Οι Rolling Stones μόλις αναβίωσαν το κλασικό ροκ - Ακούσαμε το νέο τους τραγούδι "Angry"

Για τους φανατικούς θιασώτες των γερόλυκων της ροκ η αναμονή τελείωσε! Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το νέο τους δίσκο με τίτλο "Hackney Diamonds", και είναι το πρώτο άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό ύστερα από 18 χρόνια. Το τελευταίο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος ήταν το "A Bigger Bang" του 2005, το οποίο έφτασε στο Νο.3 του Billboard 200.

Λεπτομέρειες μάθαμε σε livestream "συνάντηση" των Stones με τον παρουσιαστή του “The Tonight Show” Τζίμι Φάλον, στην περιοχή Χάκνει του ανατολικού Λονδίνου. Τα (εναπομείναντα) μέλη των Stones: ο Μικ Τζάγκερ (Mick Jagger), ο Κιθ Ρίτσαρντς (Keith Richards) και ο Ρον Γουντ (Ronnie Wood) μίλησαν για τα τραγούδια του δίσκου και την προετοιμασία του.

Το πλάνο της livestream "συνάντησης" άνοιξε στο κατάμεστο Hackney Empire, ένα ρετρό θέατρο σαν παλιά όπερα, με έντονο κόκκινο-φούξια σκηνικό. Στο βάθος τα βελούδινα "χείλη" σήμα κατατεθέν της μπάντας. Οι τρεις Stones βγήκαν στη σκηνή με ολόμαυρα ρούχα και το κοινό τους καταχειροκρότησε. Ο Φάλον μπήκε αμέσως στο ψητό, κάνοντας ερωτήσεις για τον νέο δίσκο τους.





Δούλεψαν το άλμπουμ αυτό τα περασμένα Χριστούγεννα και κυκλοφορεί στις 20 Οκτωβρίου. Μόλις παρουσίασαν το σινγκλ και το βίντεο για το κομμάτι "Angry". Όπως είπαν στον Φάλον ξεκίνησαν γιατί ήθελαν στα τραγούδια τους να δείξουν ότι νιώθουν θυμωμένοι. Κατόπιν δούλεψαν πάνω στο υλικό στη Τζαμάικα και μετά στη Νέα Υόρκη.

"Keep everything moving" λένε και οι τρεις και ο Τζάγκερ χοροπηδάει με ενέργεια έφηβου. Δηλαδή η νεανικότητά τους προέρχεται (όπως λέει και το όνομά τους) από το γεγονός ότι κινούνται συνεχώς, δεν μένουν ήσυχοι.

Ανάμεσα στα τραγούδια του δίσκου υπάρχουν δύο στα οποία είχαν δουλέψει με τον Τσάρλι Γουάτς. Τους λείπει όπως παραδέχονται και οι τρεις. Ευτυχώς εκείνος ήταν που τους σύστησε στον Steve Jordan και έτσι δεν έχουν τύψεις ότι συνεργάζονται με κάποιον που πιθανώς δεν θα ενέκρινε ο Τσάρλι. "Λείπει το Νο4 και αυτό δεν αλλάζει" είπαν. Παραγωγή στο άλμπουμ έχουν κάνει ο βετεράνος της κλασικής ροκ Don Was και ο Andrew Watt (έχει συνεργαστεί με τους Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Iggy Pop).

Ακούστε το νέο τραγούδι των Rolling Stones με τίτλο "Angry"

Κλείνεις τα μάτια και στα πρώτα δευτερόλεπτα λες, "Rolling Stones". Μετά από τόσα χρόνια οι Stones παραμένουν κολλημένοι σε αυτό που κάνουν καλά και κυκλοφορούν ως "προμετωπίδα" του νέου άλμπουμ ένα καθαρόαιμο "δικό τους" κομμάτι. Οι στίχοι δεν τους δείχνουν θυμωμένους, κάθε άλλο.. "Μην θυμώνεις μαζί μου, δεν σου έκανα τίποτα, και δεν θα θυμώσω μαζί σου (...) κράτα τις αναμνήσεις σου, δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι" λέει ο Τζάγκερ στο “Angry”.

Οι αγέραστοι Stones παίζουν με τον χρόνο και μας καλούν σε μια διαδρομή πίσω στα παλιά, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Είναι σαν να βλέπουμε ένα αφιερωματικό βίντεο για τα 60 χρόνια της μπάντας, όπου ξαναθυμόμαστε όλη την ενέργεια που έχουν καταθέσει στη σκηνή. Και φυσικά παντού το λογότυπο με τα “χείλη”.

Στο βίντεο, που επίσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, πρωταγωνιστεί η ηθοποιός της σειράς "Euphoria", Sydney Sweeney. Μία βόλτα σε κόκκινο κάμπριο και από πάνω φοίνικες... είναι η ζωή για τη ροκ τύπισσα του βιντεοκλίπ. Στις διαφημιστικές πινακίδες τραγουδούν και παίζουν κιθάρα τα μέλη των Rolling Stones, σε παλαιότερες εμβληματικές εμφανίσεις τους. Μόνο που είναι ψηφιακά προσαρμοσμένοι στο… σήμερα. Μία βόλτα κάπου ανάμεσα στο ‘American Woman’ του Lenny Kravitz με λίγη τρέλα από το ‘Crazy’ των Aerosmith, το βίντεο έχει ακριβώς την αισθητική που θα περιμέναμε.

"Νέο άλμπουμ. Νέα μουσική. Νέα εποχή" για τους Rolling Stones

Ο λόγος που διάλεξαν να παρουσιάσουν τον δίσκο στη συγκεκριμένη γειτονιά, το Χάκνεϊ είναι φυσικά γιατί "βρίσκεται στην καρδιά του νέου άλμπουμ". "Αυτή είναι μια πραγματικά παγκόσμια στιγμή που θέλουμε να μοιραστούμε με τους θαυμαστές μας σε όλο τον κόσμο μέσω του YouTube», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι Rolling Stones..

Έχοντας απόλυτη συναίσθηση της δημοφιλίας τους, αλλά και του γεγονότος ότι τα χρόνια περνούν και κανείς δεν είναι αθάνατος, οι τρεις Stones επελεξαν να μιλήσουν για πρώτη φορά για το "Hackney Diamonds" με livestream σε όλο τον πλανήτη.

Προηγήθηκαν αινιγματικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων το εμβληματικό λογότυπο του συγκροτήματος "ταξίδεψε"» σε σημαντικές πόλεις σε όλο τον κόσμο όπως στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι. Πρόκειται για το 24ο άλμπουμ του συγκροτήματος και το πρώτο των Stones μετά το θάνατο του ντράμερ Τσάρλι Γουάτς (Charlie Watts), ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021 σε ηλικία 80 ετών.

Η φράση "Hackney Diamonds" στην παλιά αργκό του ανατολικού Λονδίνου σημαίνει τα σπασμένα γυαλιά από βιτρίνες ή τζάμια αυτοκινήτων, που έχουν καταστραφεί λόγω ληστείας.

Στις 26 Ιουλίου ο γερόλυκος της ροκ Μικ Τζάγκερ γιόρτασε τα 80α γενέθλιά του με τους Κιθ Ρίτσαρντς, Ρον Γουντ και Νάιλ Ρότζερς (Nile Rodgers) να του στέλνουν από τα social media τις καλύτερες ευχές.





Τι σημαίνει "Hackney Diamonds"

Η μπάντα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ παλιακά, βγάζοντας διαφήμιση στην τοπική εφημερίδα, Hackney Gazette. Η διαφήμιση έγραψε στίχους από τραγούδια της μπάντας και ένα τηλέφωνο που σε έστελνε σε ηχογραφημένο μήνυμα. Με την τυπική αγγλική προφορά της περιοχής ένας άνδρας απαντούσε λέγοντας: "Καλωσήρθατε στο Hackney Diamonds, τους ειδικούς στις επισκευές υαλικών. Μην θυμώνεις, φτιάξτο". (θυμίζει λίγο την προώθηση του Personal Jesus από τους Depeche Mode).

Οι Rolling Stones CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP





Στην Αγγλία οι Rolling Stones έχουν οκτώ Νο1 singles ανάμεσα στα οποία: το (I Can't Get No) Satisfaction, το Paint It, Black και το Honky Tonk Women. Η μπάντα μπήκε στο Rock And Roll Hall Of Fame το 1989. Το προηγούμενο άλμπουμ τους "Blue & Lonesome" κυκλοφόρησε το 2016 και περιελάμβανε διασκευές γνωστών τραγουδιών.

Οι γερόλυκοι της ροκ γιόρτασαν τα 60 χρόνια παρουσίας τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή με την ευρωπαϊκή τους περιοδεία που ολοκλήρωσαν στο Βερολίνο με διθυραμβικά σχόλια για τον αεικίνητο Μικ Τζάγκερ.

Το tracklist του άλμπουμ ‘Hackney Diamonds’

‘Angry’

‘Get Close’

‘Depending On You’

‘Bite My Head Off’

‘Whole Wide World’

‘Dreamy Skies’

‘Mess It Up’

‘Live By The Sword’

‘Driving Me Too Hard’

‘Tell Me Straight

‘Sweet Sound Of Heaven’

‘Rolling Stone Blues’

