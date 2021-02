Σε ολικό lockdown από σήμερα η Αττική - Τι ισχύει για τις μετακινήσεις, ποια μαγαζιά μένουν ανοιχτά

Σε ολικό lockdown μπαίνει από σήμερα μέχρι τουλάχιστον τις 28 Φεβρουαρίου ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των νησιών και της περιοχής της Τροιζηνίας. Η αύξηση των νοσηλειών στο Λεκανοπέδιο και οι μεταλλάξεις του κορονοϊού, οι οποίες φαίνεται ότι είναι πιο μεταδοτικές από το αρχικό στέλεχος, οδήγησαν τους αρμόδιους στη λήψη πιο αυστηρών μέτρων.

ADVERTISING

Μεταξύ αυτών είναι η διακοπή των μαθημάτων στα σχολεία όλων των βαθμίδων με φυσική παρουσία και το κλείσιμο του λιανεμπορίου ενώ αναστέλλεται κάθε υπηρεσία ατομικής υγιεινής, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και περιποίησης άκρων.

Αναλυτικά τι ισχύει από σήμερα:

χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους.

εξακολουθεί να ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί.

Τις υπόλοιπες ώρες, οι μετακινήσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με τη χρήση SMS για τους 6 λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις για χρήση του SMS με κωδικό 6 που αφορά στην ατομική άσκηση.

Σχετικά με τις υπερτοπικές μετακινήσεις εκτός περιφέρειας Αττικής, αυτές επιτρέπονται μόνο για τους εξής λόγους και με την επίδειξη των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων:

μετακίνηση από και προς την εργασία

για σοβαρούς λόγους υγείας

προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας

για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

για εφάπαξ μετάβαση φοιτητή / φοιτήτριας ή σπουδαστή/σπουδάστριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα / η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι., η Σχολή Αξιωματικών ή η Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας ή η Σχολή Αξιωματικών ή Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος ή η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ή η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για λόγους σπουδών, ή για εφάπαξ μετάβαση μαθητή/μαθήτριας, εξεταζόμενου / εξεταζόμενης από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα που εδρεύει ο φορέας/εξεταστικό κέντρο για λόγους διεξαγωγής εξετάσεων

για μια και μόνο μετακίνηση με επιστροφή φοιτητή/φοιτήτριας, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου, από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή όπου ο/η φοιτητής/τρια φοιτά και μισθώνει το ακίνητο προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της σύμβασης μίσθωσης της φοιτητικής οικίας, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την έναρξη μετακίνησης προς τον εν λόγω σκοπό

για λόγους συγκομιδής αγροτικών προϊόντων και πάντα με τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα.

Για την εκπαίδευση:

προβλέπεται τηλεκπαίδευση τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία, δημοτικά, ολοήμερα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης), καθώς και όλες τις λοιπές εκπαιδευτικές δομές. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Η τηλεκπαίδευση θα διενεργείται πρωινές ώρες για γυμνάσια και λύκεια και μεσημβρινές ώρες για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Από σήμερα και ώρες 10-12 πμ ξεκινά εκ νέου η προβολή επεισοδίων εκπαιδευτικής τηλεόρασης από την ΕΡΤ2, για τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

σε αναστολή θα βρίσκονται οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

τα ΑΕΙ συνεχίζουν να λειτουργούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Για τη λειτουργία των νοσοκομείων, των κλινικών, των ιατρείων και των διαγνωστικών κέντρων, συνεχίζουν να ισχύουν τα εξής:

Ένας (1) συνοδός / επισκέπτης ανά ασθενή

Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων

Περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 80% - Εξαιρούνται των περιορισμών τα ογκολογικά και επείγοντα περιστατικά, καθώς και τα ειδικά νοσοκομεία.

παρατείνεται η αναστολή του επισκεπτηρίου στα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Οι μεταφορές θα διενεργούνται με 65% πληρότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και 50% πληρότητα στα πλοία (55% εφόσον διαθέτουν καμπίνες). Στα ΙΧ και τα ταξί επιτρέπεται οδηγός και δύο επιβάτες (εξαιρουμένων ανηλίκων τέκνων και ατόμων που χρήζουν βοήθειας).

Σχετικά με τους χώρους λατρείας, η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, γίνεται από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων. Σε θρησκευτικές τελετές όπως γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, μνημόσυνα, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού και έως εννέα (9) ατόμων.

Όσον αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν τα υφιστάμενα μέτρα. Ενώ δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στα μέτρα που ισχύουν για τους αρχαιολογικούς χώρους, τις κινηματογραφικές προβολές, τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα και τις λοιπές παραστατικές τέχνες, τα συνέδρια και τις εκθέσεις, καθώς και τις πρόβες και τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα και ηχογραφήσεις.

Previous Next Zoom In Zoom Out Page: /

Τα καταστήματα που θα μείνουν ανοιχτά

Καταστήματα τροφίμων

Φαρμακεία

Pet shops

Οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών αποκλειστικά για την επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου

Τα καταστήματα οπτικών, ακουστικών βαρηκοΐας κατόπιν ραντεβού

Τα καταστήματα πώλησης περουκών και ποστίς, κατόπιν ραντεβού

Τα ανθοπωλεία, ειδικώς για το Σαββατοκύριακο 13-14 Φεβρουαρίου

Και κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης μόνο με τη διαδικασία του e-shop

Επίσης, παραμένουν σε λειτουργία:

Καθαριστήρια

Πρατήρια υγρών καυσίμων

ΚΤΕΟ

Συνεργεία αυτοκινήτων

Για τις επιχειρήσεις τροφίμων, τις λαϊκές αγορές, τα Pet Shops, τα καθαριστήρια και τις υπηρεσίες τηλεφωνίας ισχύουν τα εξής: Το ωράριο λειτουργίας είναι προαιρετικό, τις Κυριακές επιτρέπεται μόνο η λειτουργία των παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων και φούρνων ως τις 17:30. Τα σούπερ μάρκετ μπορούν να λειτουργούν μόνο για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών τους παραγγελιών. Οι επιχειρήσεις εστίασης συνεχίζουν να λειτουργούν με τις μεθόδους take away, delivery kai drive through. Μέγιστος αριθμός στα καταστήματα είναι ένα άτομο ανά 25 τ.μ

Previous Next Zoom In Zoom Out Page: /

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξυπηρέτηση κοινού: Το κοινό εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Οι επικεφαλής κάθε δημόσιας υπηρεσίας φροντίζουν για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών και για την ευρεία ενημέρωσή τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών: Το προσωπικό που θα παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία θα είναι αυστηρά το απολύτως αναγκαίο.

Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα διαθέτουν πλάνο εργασιών από το οποίο σε περίπτωση ελέγχου θα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό ενώ θα αναφέρεται και στους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. Υπενθυμίζεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απαιτείται να προβούν στην κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα covid.

Προστασία ομάδων αυξημένου κινδύνου: Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

Τρόποι παροχής εργασίας στο δημόσιο: Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, επιπλέον εκείνων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο στον καθορισμό του αριθμού των υπαλλήλων που θέτουν σε καθεστώς τηλεργασίας κατά την κατάρτιση του πλάνου εργασίας. Για το προσωπικό που δεν δύναται λόγω της φύσης των καθηκόντων του να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, δυνατότητα κατά την κρίση της υπηρεσίας για παροχή εκ περιτροπής εργασίας

Κανόνες προσέλευσης και αποχώρησης από την υπηρεσία: Μετακίνηση των υπαλλήλων του Δημοσίου για λόγους που συνδέονται με την παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας πραγματοποιείται υποχρεωτικά με την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και την απαιτούμενη βεβαίωση κίνησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης χορηγείται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr. Ισοκατανομή του προσωπικού σε τρία ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης (7π.μ-15.00, 8.00π.μ.-16.00 και 9.00π.μ.-17.00), προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Διασφάλιση κανόνων υγιεινής εντός των δημοσίων υπηρεσιών: Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους χώρους εργασίας. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

Λειτουργία συλλογικών οργάνων: Δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου με τη αυτοπρόσωπη παρουσία έως επτά (7) ατόμων. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις αλλά οπωσδήποτε όταν ο αριθμός υπερβαίνει τους 7 συμμετέχοντες, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Εντός των επομένων ημερών προωθείται ρύθμιση παράτασης θητείας αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια έως τις 30 Ιουνίου, ενώ εντός της εβδομάδας δημοσιεύεται η ΚΥΑ για τη δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr