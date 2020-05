PlayStation 5: Επίσημη πρώτη στις 4 Ιουνίου

Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών επιβεβαιώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Η Sony ανακοίνωσε επίσημα το επόμενο μεγάλο event για το PlayStation 5, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2020 και συνοδεύεται από το tagline “a look at the future of gaming on PlayStation 5”.

Σύμφωνα με τον CEO της Sony, κ. Jim Ryan, το online event θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από μία ώρα και θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τα παιχνίδια που θα παίζουμε στο PlayStation 5, αφότου κυκλοφορήσει στα τέλη του χρονιάς.



Τα παιχνίδια που έρχονται στο PS5 αντιπροσωπεύουν την αφρόκρεμα της βιομηχανίας και προέρχονται από πολλά studios απ’ όλο τον κόσμο, αναφέρει το Techgear.

Πότε θα κυκλοφορήσει το PlayStation 5

Αν δεν προκύψουν προβλήματα στην παραγωγή λόγω του κορονοϊού, το PlayStation 5 θα είναι διαθέσιμο στην αγορά κατά το Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2020.