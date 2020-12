Πρώην "αρχηγός διαστήματος" Ισραήλ: Οι εξωγήινοι υπάρχουν, δεν είμαστε έτοιμοι για αυτούς

Επικοινωνεί το Ισραήλ με εξωγήινους;

Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής του διαστημικού προγράμματος ασφαλείας της χώρας, Haim Eshed, η απάντηση είναι ναι.

Μιλώντας στην εφημερίδα Yediot Aharonot, ο ίδιος απάντησε πως οι εξωγήινοι υπάρχουν αλλά δεν... είμαστε έτοιμοι για αυτούς.

Ο Eshed υπηρέτησε τριάντα χρόνια στο διαστημικό πρόγραμμα του Ισραήλ και έχει βραβευτεί τρεις φορές για το έργο του. Σήμερα, στα 87 του χρόνια, δηλώνει πως η πατρίδα του και οι ΗΠΑ, βρίσκονται σε επικοινωνία με εξωγήινη ζωή επί σειρά πολλών ετών.

Ο 87χρονος έκανε λόγο για συνεργασία των ΗΠΑ με εξωγήινους στα πλαίσια της "κατανόησης του σύμπαντος". Έφτασε μάλιστα στο σημείο να μιλήσει για την ύπαρξη μιας μυστικής υπόγειας βάσης στον Άρη, στον οποίο σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, έχουν φτάσει αμερικανοί εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Eshed επιμένει πως ο Τραμπ όχι μόνο είναι ενήμερος για όλα αυτά, αλλά και πως ήταν ένα βήμα πριν κάνει τις μεγάλες αποκαλύψεις προς την κοινή γνώμη. Ωστόσο, η Γαλαξιακή Ομοσπονδία που έχει συγκροτηθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και τα άλιεν, τον ανάγκασε να μην το κάνει για να αποτραπεί η μαζική υστερία. "Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά πριν καταλάβουμε τι είναι το διάστημα και τα διαστημόπλοια" είπε ο απόστρατος αξιωματούχος στην Yediot Aharonot.

"Οι ίδιοι (οι εξωγήινοι) ζήτησαν να μην δημοσιευθεί η ύπαρξή τους ακόμα. Θέλουν να αφήσουν πρώτα την ανθρωπότητα να εξελιχθεί αρκετά στον τομέα των ερευνών του διαστήματος και να γίνει οικεία με τις εξελίξεις πριν γίνουν οι αποκαλύψεις.

Σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ έχει συγκροτήσει τη Space Force των ΗΠΑ η οποία αποτελεί τον πέμπτο πυλώνα του αμερικανικού στρατού.

Σχετικά με το γιατί αποφάσισε να μιλήσει τώρα για όλα αυτά, ο Eshed εξήγησε πως πλέον έχει αλλάξει το το ακαδημαϊκό τοπίο.

"Αν έκανα αυτές τις αποκαλύψεις πριν από πέντε χρόνια, θα ήμουν στο νοσοκομείο", δήλωσε. "Σήμερα μιλάω διαφορετικά γιατί δεν έχω τίποτα να χάσω. Έχω τα πτυχία μου, τις βραβεύσεις μου, σέβομαι τα πανεπιστήμια του εξωτερικού και με σέβονται".

Ο Eshed γράφει για όλα τα παραπάνω στο νέο του βιβλίο The Universe Beyond the Horizon, το οποίο φυσικά αναμένεται να ξεπουλήσει. Σημειώνεται πως ο 87χρονος ήταν καθηγητής στο Technion’s Space Research Institute και συνεργάστηκε επί σειρά ετών με το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στην ανάπτυξη όπλων, στο πρόγραμμα Mapat που έχει την ευθύνη για την κατασκευή και ολοκλήρωση δορυφόρων και επικοινωνιακών δικτύων. Μέχρι την αποστράτευσή του ήταν υπεύθυνος για την αποστολή 20 δορυφόρων της χώρας του.

Παρόλο που δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς του Eshed, οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται χρονικά λίγο μετά την αποκάλυψη της είδησης ότι το Ισραήλ προσπάθησε ανεπιτυχώς να προσγειώσει το δικό του διαστημικό σκάφος στο φεγγάρι, την προηγούμενη χρονιά (αναμένεται νέα προσπάθεια ίσως και μέσα στο 2021).

Τι ισχύει τελικά; Λέει αλήθεια ο καθηγητής; Θέλει να προμοτάρει και να πουλήσει το βιβλίο του; Το έχει χάσει λόγω ηλίκιας; Η αλήθεια είναι πως μάλλον ποτέ δεν θα μάθουμε.

Ανάλογες αναφορές είχε πάντως κάνει και ο Edgar Mitchell, ο έκτος άνθρωπος που έχει περπατήσει στο φεγγάρι, κάνοντας αναφορές για απόκρυψη δεδομένων από την ανθρωπότητα.

