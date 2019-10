Τηλεθέαση: Πρωτιά για το "Κόκκινο Ποτάμι" - Σάρωσε στην πρεμιέρα

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Κυριακής η νέα δραματική σειρά εποχής του Open με τίτλο "Το Κόκκινο Ποτάμι", αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια από τους τηλεθεατές.

Η πολυαναμενόμενη σειρά έκανε πολύ καλή εντύπωση και αποθεώθηκε από τους χρήστες του Twitter, με πολλούς Πόντιους να συγκινούνται με τα γεγονότα της σειράς.

Η συγκλονιστική ιστορία αγάπης που περιγράφεται, το ιστορικό ταξίδι και οι εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών καθήλωσαν το κοινό, κάτι που αποτυπώθηκε και στα νούμερα τηλεθέασης.

Η σειρά κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά στην prime time ζώνη το βράδυ της Κυριακής και να αφήσει πίσω της το "The Voice" στον ΣΚΑΙ, που τα πήγε, ωστόσο, πολύ καλά και την πρεμιέρα του "The Final Four" στον ΑΝΤ1 που απογοήτευσε.

Συγκεκριμένα, το "Κόκκινο Ποτάμι" κατάφερε να σημειώσει 29,8% στο γενικό σύνολο, ενώ στο δυναμικό κοινό κατόρθωσε να αγγίξει το απίστευτο νούμερο του 31,6%.

Δείτε παρακάτω τα νούμερα τηλεθέασης:

ΓΕΝΙΚΟ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 29,8%

THE VOICE OF GREECE 25%

THE FINAL FOUR 11,6%

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 31,6%

THE VOICE 24,4%

THE FINAL FOUR 12,3%