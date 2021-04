Η Billie Eilish μόλις κυκλοφόρησε το πιο βιωματικό της τραγούδι για την κακοποίηση

Το πρώτο σινγκλ από το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ της Billie Eilish είναι γεγονός. Ο ονειρικός ήχος που συνοδεύει στίχους που μιλούν μεταξύ άλλων και για την κακοποιητική συμπεριφορά κατά των γυναικών, αναμένεται να γίνει η νέα εμπορική επιτυχία του κοριτσιού - φαινόμενο.

Αυτό που προκαλεί τόσο μεγάλη προσδοκία, ωστόσο, είναι ότι η επιτυχία της επηρέασε με σαφή τρόπο τη μουσική βιομηχανία. Το ερώτημα είναι τι μουσική παράγουν η 19χρονη και ο αδελφός της και συνεργάτης της Finneas σε ένα άλμπουμ που προφανώς δημιουργήθηκε υπό την επήρεια της πανδημίας και την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της Eilish.

Ο ειρωνικός τίτλος του, Happier Than Ever - το εξώφυλλο που κυκλοφόρησε πρόσφατα με την Eilish δακρυσμένη - υποδηλώνει ότι η σαρκαστική διάθεση του When We All Fall Asleep, Where We Go? θα κυριαρχήσει ξανά. Αλλά το Power είναι ένα αισθητά διαφορετικό τραγούδι από οποιοδήποτε άλλο της καλλιτέχνιδας. Τα θέματα του When We All Fall Asleep αφορούν το εφηβικό άγχος, όχι απλά το μελόδραμα: ζήλια, συναισθηματικη κατάρρευση, άγχος και ναρκωτικά.

Το Power ασχολείται με το σκοτεινό θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης, του εξαναγκασμού και του ελέγχου. Ένας μεγαλύτερος άντρας, που οι στίχοι υποννούν ότι είναι είτε μουσικός είτε ηθοποιός - "Θα αισθανθείς άσχημα μόνο εάν αυτό καταστρέψει το συμβόλαιό σου;" - και θύμα μια νεαρή γυναίκα, η οποία βιώνει μια κατάσταση που "την κατέστρεψε σε ένα χρόνο". Η Billie Eilish αφήνει να εννοηθεί ότι το τραγούδι έχει έντονα βιωματικά στοιχεία, γράφοντας στην λεζάντα ενός post της: "Νιώθω πολύ ευάλωτη να κυκλοφορήσω αυτό το τραγούδι, γιατί το νιώθω πολύ κοντά στην καρδιά μου. Αφορά πολλές διαφορετικές καταστάσεις που έχουμε όλοι δει ή βιώσει. Ελπίζω να αποτελέσει έμπνευση για αλλαγή. Να μην κάνετε κατάχρηση της δύναμής σας".

Όσο για την τελευταία της δισκογραφική δουλειά, εκτός από το τριπλό Grammy που κέρδισε το 2019 και τον πλατινένιο δίσκο σε 17 χώρες, το περιοδικό Rolling Stone το κατέταξε ανάμεσα στα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, ενώ οι παραγωγοί του James Bond ανέθεσαν στην Eilish να τραγουδήσει το No Time To Die.

