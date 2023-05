Eurovision 2023: Χαμό προκάλεσε η Νορβηγία στον Τελικό - Πάει για πεντάδα

Μάγεψε η Νορβηγία στην εμφάνισή της στον Τελικό της Eurovision 2023, με την 20χρονη Alessandra Mele να ερμηνεύει "πολεμικά" το κομμάτι "Queen of Kings".

Αναμφισβήτητα μία από τις συμμετοχές που έχουν ξεχωρίσει ανάμεσα σε πολλές, η Νορβηγία αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για το τρόπαιο, γεγονός που θα φέρει την τέταρτη νίκη για τη χώρα.

Σε συνέντευξή της η Mele δήλωσε ότι το τραγούδι στοχεύει να δείξει "τη δύναμη των γυναικών, αλλά και τη δύναμη όλων των ανθρώπων". "Είναι τόσο σημαντικό είναι να νιώθεις ο εαυτός σου". Η ίδια, μάλιστα, τόνισε πως το γεγονός ότι είναι αμφιφυλόφιλη και τα βιώματά της σχετικά με αυτό, επηρέασαν στη δημιουργία του τραγουδιού.

Η Νορβηγία φέτος θα παίξει πολύ ψηλά και ενδεχομένως -αν ευνοηθεί και από τις επιτροπές- μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης.

Eurovision 2023: Η εμφάνιση της Νορβηγίας στον Τελικό

Ποια είναι η Alessandra Mele

Alessandra Mele CHLOE HASHEMI / EBU

Η Μέλε γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2002 στην Pietra Ligure της Σαβόνα από Ιταλό πατέρα από την Albenga και Νορβηγίδα μητέρα από το Stathelle, και μεγάλωσε στο Cisano sul Neva. Σε ηλικία δώδεκα ετών, κέρδισε την πέμπτη έκδοση του VB Factor, ενός τοπικού σόου ταλέντων στην περιοχή Val Bormida.

Μετά την αποφοίτησή της από το γυμνάσιο το 2021, μετακόμισε αρχικά στους παππούδες της στο Porsgrunn της Νορβηγίας, προτού μετακομίσει στο Λίλεχαμερ, για να σπουδάσει στο Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI). Διαγωνίστηκε στην έβδομη σεζόν του The Voice – Norges beste stemme το 2022, φτάνοντας στα live.

