Βασίλης Καρράς: Το πρόβλημα υγείας του και οι ευχές στο J2US

Με μια ακόμα εκπομπή γεμάτη εντυπωσιακές παρουσίες και εκπλήξεις επέστρεψε το "Just the 2 of Us" το βράδυ του Σαββάτου (05/11) μέσα από τη συχνότητα του Alpha, με εντυπωσιακές εμφανίσεις, λαμπερές παρουσίες, δώρα και εκπλήξεις.

Οι προσδοκίες της κριτικής επιτροπής είναι πλέον υψηλές και τα 13 αγαπημένα ντουέτα έβαλαν τα δυνατά τους να κερδίσουν τις εντυπώσεις απέναντι στη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, αλλά και να κατακτήσουν τις καρδιές του κοινού.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, δεν έμεινε ασχολίαστο το νέο look της Δέσποινας Βανδή με κοντό μαλλί, που έβαλε "φωτιά" στο Twitter.

J2US: Τα "περαστικά" στον Βασίλη Καρρά

Ένα από τα ζευγάρια που διαγωνίστηκαν ήταν και ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας με τον Dj Pitsi, οι οποίοι ερμήνευσαν το ντουέτο "Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε" του Βασίλη Καρρά και του Παντελή Παντελίδη, που αποτελεί ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του ελληνικού κοινού.

Στο τέλος της εμφάνισής τους, ο Νίκος Κοκλώνης έκανε μία παρέμβαση, θέλοντας να στείλει τις ευχές του για "περαστικά" στον Βασίλη Καρρά, επιβεβαιώνοντας τις φήμες πως ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

"Θα ξεκινήσω αλλιώς. Θέλω να πούμε περαστικά όλοι μαζί και να στείλουμε την αγάπη και την ευχή μας στο Βασίλη Καρρά. Περαστικά Βασίλη μου, να είσαι μαζί μας σύντομα καλά. Σε ξαναπεριμένουμε στο Just", είπε ο παρουσιαστής.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ώρες, αρκετά δημοσιεύματα θέλουν τον δημοφιλή τραγουδιστή να έχει υποβληθεί πρόσφατα σε μια χειρουργική επέμβαση και να αναρρώνει στο σπίτι του.

