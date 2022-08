Σε "ξένα χέρια" πέρασαν πολλά εμβληματικά ελληνικά ξενοδοχεία

Έξω από το ραντάρ των ξένων επενδυτών παρέμενε για χρόνια ο ελληνικός ξενοδοχειακός τομέας, που όμως τα τελευταία χρόνια μπήκε στο μικροσκόπιο, με αποτέλεσμα ακόμα και εμβληματικά ξενοδοχεία να έχουν αλλάξει χέρια, καταλήγοντας σε διεθνή χαρτοφυλάκια.

Για ολόκληρες δεκαετίες, ακόμα και τις «χρυσές» χρονιές του ελληνικού τουρισμού, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τα ελληνικά ξενοδοχεία ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Ούτε η Αθήνα δεν κατάφερνε να γίνει ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός, έχοντας ελάχιστα ξενοδοχεία που λειτουργούσαν κάτω από τη διαχείριση και όχι την ιδιοκτησία διεθνών αλυσίδων. Μόνο οι μεγάλοι tour operators όπως η TUI, αγόραζαν μονάδες ή έμπαιναν συνέταιροι με εγχώριους ξενοδόχους, σχεδόν αποκλειστικά στους κύριους προορισμούς της χώρας, δηλαδή την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κω.

Η πώληση ενός από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ρόδου, του Sheraton Rhodes Resort που άνηκε στην εταιρεία ΛΑΜΨΑ συμφερόντων της οικογένειας Λασκαρίδη, έναντι τιμήματος που δεν ανακοινώθηκε επίσημα αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ανήλθε σε πάνω από 40 εκατ. ευρώ, ήταν άλλη μια σημαντική πώληση ελληνικού ξενοδοχείου σε ξένα συμφέροντα. Ο νέος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου των 401 δωματίων είναι το Ισπανικό επενδυτικό fund Azora European Hotel & Lodging. Η ΛΑΜΨΑ ανακοίνωσε ότι θέλει να επικεντρώσει τις δραστηριότητες της στα ξενοδοχεία πόλης, έχοντας ήδη στην κατοχή της τις πολυτελείς μονάδες Μεγάλη Βρεταννία, King George και το νέο Athens Capital στην Αθήνα, το Hyatt Regency στο Βελιγράδι και το ιστορικό ξενοδοχείο Mercure Excelsior στο Βελιγράδι.

Με αυτή την εξαγορά το ισπανικό fund Azora συμπληρώνει το υπάρχον χαρτοφυλάκιο του των 34 ξενοδοχείων με περίπου 9.300 κλειδιά, που βρίσκονται σε όλη την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο.

Επίσης, πριν λίγες εβδομάδες το Ξενία της Κύθνου, πέρασε στα χέρια των επενδυτών Michal και Avraham Ravid, οι οποίοι το ενοικίασαν μαζί με δύο ιαματικές πηγές και για περίοδο 99 ετών, έναντι συνολικού ποσού σχεδόν 3 εκατ. ευρώ. Το συγκρότημα θα ανακαινισθεί και θα ονομασθεί Genesis of the Royal Baths of Kythnos και έχει προϋπολογισμό επένδυσης 25 εκατ. ευρώ.

Ποιο ξενοδοχείο "άνοιξε" τον χορό

Ουσιαστικά το «χορό» των εξαγορών άνοιξε το 2016 ο Αστέρας Βουλιαγμένης, όταν εξαγοράστηκε από την Apollo Investment HoldCo, θυγατρική εταιρεία της Jermyn Street Real Estate Fund έναντι σχεδόν 400 εκατ. ευρώ. Η αμερικανική Four Seasons που «γλυκοκοίταζε» χρόνια το διαμάντι της Αθηναϊκής Ριβέριας, ανέλαβε τη διαχείρισή του, με κάποιες από τις βίλες του να φημολογείται ότι έχουν πωληθεί ακόμα και 100 εκατ. ευρώ.

Μια ακόμη σημαντική εξαγορά στην Αθήνα ήταν αυτή του πρώην ξενοδοχείου «Εσπέρια» της Σταδίου, από την Ισραηλινή εταιρεία Fattal Hotel Group. Το ξενοδοχείο που ήταν κλειστό για πάνω από μια δεκαετία αναμένεται να ανοίξει το ερχόμενο Φθινόπωρο, μετά από ανακαίνιση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και κάτω από το εμπορικό σήμα της Leonardo, ως Leonardo Royal Esperia Palace Hotel.

Η επίσης Ισραηλινή αλυσίδα ξενοδοχείων Brown Hotels σε λιγότερο από 4 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα λειτουργεί πλήρως ανακαινισμένα και με νέο όνομα εννέα μονάδες, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να γίνουν 15. Το επενδυτικό της πλάνο της εταιρείας για την επόμενη τριετία περιλαμβάνει συνολικά 42 ξενοδοχεία και resorts, τα οποία ήδη βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της ανάπτυξης. Μέσα στο 2022, ο ξενοδοχειακός Όμιλος θα εγκαινιάσει ακόμα τρία ξενοδοχεία στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ ήδη εγκαινιάστηκαν και τα πρώτα resorts της αλυσίδας στην Κόρινθο, Χαλκίδα, την Ερέτρια και την Κέρκυρα, ενώ αναμένεται αυτό των Χανίων.

Το επί δεκαετίες Ledra Marriott της λεωφόρου Συγγρού, που άνηκε στην κυπριακή οικογένεια Παρασκευαϊδη, μετά από μεγάλες οικονομικές περιπέτειες, που έφεραν την αποχώρηση της Marriott από τη διαχείριση του το 2013, τελικά έκλεισε για να εξαγοραστεί το 2019 από το αμερικανικό fund της Hines. Το ξενοδοχείο μετατράπηκε και λειτουργεί ως Grand Hyatt με την εταιρεία να εξαγοράζει και το διπλανό κτήριο που στέγαζε το Odeon Starcity, το οποίο θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο περίπου 240 δωματίων.

Τα ξενοδοχεία των ιστορικών οικογενειών Καψή και Μαμιδάκη στην Κρήτη πέρασαν επίσης στα χέρια των Αμερικανών της Hines και της Henderson Park. Τον Ιούνιο του 2020 απέκτησαν τα παρακείμενα, παραλιακά ξενοδοχεία Hermes και Coral στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου που άνηκαν στον Όμιλο Μαμιδάκη. Ήδη λειτουργεί το πολυτελές Niko Seaside Resort, που λειτουργεί κάτω από το brand της Accor, MGallery Collection, ενώ το ξενοδοχείο Hermes θα ανοίξει το 2023 ως InterContinental Resort Crete. Η πιο πρόσφατη εξαγορά της Hines στην Κρήτη, έγινε το 2021 και αφορά στο εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα Out of the Blue, που άνηκε στην οικογένεια Καψή, στην Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο.

Τον Ιανουάριο του 2022, το ξενοδοχείο 3 αστέρων Oscar Hotel Athens εξαγοράστηκε μέσω δημοπρασίας από την ουγγρική εταιρεία ακινήτων Indotek Group έναντι περίπου 5,5 εκατ. ευρώ από την Εθνική τράπεζα. Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται κοντά στο σταθμό Λαρίσης, διαθέτει 124 δωμάτια και πρόκειται να ανακαινισθεί.

Στην Κέρκυρα το ξενοδοχείο Corcyra Beach στα Γουβιά, εξαγοράστηκε από την AMResorts που ανήκει πλέον στον όμιλο της Hyatt. Το ξενοδοχείο των 334 δωματίων, μετονομάστηκε σε Dreams Corfu Resort & Spa και άνοιξε φέτος.

Στη Ρόδο πριν από λίγους μήνες ολοκληρώθηκε η εξαγορά του πεντάστερου ξενοδοχείου Lindian Village, της οικογένειας Σβυριάδη (Electra Hotels) από τη βρετανική εταιρεία Zetland Capital Partners LLP.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κινεζική Fosun, πώλησε τον προηγούμενο μήνα το ιστορικό Club Med Gregolimano, στη βόρεια Εύβοια, στη Γαλλική Hova Hospitality για λογαριασμό της Primonial REIM. Το ξενοδοχείο διαθέτει 381 δωμάτια και το φθινόπωρο του 2022 θα ξεκινήσει μια ανακαίνιση 20 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και επέκταση του.

Δεκάδες άλλα μικρά και μεγάλα ξενοδοχεία στην Αθήνα αλλά και σε όλη τη χώρα έχουν αλλάξει χέρια τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι γνωστό στους κύκλους της αγοράς, ότι έχουν γίνει προτάσεις εξαγορών και σε μικρές αλλά κερδοφόρες εγχώριες ξενοδοχειακές αλυσίδες, από ξένα funds, οι οποίες όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί.

