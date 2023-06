Έρευνα Reuters: Κατακρημνίζεται η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα ΜΜΕ

Την τελευταία θέση μεταξύ των 46 χωρών που εξετάζει η ετήσια έρευνα του Reuters καταλαμβάνει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η απουσία εμπιστοσύνης αντανακλάται τόσο στο γεγονός ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ (57%) ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώνουν ότι προσπαθούν να αποφύγουν την ενημέρωση, όσο και από την γενικότερη μείωση που παρουσιάζει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά το ποσοστό της εβδομαδιαίας χρήσης, τόσο των παραδοσιακών, όσο και των ηλεκτρονικών Μέσων, με τα social media ωστόσο να διατηρούν την "μερίδα του λέοντος" όσον αφορά στον τρόπο πρόσληψης των ειδήσεων.

ADVERTISING

Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη - Οι αιτίες

Η απουσία εμπιστοσύνης στα ελληνικά ΜΜΕ ακολουθεί μία πολυετή διαδρομή, όμως η τελευταία ετήσια πτώση, κατά 8 μονάδες(από 27%-19%) είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Το 24%, δηλώνει πως εμπιστεύεται μόνο τα Μέσα που επιλέγει.

Όπως αναφέρει στην έκθεση ο καθηγητής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών, Αντώνης Καλογερόπουλος, η έντονη συζήτηση της περασμένης χρονιάς για την ελευθερία του Τύπου και τον πλουραλισμό των media στην Ελλάδα εντάθηκε τον Μάιο του 2022 με την κατάταξη της χώρας στην 108η θέση των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα(107 για φέτος) και την καταδίκη του Νίκου Παππά για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών, ενώ τονίζεται ότι τα κυρίαρχα media "έπιασαν" το θέμα των υποκλοπών μήνες αφού τα πρώτα ρεπορτάζ είχαν κάνει την εμφάνισή τους.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στην διαχείριση από τα Μέσα της τραγωδίας των Τεμπών με την κριτική να κατευθύνεται σε δημοσιογράφους που θεωρήθηκε ότι ήταν προκατειλλημένοι υπέρ της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα αλλά και δεν έκρουσαν εγκαίρως τον "κώδωνα του κινδύνου" για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Ωστόσο, η έρευνα του Reuters δεν έχει προλάβει να καταγράψει τον αντίκτυπο του δυστυχήματος.

Όπως αναφέρεται, η πτώση στην εμπιστοσύνη αφορά κυρίως τα ιδιωτικά ΜΜΕ, με τον δείκτη εμπιστοσύνης της ΕΡΤ να αυξάνεται κατά τρεις μονάδες.

Συνολικά, τα τοπικά Μέσα δείχνουν πιο αξιόπιστα από τα εθνικά.

Βάσει του ερωτηματολογίου της έρευνας, το News 24/7 παραμένει ανάμεσα στα πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σημειώνεται πως κορυφαία χώρα σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα ΜΜΕ παραμένει η Φινλανδία με 69% και ακολουθεί η Πορτογαλία με 58%. Όπως υπογραμμίζει το Reuters, η χαμηλότερη εμπιστοσύνη προς τα ΜΜΕ παρατηρείται σε χώρες με μεγάλο βαθμό πολιτικής πόλωσης, όπως οι ΗΠΑ(32%), η Αργεντινή(30%), η Ουγγαρία(25%) και η Ελλάδα (19%).

Κορυφαία πηγή ενημέρωσης τα Social Media

Για μία ακόμη χρονιά, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης παραμένουν πρώτη πηγή ειδήσεων με 6 στους δέκα να αντλούν από εκεί την ενημέρωσή τους. Από τα παραδοσιακά Μέσα το 48% εξακολουθεί να επιλέγει την τηλεόραση και μόλις το 15% τον Τύπο, ενώ τα online Μέσα συνδυαστικά με τα ΜΚΔ επιλέγει το 81% για την ενημέρωσή του.

Η κατάσταση αυτή φαίνεται πως παγιώνεται χωρίς να παρατηρούνται διαφοροποιήσεις με βάση την ηλικία ή το φύλο

Μεταξύ των Social Media, από το Facebook επιλέγει να ενημερώνεται το 46% και ακολουθεί το youtube με 30% και το Messenger με 19%.

Σύμφωνα με το Reuters Institute for the Study of Journalism, μόλις το 10% πληρώνει για την ενημέρωσή του στην Ελλάδα, με την διείσδυση του διαδικτύου να φτάνει το 79% σε 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Διαβάστε όλη την έρευνα του Reuters

Previous Next Zoom In Zoom Out Page: /

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις