

Το έργο ΜΠΟΛΕΡΟ του Αντώνη Φωνιαδάκη και το έργο FÁRISA από το ντουέτο Δανάη & Διονύσιος 16 Ιουλίου: Η Δανάη και ο Διονύσιος παρουσιάζουν ένα ακόμη έργο, αυτή τη φορά για όλη την οικογένεια, με τίτλο Ο ΝΑΠΙ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ Η ΦΟΥΣΚΑ

Η Δανάη και ο Διονύσιος παρουσιάζουν ένα ακόμη έργο, αυτή τη φορά για όλη την οικογένεια, με τίτλο Ο ΝΑΠΙ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ Η ΦΟΥΣΚΑ 17 Ιουλίου: Το έργο LALOBA της Λαμπρινής Γκόλια

Το έργο LALOBA της Λαμπρινής Γκόλια 18 Ιουλίου: Το έργο ΑΝΑΒΡΑ της Ειρήνης Αποστολάτου

Το έργο ΑΝΑΒΡΑ της Ειρήνης Αποστολάτου 19 Ιουλίου: Tο έργο TWO της Sita Ostheimer

Tο έργο TWO της Sita Ostheimer 20 Ιουλίου: Το έργο REMEMBERING BODIES που παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, σε χορογραφία της Εύας Γεωργιτσοπούλου, με τη συμμετοχή τελειόφοιτων της Σχολής, και το έργο της Μαριάννας Τζούδα ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΜΑΤΙΑ

Το έργο REMEMBERING BODIES που παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, σε χορογραφία της Εύας Γεωργιτσοπούλου, με τη συμμετοχή τελειόφοιτων της Σχολής, και το έργο της Μαριάννας Τζούδα ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΜΑΤΙΑ 22 Ιουλίου: Το έργο ΑΜΑΕ των Εliana Stragapede και Borna Babić δύο χορευτές που έχουν ξαναφιλοξενηθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας σε παραστάσεις των Ultima Vez και Peeping Tom.

ANTON LACHKY COMPANY_The Others_ ROMAIN VENNEKENS

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο Χορός σε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου που υλοποιείται φέτος για τρίτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια, θα παρουσιαστούν στις 16, 17 και 18 Ιουλίου σε δημόσιους χώρους της Σπάρτης, της Τρίπολης και του Ναυπλίου τα έργα ΜΠΟΛΕΡΟ της ομάδας του Αντώνη Φωνιαδάκη και ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΜΑΤΙΑ της Mαριάνας Τζούδα.

Η πολυαναμενόμενη πλέον εκδήλωση Αrt within One, η οποία ξεκίνησε πρόπερσι και είχε μεγάλη ανταπόκριση σε κοινό και καλλιτέχνες, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 21 Ιουλίου. Πρόκειται για ένα κάλεσμα στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες του Φεστιβάλ και σε σπουδαστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των επαγγελματικών σεμιναρίων να βρεθούν όλοι μαζί και να μοιραστούν την τέχνη τους. Είναι μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό με συνοδεία μουσικής, κατά την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να συνομιλήσουν χορευτικά με τους συναδέλφους τους και να δείξουν στην καλλιτεχνική κοινότητα την προσωπική τους προσέγγιση στην κίνηση και τον χορό μέσα σε ένα λεπτό.

Στις 13 Ιουλίου το έργο Ο ΝΑΠΙ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ Η ΦΟΥΣΚΑ του ντουέτου Δανάη & Διονύσιος και το έργο ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΜΑΤΙΑ της Mαριάνας Τζούδα θα παρουσιαστούν στον χώρο Agora της Costa Navarino στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών. Την ίδια μέρα, οι Δανάη & Διονύσιος θα δημιουργήσουν στον ίδιο χώρο ένα εργαστήρι χορού και θεατρικού παιχνιδιού για γονείς και παιδιά με τίτλο Spirit of the Forest.

MARCO DA SILVA FERREIRA_PENSAMENTO AVULSO © JOSE CALDEIRA

Tο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάζεται φέτος για τέταρτη χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο του 10ου παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο Ο Άνθρωπος στο Κέντρο που πραγματοποιεί το Μουσείο. Στον φετινό διαγωνισμό, τα παιδιά καλούνται να αποτυπώσουν τι σημαίνει για αυτά ο Άνθρωπος και το ταξίδι του στον χώρο και τον χρόνο. Όλα τα έργα των παιδιών 4-15 ετών από τη Μεσσηνία, θα εκτεθούν στην έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Ο Άνθρωπος στο Κέντρο που θα διοργανωθεί από τις 14 έως τις 23 Ιουλίου στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Παράλληλα με την έκθεση, στις 17 Ιουλίου διοργανώνεται στο Μέγαρο Χορού εικαστικό εργαστήρι για παιδιά και εφήβους (4-15 ετών) με τίτλο Ο Άνθρωπος στο Κέντρο: Τα παιδιά με τους γονείς και τους φίλους τους θα κληθούν να φτιάξουν τα έργα τους πάνω σε διάφανες επιφάνειες και να δημιουργήσουν μια εγκατάσταση στο χώρο του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στο κέντρο της οποίας θα βρίσκεται μια Ανθρώπινη μορφή.

Μια νέα παράλληλη εκδήλωση του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, θα είναι το Danceathon σε συμπαραγωγή με την ομάδα χορού Almalibre της Αναστασίας Μπρουζιώτη και το Θεσσαλικό Θέατρο. Το Danceathon είναι ένας σύγχρονος μαραθώνιος χορού για επαγγελματίες χορευτές αφιερωμένος στην απόλαυση της αέναης κίνησης, με στόχο να προκαλέσει τα όρια των συμμετεχόντων, που σταδιακά οδηγούνται στην προσωπική απελευθέρωση και την έκσταση.

Σε πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος που σταθερά πραγματοποιεί, το Φεστιβάλ φέτος φιλοξενεί το έργο Shooting Stars των Antonello Ghezzi σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Πρόκειται για μια εγκατάσταση φωτισμού, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής, η οποία λειτουργεί ως μία «μηχανή ευχών»: Όταν o μετεωρίτης εισέρχεται στην ατμόσφαιρά μας, μας επιτρέπει να τον παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο και να κάνουμε μία ευχή. Η εγκατάσταση Shooting Stars θα περιοδεύσει στη Μαδρίτη και σε μία σειρά προορισμών στη Νότια Αμερική. Την επόμενη χρονιά, θα αποτελέσει μέρος μιας έκθεσης στο Μουσείο Saint-Ex στη Reims της Γαλλίας.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το φετινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ αναπτύσσεται, όπως κάθε χρόνο, σε τρεις άξονες: εκπαίδευση για τους μαθητές χορού της Καλαμάτας, για επαγγελματίες και για το ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και τα ΑμεΑ.

Στον πρώτο άξονα, το πρόγραμμα Keep Dancing ολοκληρώνει φέτος τον πέμπτο χρόνο του σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας, με μετακλήσεις Ελλήνων δασκάλων σύγχρονου χορού καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείται φέτος από 4 σεμινάρια τα οποία θα καλύψουν συνολικά 54 ώρες διδασκαλίας.

Ειδικότερα τα σεμινάρια, τα οποία θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, είναι τα εξής:

Puzzle Work (15 ώρες) με τον Anton Lachky (Σλοβακία) από τις 14 έως τις 18 Ιουλίου.

Fighting Monkey Partnering-Body to Body (9 ώρες) με τους Λίντα Καπετανέα και Jozef Fruček από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου.

Sparkling Imagination - Ιmprovisation workshop (18 ώρες) με τον Ηοracio Macuacua (Μοζαμβίκη) από τις 17 έως τις 23 Ιουλίου.

Complex Simplicity (12 ώρες) με την Sita Ostheimer (Γερμανία) από τις 19 έως τις 23 Ιουλίου.

Τα εργαστήρια χορού για το κοινό περιλαμβάνουν ένα εργαστήρι για παιδιά και εφήβους, ένα για γονείς και παιδιά, ένα για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και ένα σεμινάριο κίνησης για ΑμεΑ και είναι τα εξής:

1) Τρεχούμενο Νερό - Εργαστήρι χορού και χορογραφίας για παιδιά και εφήβους από την Βιτόρια Κωτσάλου, από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με παρουσίαση της δουλειάς τους στις 11 Ιουλίου.

2) Εργαστήρι χορού για γονείς και παιδιά από την Βιτόρια Κωτσάλου στις 8 και 9 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

3) Εργαστήρι κίνησης «50+» από την Πηνελόπη Μωρούτ για ενήλικες. Από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

4) Σεμινάριο κίνησης για ΑμεΑ από την Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη και την Ειρήνη Κουρουβάνη, από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

Οπτική Ταυτότητα του 29ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Η φετινή οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ δημιουργήθηκε από την ομάδα των Μe Too της Αλίκης Κακουλίδου και της Δήμητρας Βασιλάκου. Βασικά στοιχεία του σχεδιασμού είναι ο δυναμισμός και η ζωντάνια των χρωμάτων σε συνδυασμό με την ελεύθερη γεωμετρικότητα των συνθέσεων.