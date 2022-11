Η θετική σκέψη είναι τοξική

Μην τα ξαναλέμε. Όλα όντως, είναι στο μυαλό, δηλαδή στον εγκέφαλο μας που ελέγχει τη σκέψη, τη μνήμη, το συναίσθημα, την αφή, τις κινητικές δεξιότητες, την όραση, την αναπνοή, τη θερμοκρασία, την πείνα και εν πάση περιπτώσει όλες τις λειτουργίες του σώματος μας.

Δεν δρα όμως, αυτόνομα. Λαμβάνει πληροφορίες από τις πέντε αισθήσεις και τις ‘ερμηνεύει’, στέλνοντας τα σχετικά σήματα, βάσει όσων του έχουμε ‘μάθει’ να κάνει.

Ναι, και το μυαλό μας χρειάζεται όρια. Αλλιώς γίνεται εχθρός μας.

Πόσα "όλα θα πάνε καλά" να πεις και να ακούσεις σε μια ζωή; Με πόση θετική ενέργεια να ‘ποτίσεις’ το κέντρο του νευρικού συστήματος, για να επιβιώσεις; Πάντα έρχεται μια στιγμή που το σύστημα ‘γεμίζει’. Και 'μπλοκάρει.

Όπως εν τω μεταξύ, έχουν ενημερώσει επιστήμονες από το 2004 πως "το να έχετε μια αισιόδοξη στάση έχει αναμφισβήτητα τα πλεονεκτήματά της, ωστόσο οφέλη όπως η καλύτερη υγεία και ο πλούτος παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άφαντα”. Πρόσθεσαν και ότι “η αισιοδοξία μπορεί να είναι επιζήμια υπό ορισμένες συνθήκες".

Πότε;

Όταν δίνεις αγώνα να πείσεις τον εαυτό σου πως όλα είναι εκπληκτικά, ενώ αυτό απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα.

Βλέπεις, αλλο είναι η θετική σκέψη και άλλο το μόνιμο "όλα θα πάνε καλά".

Είναι μαθηματικά αδύνατο να πηγαίνουν πάντα, όλα καλά. Και δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό.

Όπως δεν υπάρχει πρόβλημα στο να λες πώς νιώθεις, ακόμα και αν είναι no bet πως θα ακούσεις πως ‘κλαίγεσαι’ ή έχει κατάθλιψη ή ότι τους ζαλίζεις. Ή στο να κλαις, όταν το νιώθεις.

Άλλωστε τα δάκρυα καθαρίζουν τα μάτια. Η υπερβολή κάνει κακό -κάτι που ισχύει γενικότερα.

Άκου πρώτα τι σου λένε -μη βιάζεσαι να 'πλημμυρίσεις' το χώρο με θετική ενέργεια

Το Seize the Awkward δημιουργήθηκε το 2018 σε συνεργασία με το JED Foundation (μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προστατεύει την συναισθηματική υγεία και αποτρέπει τις αυτοκτονίες των νέων), το Αμερικανικό Ίδρυμα για την Πρόληψη των Αυτοκτονιών και το Ad Council (μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παράγει και διανέμει ανακοινώσεις δημόσιας υπηρεσίας).

Ο στόχος του Seize the Awkward είναι να βοηθήσει τους νέους να νιώσουν λιγότερο μόνοι και να θυμίσει σε όλους πως το να νοιαζόμαστε για έναν φίλο που υποφέρει, μπορεί να τον βοηθήσει να ‘βγει’ από το σκοτάδι. Ακόμα και αν αρχικά η προσπάθεια είναι άβολη.

Μέχρι σήμερα, τα videos του Seize the Awkward έχουν προβληθεί πάνω από 50 εκατομμύρια φορές και πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα seizetheawkward.org.

To τελευταίο video έχει τίτλο "We can talk about it" και θέμα "όταν ο κόσμος δεν ακούει, γίνε ο φίλος που θα ακούσει. Απευθύνσου σε έναν φίλο και άρχισε μια συζήτηση για τη ψυχική υγεία. Μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά".

Το αντικείμενο του πολύ μικρού σε διάρκεια, video είναι η επιβολή της θετικής σκέψης και της θετικής ενέργειας, σε παιδιά και νέους ενήλικες που έχουν θέμα ψυχικής υγείας και φοβούνται να το εκφράσουν.

Γιατί; Είτε γιατί δεν θα τους καταλάβουν τα ‘παλιά’ μυαλά (που εξακολουθούν να πιστεύουν πως μόνοι μας μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα -ενώ δεδομένα δεν μπορούμε), είτε επειδή ζουν σε μια κοινωνία που ορίζεται από το “γίνε πιο σκληρός” ή το “μόνο θετικά vibes” ή “εκδήλωσε την ευτυχία σου” -στο ευρύτερο πλαίσιο της θετικότητας που δεν έχει χώρο για λύπη, άγχος και κατάθλιψη.

Οι νεαροί ενήλικες ήταν μεταξύ εκείνων που αντιμετώπισαν το μεγαλύτερο κίνδυνο για πρόκληση θεμάτων ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στο video καλοπροαίρετα αγαπημένα άτομα ενισχύουν κάποιες από τις παρανοήσεις που ακούν συχνά οι νέοι, όταν θέλουν να μιλήσουν για τη ψυχική υγεία.

Για παράδειγμα, ένας πατέρας λέει στην κόρη του ότι δεν πρέπει να είναι λυπημένη "αφού έχεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου". Επίσης, ένας πατέρας λέει στο γιο του πως "οι άνδρες δεν κλαίνε".

Η θετική σκέψη δεν είναι για 'χόρταση'

Το να σκεφτόμαστε θετικά δεδομένα βοηθά να ζούμε κάπως πιο ευχάριστα τη ζωή μας -εκτός και αν την εναποθέτουμε στη θετική σκέψη.

Τι εννοώ: η θετική σκέψη μπορεί να γίνει τοξική και να μας κάνει κακό

όταν δεν είναι ρεαλιστική,

όταν το παρακάνουμε για να μην ασχοληθούμε με το όποιο πρόβλημα,

όταν ‘εξαφανίζει’ το κίνητρο που έχουμε να βελτιωθούμε ή να αλλάξουμε τη συνθήκη στην οποία ζούμε και -τελικά- όταν γίνεται παραίσθηση.

Γεγονός που σημαίνει πως έχουμε θυσιάσει τις αξίες και τις προοπτικές μας και συμβιβαζόμαστε με κάτι που δεν μας αρέσει -και δεν μας κάνει καλό.

Η αλλαγή συμβαίνει όταν ασχολούμαστε με τα αρνητικά και τα θετικά όσων μας συμβαίνουν. Δηλαδή, με το ‘όλο’.

Όπως αποδεικνύεται αυτό είναι κάτι που δεν κάνουμε πολλοί, υπό το φόβο των ακραίων possitivακηδων που δημιουργούν ενοχές σε όσους τολμούν να κοιτάξουν όλες τις πλευρές ενός θέματος.

Το Daily Greatness θέλησε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη διακριτή γραμμή μεταξύ του ‘είμαι ειλικρινής’ και του ‘είμαι αρνητικός’.

Αρνητικοί είμαστε όταν γκρινιάζουμε και παραπονούμαστε συνεχώς (non stop), όταν όλα είναι ‘μαύρα’ και πιστεύουμε πως είμαστε καταδικασμένοι. Ειλικρινείς είμαστε όταν βλέπουμε την αλήθεια στην όποια κατάσταση, τη λέμε χωρίς να προσβάλλουμε άλλους και επιδιώκουμε θετικές αλλαγές. Δεν είναι αρνητισμός ή σκεπτικισμός να κάνουμε ορθολογικές ερωτήσεις ή να αναζητούμε τρόπους να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε αυτό που ζούμε τώρα. Δεν είναι πάντα κακό να είμαστε αρνητικοί ή δύσπιστοι, εφόσον το ‘χρησιμοποιούμε’ για να βελτιώσουμε τη ζωή μας και να εξελιχθούμε. Το να είμαστε αρνητικοί είναι τελείως διαφορετικό από το να είμαστε αυθεντικοί. Αυτό που κρίνει την κατηγορία μας είναι ο τρόπος που λέμε ό,τι λέμε. Ο στόχος δεν είναι να είμαστε θετικοί, αλλά αληθινοί και ειλικρινείς. Να έχουμε το θάρρος να μιλάμε, όταν το χρειαζόμαστε, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως θα έχουμε μια δύσκολη συζήτηση ή θα ρισκάρουμε να φανούμε ‘κακοί’. Όταν κάτι δεν πάει καλά ή όταν κάτι δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά, πρέπει να το λέμε. Για αυτό βέβαια, χρειάζεται ωριμότητα και ειλικρίνεια, κατ’ αρχάς με τον εαυτό μας. Και είναι πραγματική ικανότητα να μπορούμε να μεταφέρουμε την αλήθεια, με εποικοδομητικό τρόπο.

Το να είσαι συνεχώς θετικός δεν είναι απαραίτητο για να ζήσεις μια ευτυχισμένη, ολοκληρωμένη και επιτυχημένη ζωή. Αλλά το να είσαι αληθινός είναι.

Δεν υπάρχει θετικό ή αρνητικό. Υπάρχει η ζωή

Ο Kyle Cease είναι συγγραφέας bestselling βιβλίων της λίστας των New York Times και δημιουργός του Evolving Out Loud. Είναι κοινότητα που απαριθμεί περισσότερα από 400.000 μέλη και έχει ως στόχο την προσωπική εξέλιξη. Όπως λέει, αυτή αρχίζει και τελειώνει με το να ανακαλύπτει ο καθένας μας την αλήθεια για το ποιος είναι πραγματικά.

Στην καριέρα του ως κωμικός, διαπίστωσε πως η πεποίθηση ότι "όταν προκύπτει κάτι, θα είμαι χαρούμενος" είναι το απόλυτο ψέμα. Δηλαδή, η θετική σκέψη είναι το απόλυτο ψέμα, γεγονός που αναπτύσσει σε σειρά videos που έχει αναρτήσει στο κανάλι του στο YouTube.

Παρεμπιπτόντως, τα videos του έχουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια views. To mantra του Cease είναι ότι δεν υπάρχουν αρνητικές σκέψεις.

Τι εννοεί ο καλλιτέχνης;

“Όταν σκέφτεσαι θετικά, σημαίνει πως ξέρεις ότι υπάρχει το αρνητικό. Ας πούμε ότι είστε σε μια σχέση και σκέφτεστε συνεχώς θετικά για το μέλλον της. Την ίδια ώρα όμως, μπορεί να είναι καλύτερο για εσάς να χωρίσετε.

Κάποιες φορές φοβόμαστε να σκεφτούμε πως θα συμβεί κάτι, που στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι η αιτία της εξέλιξης, της ωρίμανσης μας. Κάτι που να μπορεί να είναι καλύτερο για εμάς, που θα μας κάνει πιο δυνατούς και πιο ελεύθερους.

Πρόκειται για εξέλιξη που τρομάζει και επειδή την αντιλαμβανόμαστε κατ’ αυτόν τον τρόπο, γίνεται αρνητική στο μυαλό μας.

Τι συμβαίνει όμως, όταν έχετε μια δουλειά που είναι βιώσιμη και σκέφτεστε θετικά (θα πάρω αύξηση, θα κάνω κάτι φανταστικό κλπ), χωρίς να μπορείτε να δείτε ότι αν απολυθείτε ενδεχομένως να είναι καλύτερο για την εξέλιξη σας;

Έως ότου αντιληφθείτε αυτήν την αλήθεια, θα αντιμετωπίζετε την απόλυση σας ως κάτι πολύ τρομακτικό και άρα αρνητικό.

Ωστόσο, όσο περισσότερο ‘αγκαλιάζουμε’ ό,τι μας συμβαίνει -χωρίς να βάζουμε την ταμπέλα του κακού ή του καλού- τόση περισσότερη δύναμη πρόσβασης αποκτούμε.

Με άλλα λόγια, το αρνητικό είναι κάτι που αντιλαμβανόμαστε, βάσει της δομής του ‘εγώ’ μας και του πού βρίσκεται σε κάθε δεδομένη στιγμή και συνθήκη.

Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι πως δεν υπάρχουν πράγματα που είναι αρνητικά ή θετικά. Όσο περισσότερο διαχειριζόμαστε τα πάντα ως έχουν (ολιστικά), τόση περισσότερη δύναμη και ελευθερία έχουμε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα φανταστικά πράγματα και τόσο λιγότερο σταματάμε τον εαυτό μας από το να αποδεχθεί το ‘όλον’ του.

Στη ζωή οι συνθήκες στις οποίες ζούμε καταρρέουν ξανά και ξανά. Τότε σταματάμε να σκεφτόμαστε ποιοι πραγματικά είμαστε και παραδιδόμαστε. Αντί να παραδοθούμε, προτείνω να αφήσουμε τη ζωή να αναλάβει τη συνέχεια και να μας δείξει για τι είμαστε ικανοί.

Η ζωή κάνει πράγματα που είναι πολύ μεγαλύτερα από όσα μπορεί να δει το μυαλό μας, το οποίο ‘βλέπει’ τα πράγματα μόνο ως θετικά ή αρνητικά. Η καρδιά μας βλέπει τα πάντα, ως έχουν. Όσα έχουμε εδώ και τώρα.

Κάποιες φορές είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι με το όραμα μας για μέλλον που αγνοούμε όσα αντιλαμβανόμαστε ως αρνητικά για τον εαυτό μας και προσπαθούν να βγουν στην επιφάνεια. Σας υπόσχομαι πως είστε ικανοί για πολλά περισσότερα, αν αντί να κάνετε focus στο θετικό όραμα, κοιτάξετε μέσα σας και νιώσετε αγάπη για αυτά τα ‘κομμάτια’ σας που δεν μπορέσατε ποτέ άλλοτε να αγαπήσετε.

Είναι όσα έχετε μέσα σας και προσπαθούν να ‘βγουν’ στην επιφάνεια, αλλά δεν τους το επιτρέπετε. Πρόκειται για κάτι που μπορεί να είναι οδυνηρό ή δύσκολο, αλλά όσα υπάρχουν μέσα σας και σας πονούν θα μείνουν εκεί, έως ότου καταφέρετε να τα δείτε και να τα διαχειριστείτε. Θα δείτε τη φύση σας που δεν κινείται με τον τρόπο που κινείται το ‘εγώ’ σας”.