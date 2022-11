Μόνος στο Σπίτι: Γιατί δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα στην ταινία - Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Σιγά σιγά οι πλατφόρμες και τα τηλεοπτικά δίκτυα μπαίνουν σε φουλ Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. To "Christmas With You" του Netflix άλλωστε εμφανίστηκε με το "καλημέρα" στα δημοφιλή της πλατφόρμας ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες ρομαντικές κωμωδίες εορταστικής διάθεσης.

Άρρηκτα συνδεδεμένο με την περίοδο των Χριστουγέννων είναι άλλωστε και το Home Alone σε σκηνοθεσία Chris Colombus με το Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, καθώς και οι συνέχειές του. Ειδικά οι δύο πρώτες, θεωρούνται πλέον "κλασικές" έχοντας αποκτήσει τεράστιο fan base. Τόσο μεγάλο μάλιστα, που ειδικά οι νεότεροι ηλικιακά, φίλοι των ταινιών, τις "ξεψαχνίζουν" μαθαίνοντας απ' έξω ατάκες, αλλά ψάχνοντας και για σεναριακά "κενά".

Ένας χρήστης λοιπόν του Reddit, ισχυρίστηκε πως εντόπισε μια μεγάλη "τρύπα" στη δομή της πρώτης ταινίας. Όπως έγραψε στη πλατφόρμα δικτύωσης, υπάρχει "λάθος" και αυτό εντοπίζεται στο σημείο όπου η οικογένεια φτάνει στο Παρίσι. Όπως λέει ο χρήστης, όταν προσγειώνονται στη γαλλική πρωτεύουσα και συνειδητοποιούν πως ξέχασαν τον Κέβιν, χρησιμοποιούν ένα καρτοτηλέφωνο για να καλέσουν πίσω στο σπίτι (αδύνατο λόγω κακοκαιρίας) και έπειτα, στην αστυνομία.

Και εδώ διερωτάται ο χρήστης. "Για ποιο λόγο μια τόσο πλούσια οικογένεια δεν είχε κινητό τηλέφωνο; Και μη μου πείτε πως δεν υπήρχαν κινητά εκείνη την εποχή. Το 1990 είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν τα μικρότερα τηλέφωνα τσέπης. Λίγο καιρό πριν το Home Alone, ο Peter στην ταινία Hook, είχε κινητό τηλέφωνο και δεν ήταν τόσο πλούσιος όσο η οικογένεια των McCallister. Αν ξόδεψαν 50.000 δολάρια για αεροπορικά εισιτήρια σε δύο χρόνια, τότε σίγουρα θα μπορούσαν να έχουν και ένα κινητό τηλέφωνο της εποχής τους".

Αναφέρει δε πως "δεδομένου ότι η Kate ήταν σχεδιάστρια μόδας, δεν έχει νόημα η ίδια να μην είχε κινητό τηλέφωνο", για να δέσει τα επιχειρήματά του.

Όπως ήταν αναμενόμενο το εν λόγω post συνοδεύτηκε από καταιγισμό σχολίων στο Reddit. Πολλοί διαφώνησαν με την αρχική τοποθέτηση, επισημαίνοντας πως ο χρήστης είναι μάλλον "νέος ηλικιακά". "Τα κινητά εκείνη την εποχή κατέχονταν από μια τεράστια μειοψηφία ανθρώπων. Δεν ήταν μόνο το μεγάλο κόστος τους αποτρεπτικό αλλά δεν ήταν στη μόδα, δεν συνηθίζονταν. Ήταν αναξιόπιστα και δύσχρηστα", παρατήρησε άλλος χρήστης.

Άλλος σημείωσε πως τα κινητά της εποχής δεν μπορούσαν να κάνουν διεθνείς κλήσεις, ενώ αναφέρθηκε ακόμη πως το 1988, όταν και το πρώτο Home Alone ήταν σε παραγωγή, στις ΗΠΑ κυκλοφορούσαν μόλις 800.000 κινητά τηλέφωνα, και ήταν αναλογικά. Το πρώτο ψηφιακό κινητό τηλέφωνο κυκλοφόρησε το 1990, όταν και η παραγωγή του Home Alone είχε ολοκληρωθεί, και κόστιζε 3.000 δολάρια. Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 21 Δεκεμβρίου του 1990.

Για την ακρίβεια, το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο φορητό κινητό τηλέφωνο ήταν το DynaTAC 8000x της Motorola (βάρους 1 κιλού και µήκους 25 εκατοστών) και χρησιμοποιούσε αναλογική τεχνολογία κυψελών. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 τα κινητά τηλέφωνα ήταν υπερβολικά ογκώδη για να µεταφέρονται στην τσέπη και για το λόγο αυτή ήταν εγκατεστηµένα κυρίως σε αυτοκίνητα. Η ψηφιακή τεχνολογία άρχισε το 1991, ενώ το πρώτο µαζικής παραγωγής GSM κινητό, ήταν το Nokia 1011. Γενικώς, η χρήση κινητών άρχισε να γίνεται πιο διαδεδομένη μετά το 1996 και τη κυκλοφορία του πρώτου αναδιπλούμενου Motorola StarTAC, που πούλησε πάνω από 60 εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως. Μπορούσε να στέλνει µηνύµατα SMS (Short Message Service), ζύγιζε µόνο 88 γραµµάρια και έδινε την επιλογή στο χρήστη του να ειδοποιείται για εισερχόµενες κλήσεις είτε µε δόνηση είτε µε ήχο. Κοινώς, η εμφάνιση κινητού στο Μόνος στο Σπίτι και δη, σε χρήση στο εξωτερικό, δεν θα μπορούσε να αιτιολογηθεί ούτε στο Home Alone 2.

Σε κάθε περίπτωση παραπάνω μιλάμε για ένα φιλμ που παρουσιάζει ένα οκτάχρονο παιδί να στήνει παγίδες για να προστατεύσει το σπίτι του από εισβολείς. Η έλλειψη ενός κινητού τηλεφώνου, δεν είναι το στοιχείο που θα έπρεπε να μας προκαλεί μια όποια έκπληξη. Στο YouTube άλλωστε σχολιάστηκε πως η σκηνή του αεροδρομίου όπου γίνονται οι κλήσεις προς την πατρίδα, "είναι η πιο ρεαλιστική ολόκληρου του φιλμ".

Για την ιστορία το "Μόνος στο Σπίτι" αποτελεί την Χριστουγεννιάτικη ταινία με τα περισσότερα έσοδα στο box office των ΗΠΑ, ενώ μεγάλη εμπορική επιτυχία είχε και το "Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη".

