Γιατί η πυρηνική ενέργεια δεν είναι η απάντηση στην κλιματική αλλαγή

Τον Νοέμβριο του 2018, η φωτιά Γούλσεϊ κατέκαψε σχεδόν 100.000 στρέμματα στις κομητείες του Λος Άντζελες και της Βεντούρα, καταστρέφοντας δάση, χωράφια και περισσότερα από 1.500 κτίσματα και αναγκάζοντας σε απομάκρυνση σχεδόν 300.000 ανθρώπους μέσα σε 14 ημέρες. Κάηκε τόσο άσχημα που δημιούργησε ένα σημάδι στη γη που είναι ορατό από το διάστημα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πυρκαγιά Γούλσεϊ ξεκίνησε στο Santa Susana Field Laboratory, μια πυρηνική ερευνητική ιδιοκτησία που είχε μολυνθεί από μια μερικώς πυρηνική τήξη το 1959 σε αποτυχημένο πείραμα αντιδραστήρα νατρίου, καθώς και από δοκιμές πυραύλων και τακτικές εκπομπές ακτινοβολίας.

Το Τμήμα Ελέγχου Τοξικών Ουσιών της Πολιτείας της Καλιφόρνιας (DTSC) ανέφερε ότι οι μετρήσεις αέρα, τέφρας και εδάφους που διεξήχθησαν στην ιδιοκτησία μετά την πυρκαγιά δεν έδειξαν απελευθέρωση ακτινοβολίας πέραν των επιπέδων αναφοράς για τη μολυσμένη τοποθεσία. Αλλά η έκθεση του DTSC δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες, σύμφωνα με το Bulletin of Atomic Scientists. Περιλαμβάνει "λίγες πραγματικές μετρήσεις" του καπνού από τη φωτιά και τα δεδομένα προκαλούν ανησυχία. Έρευνα για το Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία μετά τις πυρκαγιές του 2015 δείχνει σαφή απελευθέρωση ακτινοβολίας από τον παλιό πυρηνικό σταθμό, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ποιότητα των μετρήσεων του DTSC. Επιπλέον, επιστήμονες όπως ο Νικόλαος Ευαγγελίου, ο οποίος μελετά τις εκλύσεις ραδιενέργειας από τις φωτιές στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Έρευνας Αέρα, επισημαίνουν ότι οι ίδιες θερμές, ξηρές και θυελλώδεις συνθήκες που επιδείνωσαν την πυρκαγιά Γούλσεϊ (όλα σχετιζόμενα με την υπερθέρμανση του πλανήτη από τον άνθρωπο) είναι πρόδρομος μελλοντικών εκλύσεων ραδιενέργειας σχετικές με το κλίμα.

Καθώς ο κόσμος μας που επηρεάζεται από το κλίμα είναι πλέον πολύ επιρρεπής σε πυρκαγιές, ακραίες καταιγίδες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η πυρηνική ενέργεια προβάλλεται ως πιθανή αντικαταστάτρια της καύσης ορυκτών καυσίμων για ενέργεια, που είναι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί αποδεδειγμένα να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, τα επιστημονικά στοιχεία και οι πρόσφατες καταστροφές αμφισβητούν εάν η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να λειτουργήσει με ασφάλεια στον θερμαινόμενο κόσμο μας. Ο άγριος καιρός, οι πυρκαγιές, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι σεισμοί και η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων αυξάνουν τον κίνδυνο πυρηνικών ατυχημάτων, ενώ η έλλειψη ασφαλούς, μακροχρόνιας αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων παραμένει επίμονος κίνδυνος.

Η ιδιοκτησία Santa Susana Field Laboratory είχε μακρά ιστορία μόλυνσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Μια συμβουλευτική ομάδα το 2006 συνέταξε έκθεση που υποδηλώνει ότι οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο, καθώς και οι κάτοικοι που ζούσαν κοντά, είχαν ασυνήθιστα υψηλή έκθεση σε ακτινοβολία και βιομηχανικές χημικές ουσίες που συνδέονται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ορισμένων καρκίνων. Η ανακάλυψη της μόλυνσης ώθησε το DTSC της Καλιφόρνιας το 2010 να διατάξει καθαρισμό της τοποθεσίας από τον σημερινό ιδιοκτήτη του - την Boeing - με τη βοήθεια του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ και της NASA. Ωστόσο, ο απαιτούμενος καθαρισμός παρεμποδίστηκε από τον νομικό αγώνα της Boeing να εκτελέσει έναν λιγότερο αυστηρό καθαρισμό.

Όπως το Santa Susana Field Lab, το Τσερνόμπιλ παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη επανορθωμένο από την καταστροφή του το 1986. Κάθε χρόνο, τα νεκρά υλικά της μονάδας συσσωρεύονται και οι θερμοκρασίες αυξάνονται, καθιστώντας το ιδιαίτερα επιρρεπές σε πυρκαγιές στην εποχή της κλιματικής αλλαγής. Οι εκλύσεις ακτινοβολίας από μολυσμένα εδάφη και δάση μπορούν να μεταφερθούν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά σε κέντρα ανθρώπινου πληθυσμού, σύμφωνα με τον Ευαγγελίου.

Η Κέιτ Μπράουν, ιστορικός στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης και συγγραφέας του Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future (2019), και ο Tim Mousseau, εξελικτικός βιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, έχουν επίσης σοβαρές ανησυχίες για τις δασικές πυρκαγιές . "Τα αρχεία δείχνουν ότι υπήρξαν πυρκαγιές στη ζώνη του Τσερνόμπιλ που αύξησαν τα επίπεδα ραδιενέργειας κατά 7 έως 10 φορές από το 1990", λέει η Μπράουν. Πιο βόρεια, οι παγετώνες που λιώνουν περιέχουν "ραδιενεργά κατάλοιπα από παγκόσμιες πυρηνικές δοκιμές και πυρηνικά ατυχήματα σε επίπεδα 10 φορές υψηλότερα από αλλού". Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η ραδιενεργή απορροή ρέει στον ωκεανό, απορροφάται στην ατμόσφαιρα και πέφτει ως όξινη βροχή. "Με τις φωτιές και το λιώσιμο των πάγων, ουσιαστικά αποπληρώνουμε ένα χρέος ραδιενεργών υπολειμμάτων που προέκυψε κατά τη διάρκεια της φρενήρης παραγωγής πυρηνικών υποπροϊόντων κατά τον 20ο αιώνα", καταλήγει η Μπράουν.

Οι πλημμύρες είναι ένα άλλο σύμπτωμα της υπερθέρμανσης του κόσμου μας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική καταστροφή. Πολλά πυρηνικά εργοστάσια κατασκευάζονται σε ακτές όπου το θαλασσινό νερό χρησιμοποιείται εύκολα ως ψυκτικό. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η διάβρωση των ακτών, οι καταιγίδες και τα κύματα καύσωνα – όλα δυνητικά καταστροφικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή – αναμένεται να γίνουν πιο συχνά καθώς η Γη συνεχίζει να θερμαίνεται, απειλώντας με μεγαλύτερες ζημιές τους παράκτιους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. "Η απλή απουσία εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δεν αρκεί για να αξιολογηθεί η πυρηνική ενέργεια ως μετριασμός της κλιματικής αλλαγής", καταλήγουν οι Natalie Kopytko και Τζον Πέρκινς στην εργασία τους "Climate Change, Nuclear Power, and the Adaptation-Mitigation Dilemma" (2011) στο Energy Policy.

Οι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας λένε ότι η σχετική αξιοπιστία και η ισχύς των αντιδραστήρων την καθιστούν μια πολύ πιο ξεκάθαρη επιλογή από άλλες πηγές ενέργειας που δεν περιέχουν ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνεμος και η ηλιακή ενέργεια, που μερικές φορές τίθενται εκτός λειτουργίας λόγω διακυμάνσεων στη διαθεσιμότητα φυσικών πόρων. Ωστόσο, κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι παλαιότεροι πυρηνικοί σταθμοί, με γερασμένη υποδομή που συχνά ξεπερνά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής, είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικοί και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καταστροφής.

"Η πρωταρχική πηγή πυρηνικής ενέργειας στο μέλλον θα είναι ο σημερινός πυρηνικός στόλος των παλαιών σταθμών", δήλωσε ο Joseph Lassiter, ειδικός στον τομέα της ενέργειας και υπέρμαχος της πυρηνικής ενέργειας, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Αλλά "ακόμα και όπου υπάρχει δημόσια υποστήριξη για [την κατασκευή νέων] πυρηνικών σταθμών, μένει να δούμε εάν αυτοί οι νεότευκτοι πυρηνικοί σταθμοί θα συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων από τα ορυκτά, δεδομένου του κόστους και των υπερβάσεων του χρονοδιαγράμματος που έχουν ταλαιπωρήσει τη βιομηχανία".

Ο Lassiter και αρκετοί άλλοι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας υποστηρίζουν τους νέους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της IV γενιάς που υποτίθεται ότι έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν υψηλά επίπεδα πυρηνικής ενέργειας με το χαμηλότερο κόστος και με τους λιγότερους κινδύνους ασφάλειας. Αλλά άλλοι ειδικοί λένε ότι τα οφέλη ακόμη και εδώ παραμένουν ασαφή. Η μεγαλύτερη κριτική στους πυρηνικούς αντιδραστήρες IV γενιάς είναι ότι βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού και δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε την υλοποίησή τους. Απαιτείται άμεση δράση για τη μείωση των εκπομπών.

"Η νέα πυρηνική ενέργεια φαινομενικά αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για επίλυση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ενεργειακής ασφάλειας", λέει ο Μαρκ Τζέικομπσον, διευθυντής του Προγράμματος Ατμόσφαιρας και Ενέργειας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Αλλά δεν έχει κανένα οικονομικό ή ενεργειακό νόημα. "Κάθε δολάριο που δαπανάται για πυρηνικά έχει ως αποτέλεσμα το 1/5 της ενέργειας που θα κέρδιζε κανείς με αιολική ή ηλιακή ενέργεια [με το ίδιο κόστος] και η πυρηνική ενέργεια διαρκεί 5 έως 17 χρόνια περισσότερο πριν γίνει διαθέσιμη. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο για την πυρηνική ενέργεια να βοηθήσει με τους κλιματικούς στόχους για μείωση του 80% των εκπομπών έως το 2030. Επίσης, ενώ περιμένουμε τα πυρηνικά, ο άνθρακας, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο καίγονται και μολύνουν τον αέρα. Επιπλέον, τα πυρηνικά έχουν κινδύνους ενεργειακής ασφάλειας που δεν έχουν άλλες τεχνολογίες: γρήγορη εξάπλωση όπλων, καταστροφές, απόβλητα και κίνδυνοι για καρκίνο του πνεύμονα στους εργαζόμενους στο ουράνιο".

Σε όλο τον κόσμο, 31 χώρες διαθέτουν πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που είναι επί του παρόντος ενεργοί, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Αντίθετα, τέσσερις χώρες έχουν κάνει κινήσεις για τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, και 15 χώρες παραμένουν αντίθετες και δεν διαθέτουν λειτουργικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σχεδόν όλων των χωρών να αυξάνονται – και την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ να πρωτοστατούν – η μικρή σκανδιναβική χώρα της Δανίας είναι διαφορετική. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται παρά το γεγονός ότι δεν παράγει πυρηνική ενέργεια. Η Δανία εισάγει κάποια πυρηνική ενέργεια που παράγουν οι γείτονές της Σουηδία και Γερμανία, αλλά τον Φεβρουάριο του 2019, το πιο αριστερό πολιτικό κόμμα της χώρας, η Κόκκινη - Πράσινη Συμμαχία, δημοσίευσε ένα σχέδιο για το κλίμα που περιγράφει μια πορεία για το πώς η χώρα θα αρχίσει να βασίζεται 100% στη δική της, ανανεώσιμη, μη πυρηνική ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας έως το 2030. Το σχέδιο απαιτεί επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακή και αιολική, ένα έξυπνο δίκτυο και ηλεκτρικά οχήματα που λειτουργούν ως κινητές μπαταρίες και μπορούν να επαναφορτίσουν το δίκτυο κατά τις ώρες αιχμής.

Ο Γκρέγκορι Τζατσκο, πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Επιτροπής Πυρηνικών των ΗΠΑ και συγγραφέας του Confessions of a Rogue Nuclear Regulator (2019), πιστεύει ότι η τεχνολογία δεν είναι πλέον μια βιώσιμη μέθοδος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: "Είναι επικίνδυνη, δαπανηρή και αναξιόπιστη και η εγκατάλειψή της δεν θα προκαλέσει κλιματική κρίση".