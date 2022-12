Οι 20 συναυλίες του 2022 που θα θυμόμαστε - Και μερικές "άτυχες" στιγμές

Πολλά τα “κουσούρια” που μας άφησε η κλεισούρα του κορονοϊού, αλλά έκανε και ένα (τουλάχιστον) καλό. Όταν “άνοιξαν” τα θεάματα ο κόσμος ξεχύθηκε στα θέατρα και στις συναυλίες για να δει και πάλι το… φως του. Πέρα από όλα τα γεγονότα της περασμένης χρονιάς, πολιτικά και κοινωνικά, ο πολιτισμός “ξανασυναντήθηκε” με την αγάπη του κοινού.

Πολλές οι sold out παραστάσεις στα θέατρα και λαο-θάλασσες “κατέβηκαν” στις συναυλίες και τα καλοκαιρινά live του 2022, όπου η ηλικιακή βεντάλια είδαμε να ανοίγει όλο και πιο διάπλατα. Παιδάκια δημοτικού στους Scorpions, έφηβοι στον Iggy Pop και 60αρηδες+ στους Iron Maiden. Όλα τα είδαμε στις συναυλίες τη χρονιά που μας πέρασε. Καπνογόνα, παρατηρήσεις από τους τραγουδιστές προς τους “άτακτους” θεατές, εγωιστικές αποχωρήσεις από τη σκηνή και συναυλιακά events που ξεφύτρωναν κάθε εβδομάδα σαν τα μανιτάρια.

Από τις εκατοντάδες συναυλίες που έγιναν το 2022, εμείς συγκεντρώσαμε 20 που κατά τη γνώμη μας ξεχώρισαν (και όχι μόνο για θετικούς λόγους). Αυτά είναι μερικά μόνο από τα μουσικά γεγονότα μιας χρονιάς που τελειώνει και μας αφήνει να περιμένουμε με ανυπομονησία τις συναυλίες του 2023, που ανακοινώνονται η μία μετά από την άλλη.

Bauhaus και drop the mic (8/06)

Ο Peter Murphy των Bauhaus στο Release Athens 2022 FACEBOOK / @RELEASE ATHENS FESTIVAL

Έπειτα από δύο χρόνια απουσίας, λόγω κορονοϊού, το line-up του καλοκαιρινού Release Athens επέστρεψε με πρώτο όνομα τους Bauhaus (μαζί τους οι: The Jesus and Mary Chain, dEUS, Strawberry Pills και Youth Valley). Το live των Bauhaus, την εμφάνισή των οποίων περίμενε με ανυπομονησία του ελληνικό κοινό, ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές. Ωστόσο, ήδη από τα πρώτα τραγούδια φαινόταν ο εκνευρισμός του Peter Murphy για τον ήχο. Μετά από σχεδόν 50 λεπτά εμφάνισης, "έκλεισαν" με το "Bela Lugosi’s Dead", προκαλώντας αμηχανία στο κοινό. Λίγο μετά στη διασκευή του David Bowie "Ziggy Stardust" ο Murphy πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε από τη σκηνή, φωνάζοντας στον ηχολήπτη πως "είναι δικό του λάθος". Ακολούθησε πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα σε Release και Bauhaus, καθώς και διχασμός ανάμεσα στους θεατές για το αν έπρεπε ο Murphy να τραγουδήσει κι ας είχε πρόβλημα με τον ήχο ή όχι.

Ο σαρωτικός Nick Cave (15/6)

Ο Νικ Κέιβ στην Πλατεία Νερού RELEASE ATHENS / INSTAGRAM POST

Πιο θεατρικός, πιο ουσιαστικός και πιο “σωματικός” από ποτέ, ο Nick Cave “σάρωσε” στο πλαίσιο του Release Festival 2022 στην Πλατεία Νερού, όπου τραγούδησε με τους Bad Seeds καλύπτοντας ένα χορταστικό δίωρο, γεμάτο πόνο, αγάπη, κρυφές επιθυμίες και ευχαριστίες προς το κοινό του που τον αποθέωσε. Από τις πιο δυνατές στιγμές ήταν η ανατριχιαστική ερμηνεία του Cave στο κομμάτι "O Children”, στην οποία χιλιάδες κόσμου σκέφτηκε τον τραγικό χαμό των δύο παιδιών του. Το κομμάτι μιλάει για τον θλιβερό κόσμο που αφήνουμε στα παιδιά μας. “Το τραγούδι αυτό είναι για τα παιδιά, που είμαι σίγουρος ότι είστε. Και εγώ είμαι, απολύτως” είπε και έπαιξε στο πιάνο το εν λόγω τραγούδι.

Manowar και Rotting Christ με αρχαία ελληνικά (22/06)

RELEASE ATHENS 2022

Σε μια συναυλία μέταλ είδαμε στη σκηνή τον Κωνσταντίνο Καζάκο να απαγγέλλει χωρία από την Οδύσσεια στα αρχαία ελληνικά ντυμένος με πανοπλία, δόρυ και ασπίδα! Εκεί και ο θρυλικός James Cosmo απο το Game of Thrones. Αυτά έγιναν στη συναυλία των Μanowar στο πλαίσιο του Release Athens, όπου οι Αμερικανοί epic metallers είχαν υποσχεθεί μία εμπειρία ζωής την οποία και τελικά χάρισαν στο κοινό τους. Η απαγγελία του έτσι και αλλιώς φανατικού metalhead Καζάκου είχε προαναγγελθεί και έλαβε χώρα στο πλαίσιο του "The Revenge of Odysseus", του φόρου τιμής των Manowar στην Οδύσσεια.

Για τη σειρά κομματιών συνεργάστηκαν ο Καζάκος (Τηλέμαχος), ο πατέρας του Κώστας (Οδυσσέας) που δάνεισε την υπέροχη φωνή στην αφήγηση (και έφυγε από τη ζωή στις 13 Σεπτεμβρίου) και ο Σάκης Τόλης των Rotting Christ, ο οποίος ανέλαβε να μεταφράσει τα χωρία στα αρχαία ελληνικά. Ήταν κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο το οποίο συνοδεύτηκε και από γυναικεία φωνητικά τα οποία έδεσαν υπέροχα με τη φωνή του ανυπέρβλητου Eric Adams που άφησε την ψυχή του στη σκηνή.

Παυλίδης - Αγγελάκας σε ένα ροκ κρεσέντο (25/06)

Ο Γιάννης Αγγελάκας στο Release Athens Festival 2022 RELEASE ATHENS FESTIVAL

Δύο από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της ελληνικής ροκ, που διαμόρφωσαν τη μουσική σκηνή των 90’s και παραμένουν πρωτοπόροι μέχρι και σήμερα, ένωσαν τις δυνάμεις τους, αλλά και τους μουσικόφιλους κάθε ηλικίας, χαρίζοντας στο κοινό ένα εκρηκτικό συναυλιακό βράδυ στην Πλατεία Νερού στο Release.

To setlist του Παύλου Παυλίδη βασίστηκε, κυρίως, σε ανεβαστικά και ξεσηκωτικά ροκ τραγούδια από την περίοδο των “Ξύλινων Σπαθιών”. O ορεξάτος Γιάννης Αγγελάκας ακουλούθησε και έβαλε “φωτιά” παρέα με τη μπάντα του, τους 100º C. Ο Αγγελάκας που φώναξε “Επιτέλους” χαμογελαστός, απέδειξε με την αστείρευτη ενέργειά του ότι του έλειψαν πολύ οι live εμφανίσεις και η επαφή με τον κόσμο.

Patti Smith, η ιέρεια της ροκ (25/06)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ / THOMAS DASKALAKIS

Είχε την εσωτερικότητα που ταιριάζει στην 75χρονη σήμερα εμβληματική “ιέρεια” της ροκ. Αυτή δεν έμοιαζε με τις άλλες συναυλιακές της στάσεις στην Αθήνα. Είχε κάτι πιο μυσταγωγικό και μία υπόγεια δυναμική που έμεινε στο μυαλό όλων όσοι την παρακολούθησαν. Η διάρκειά της δεν ξεπέρασε τη μιάμιση ώρα, ερμήνευσε 15 τραγούδια περίπου, ενώ στα πλήκτρα τη συνόδευσε η κόρη της και στην κιθάρα ο γιος της. Στο "Pissing in a river" ξεκίνησε μία αναπάντεχη καλοκαιρινή βροχή αλλά κανείς δεν κουνήθηκε. Η Patti Smith ωστόσο, όχι μόνο δε σταμάτησε αλλά έδωσε κι άλλα… γκάζια. Πέταξε το σακάκι της μακριά και συνέχισε πιο δυναμική από ποτέ. Φορώντας το φιλέκο της και ένα λευκό μακό. Έτσι όπως θα τη θυμόμαστε!

Desmond Child για τα Μάρμαρα (27/06)

Ο Desmond Child στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού-Ηρώδειο INTIME NEWS

Ξαφνική ήταν η ανακοίνωση ότι ο Desmond Child θα τραγουδήσει κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, στο Ηρώδειο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο θρυλικός συνθέτης και παραγωγός ένωσε τις δυνάμεις του με γνωστά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Alice Cooper, η Bonnie Tyler, η σύζυγος του Tom Hanks, Rita Wilson, οι Rasmus, η Lena Hall, ο Σάκης Ρουβάς και πολλοί άλλοι ανέβηκαν στη σκηνή του κατάμεστου Ηρωδείου ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Desmond Child, ο οποίος έστειλε το δικό του ηχηρό μήνυμα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς η αγάπη του για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό είναι γνωστή εδώ και χρόνια.

Muse με τα δυνατά riffs του Bellamy (29/06)

INSTAGRAM / MUSE

To EJEKT έφερε τους Muse στο ΟΑΚΑ και το ελληνικό συναυλιακό κοινό έζησε ένα εκστατικό live, το οποίο "στρίμωξε" σε μία φλεγόμενη σκηνή μισό αιώνα μουσικής ιστορίας. Ο Matt Bellamy κέρδισε τις εντυπώσεις με τα riffs της κιθάρας του και τις -δυσθεώρητων επιπέδων- ψηλές της φωνής του, ο Chris Wolstenholme γέμιζε τον χώρο με τον μουσικό όγκο που έβγαινε από το μπάσο του, ενώ ο Dominic Howard, ένας πραγματικός μετρονόμος στα drums, έμοιαζε λες και μπορούσε να γαζώνει όλο το βράδυ. Τουλάχιστον για τους πιστούς ακόλουθους της μπάντας, αυτούς που την πρωτοσυνάντησαν εντός των τειχών πριν από 22 ολόκληρα χρόνια, το live των MUSE ήταν ό,τι έπρεπε για την επανεκκίνηση μετά τον κορονοϊό.

Ο μινιμαλιστικός Max Richter (29/06)

ELLI_POUPOULIDOU

Ένας ιδιοφυής μουσικός ποιητής και μια από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής σκηνής, o Max Richter έδωσε μία συναυλία - διαλογισμό στο Ηρώδειο πάνω στη βία και στις συνέπειές της. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Franz Kafka "The Blue Octavo Notebooks", μουσικά road-movies και ημερολόγια ταξιδιών συναντήθηκαν στην ατμόσφαιρα του Ηρωδείου με μοναδικό τρόπο. Ο ίδιος στο πιάνο συνόδευσε το κουιντέτο της βραδιάς με όμορφα χρωματισμένες συγχορδίες. Μινιμαλισμός και σαρωτικές μελωδίες αλλά και ανκόρ με ένα ήρεμο νανούρισμα, τo Dream 3 (in the midst of my life) από το Sleep.

Pet Shop Boys χωρίς φανφάρες (30/06)

Οι Pet Shop Boys RELEASE ATHNES





Το μουσικό ντουέτο των Neil Tennant και Chris Lowe έχουν ξαναέρθει στην Αθήνα, όμως αυτή η εμφάνιση στο Release είχε κάτι το διαφορετικό. Tο live κινήθηκε ακριβώς όπως το αντίστοιχο που παρουσίασαν οι Pet Shop στο Glastonbury και ήταν ένα ατελείωτο πάρτι με διαχρονικές επιτυχίες και πολύ χορό - όχι μόνο στο “Domino Dancing”. Όποιος θεώρησε πως το live των "Boys" θα ήταν μια βαρετή ρετροσπεκτίβα και δεν βρέθηκε στη συναυλία, πραγματικά έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για να αναθεωρίσει σχετικά με το τι σημαίνει αληθινά "διαχρονικό", χωρίς φανφάρες και μεγαλοστομίες.

Iggy Pop, πανκ και ακούραστος (2/07)

BJORN_TAGEMOSE

Στην όγδοη βραδιά του Release Athens 2022 ο ένας και μοναδικός Iggy Pop ξεσήκωσε και με το παραπάνω τους θαυμαστές του, αν και βραχνότερος από ό,τι συνήθως. Ο ακούραστος ημίγυμνος ρόκερ παραδέχτηκε στο ελληνικό κοινό του ότι παραμένει “βρώμικος”, ευχαρίστησε το πλήθος και όργωσε τη σκηνή χωρίς έλεος, αν και είναι 75 ετών. Φυσικά ακούσαμε το θρυλικό “The Passenger” που αναστάτωσε την Πλατεία Νερού... ένα κομμάτι-"ύμνο" για την ανέμελη ζωή. Το κοινό τίμησε τον Iggy, τραγουδώντας και χορεύοντας με την ψυχή του.

ΛΕΞ στη Νέα Σμύρνη (3/07) και στο Καυτανζόγλειο (21/10)

Συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI





Για τον ΛΕΞ - μετά και από αυτές τις δύο συναυλίες του 2022 - δεν χρειάζονται συστάσεις. Ο ποιητής του περιθωρίου, το χέρι που δεν χάνει, έχει αποδείξει πως είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους underground μουσικούς στην ελληνική ραπ σκηνή. Αρχικά, το βράδυ της Κυριακής 3 Ιουλίου, το γήπεδο του Πανιωνίου πήρε φωτιά παρουσία πάνω από 25.000 θεατών. Τα σχόλια διθυραμβικά! Ακολούθησε άλλη μία συναυλία στις 21 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 35.000 θεατές.

Συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη EUROKINISSI





Στις συναυλίες του ΛΕΞ, οι οποίες αξίζει να σημειωθεί πως έγιναν γνωστές μέσα από τα social media και χωρίς καθόλου διαφήμιση, συγκεντρώθηκαν άνθρωποι όλων των ηλικιών από διάφορες πόλεις και περιοχές, αφού οι εμφανίσεις του αγαπητού ράπερ είναι σπάνιες. Αυτό που κρατάμε είναι ότι παραμένει ένας “ταπεινός” καλλιτέχνης που έχει κερδίσει τον σεβασμό του κόσμου, πιστός στα ιδανικά του και με ταξική συνείδηση. Οι συναυλίες του συζητήθηκαν πολύ το 2022 όπως και η αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του.

Scorpions και Alice Cooper, η ροκ ποτέ δεν πεθαίνει (6/07)

Η ελληνική σημαία στην εμφάνιση των Scorpions στο ΟΑΚΑ NEWS 24/7

Ο Alice Cooper και οι Scorpions έκαναν μια ροκ μέχρι το κόκκαλο εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, για όλους τους θαυμαστές τους, κάθε ηλικίας και... ιδιοσυγκρασίας. Οι Scorpions με τον νέο τους δίσκο “Rock Believer” θέλουν να συσπειρώσουν όλους τους πιστούς της ροκ μουσικής ανά την υφήλιο. Η βραδιά που παρακολουθήσαμε στο ΟΑΚΑ ήταν ακριβώς αυτό. Μια ωδή στη rock μουσική. O Alice Cooper έκανε τα... δικά του στη σκηνή μέχρι που η “νύφη του δράκουλα” του πήρε το κεφάλι στη γκιλοτίνα. Ακολούθησαν οι Scorpions που έπαιξαν για 1,5 ώρα (μόνο) και στην εμφάνισή τους κυριάρχησε το ηχηρό μήνυμα για την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια του θρυλικού τραγουδιού “Wind of Change” ο Klaus Meine, που είναι και ο δημιουργός του τραγουδιού, άλλαξε τον στίχο και ερμήνευσε το κομμάτι χωρίς την αναφορά στη Μόσχα, ενθουσιάζοντας το στάδιο.

Θανάσης Παπακωνσταντίνου, η επιστροφή με sold out (13/07)

Συναυλία Θανάση Παπακωνσταντίνου με Μελίνα Κανά στο Κατράκειο NEWS 24/7

Καπνογόνα και χιλιάδες ορκισμένοι θαυμαστές του Θανάση Παπακωνσταντίνου τον αποθέωσαν στην μεγάλη του επιστροφή στο Κατράκειο της Νίκαιας. Τέσσερα χρόνια μετά τις κοινές εμφανίσεις με τον Σωκράτη Μάλαμα, ο Θανάσης επανήλθε στα καλοκαιρινά μουσικά δρώμενα με "τη λαχτάρα, οι μουσικές και τα τραγούδια, να μας υψώσουν πάνω απ’ τις κακοτοπιές, το μούδιασμα να παραχωρήσει τη θέση του στην ευφροσύνη, η νύχτα να γίνει πιο εύκολη κι η μέρα πιο ευοίωνη". Κάθε συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου είναι εμπειρία, γιατί το κοινό του είναι δεμένο και έτοιμο για την ποίησή του. Μαζί του εμφανίστηκε και η Μελίνα Κανά την οποία χειροκροτήσαμε στο τραγούδι "Σιμούν". Ο πολυοργανίστας Κωνσταντής Πιστιόλης έδωσε για άλλη μία φορά το δικό του "σόου".

Godspeed You! Black Emperor και μια "μετάβαση" (15/07)

NEWS 24/7

Μια εμπειρία με τα όλα της, και με αισθήσεις που ακολούθησαν τα πεπραγμένα της μουσικής κολεκτίβας από το Μόντρεαλ του Καναδά, με ένα μυσταγωγικό παλμό. Αυτή ήταν η συναυλία των Godspeed You! Black Emperor στο Ηρώδειο. Tο live ξεκίνησε με τη λέξη hope να αποτυπώνεται στο video wall για αρκετή ώρα κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου τραγουδιού "Hope Drone". Ακολούθησαν περίπου 90 λεπτά ζωντανής "μουσικής αρχιτεκτονικής" με τους μουσικούς να χτίζουν τα κομμάτια τους, νότα τη νότα. Με τη λέξη “Μετάβαση” περιγράφεται αυτή η συναυλία. Μετάβαση από τη δυστοπία, στην ελπίδα, τη λύτρωση και την κάθαρση.

Iron Maiden με καπνογόνα (16/07)

HTTPS://TWITTER.COM/IRONMAIDEN/STATUS/1548434334977142786/PHOTO/3

Το εκρηκτικό show των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη. Η μπάντα που μετράει 47 έτη πλούσιας μεταλλικής ιστορίας, κρατάει τη φλόγα ζωντανή. Στη “φλόγα” λένε ναι, στα καπνογόνα λένε όχι. Το set list ήταν το αναμενόμενο. Στο “Revelations” από το “Piece of Mind”, άναψαν τα πρώτα καπνογόνα, ενώ το στάδιο έδωσε ρέστα στο “Fear of the Dark”, στο οποίο έγινε ένας πραγματικός χαμός. Ο Bruce Dickinson μας τα χάλασε στο εμβληματικό “Number of the Beast” λόγω ενός καπνογόνου που τον ενόχλησε. Φώναξε "You f*cking c*nt I’m singing" και αποχώρησε από' τη σκηνή, για να επανέλθει λίγο αργότερα και να συνεχίσει τη συναυλία.

Active Member 30 χρόνια ρίμες (19/07)

Ο αποχαιρετισμός! NEWS 24/7

Λίγος ο κόσμος στην Τεχνόπολη για τα 30 χρόνια των Active Member, κυρίως λόγω της μεγάλης φωτιάς στην Πεντέλη, που εκείνο το βράδυ μαινόταν ανεξέλεγκτη. Πέρασαν τριάντα ολόκληρα χρόνια από την πρώτη ανάσα του “Ενεργού Μέλους” στο Πέραμα και ο B.D.Foxmoor (Μιχάλης Μυτακίδης) με την Sadahzinia (Γιολάντα Τσιαμπόκαλου) ανέβηκαν πάλι στη σκηνή για να γιορτάσουν την... επιβίωση των Active Member με τους όρους τους και μέσα από τόσες δυσκολίες. Το τραγούδι “Στην ώρα των σκιών” αφιερώθηκε “στον Αντρέα” (τον 46χρονο ράπερ Οδυσσέα-Ανδρέα Τσιαμπόκαλο γνωστό ράπερ των Razastarr, και αδερφό της Γιολάντας, που βρέθηκε χτυπημένος και νεκρός τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2021, λίγο πιο έξω από τη Θήβα). Στο “Άκου Μάνα” ο Μυτακίδης ανέβασε στη σκηνή τη μητέρα του για ένα γρήγορο φιλί ευγνωμοσύνης, ενώ τραγούδησε και με τον μικρό γιο του.

Placebo με νεύρα στην Τεχνόπολη (21/07)

O Brian Molko σε παλαιότερη συναυλία 2010/GRACE KASSAB/AP PHOTO

Οι θαυμαστές των Placebo (μετά από την ακύρωση της Θεσσαλονίκης) έκαναν ουρές στην Τεχνόπολη για να ακούσουν τον Molko και τις μεγάλες επιτυχίες της μπάντας. Το live πήγε.. περίεργα μιας και ο Molko είχε λαρυγγίτιδα και η φωνή του δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Αλλά ούτε και τα νεύρα του. Μετά από μία ευγενική σύσταση για τη μη χρήση κινητών τηλεφώνων, “τα έβαλε” με έναν θεατή που βρισκόταν πολύ κοντά στη σκηνή και τσακωνόταν - όπως είπε ο Molko - με έναν σεκιουριτά. Τελικά δεν ακούσαμε όσα τραγούδια θα θέλαμε, αν και ποντάραμε σε ένα χορταστικό encore. Έπαιξαν τη διασκευή του “Running Up That Hill (A Deal With God)” της Kate Bush, που όμως πλέον το έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές -και από την ίδια λόγω “Stranger Things”- που δεν “σήκωσε φρύδια”.

Χιπ χοπ Φεστιβάλ “Off The Hook Festival” (2+3/09)

Off The Hook Festival OFFTHEHOOKFESTIVAL

Ποια είναι η καλύτερη απόδειξη ότι το χιπ χοπ είναι πλέον "καθεστώς" στις νεότερες γενιές, έστω κι αν το αγνοούν επιδεικτικά οι ραδιοφωνικοί σταθμοί; Η επιτυχία του χιπ χοπ φεστιβάλ “Off The Hook Festival” στην Τεχνόπολη σίγουρα είναι μία απόδειξη. To φεστιβάλ μάζεψε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μια μικρή ντριμ τιμ της εγχώριας ραπ σκηνής, από τον ΛΕΞ και τους Βήτα Πεις έως νεότερα σχήματα, όπως η Γενιά του Φόβου. Το περασμένο καλοκαίρι φαίνεται ότι ανέδειξε τη δυναμική του ελληνικού χιπ χοπ, με τις συναυλίες των ΛΕΞ και Βήτα Πεις να μαζεύουν δεκάδες χιλιάδες κόσμου, να κλέβουν την παράσταση από ακριβοθώρητους ξένους καλλιτέχνες και να προκαλούν ακόμα και πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Madrugada στο Καλλιμάρμαρο (24/9)

NEWS 24/7

Αν και το Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας δεν είναι ένας “εύκολος” συναυλιακός χώρος, οι Madrugada, που έχουν πολύ φανατικό κοινό στη χώρα μας, έκαναν την κίνηση ματ και έδωσαν μια συναυλία, την οποία περιμέναμε από την αρχή του 2022. Ο Sivert Hoyem ερμήνευσε με πάθος όλα τα τραγούδια που περίμεναν οι θαυμαστές των Madrugada σε αυτή την επανένωση της μπάντας από τη Νορβηγία. Πριν από τους Madrugada στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου ανέβηκε και η 25χρονη Ελληνο-Νορβηγή τραγουδίστρια Αμάντα Τένφιορντ (Amanda Tenfjord) [βλέπε Eurovision], ενώ με τον Hoyem τραγούδησε και η Νορβηγίδα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Ane Brun.

30 χρόνια Tindersticks (31/10)

Tindersticks AFRODITI ZAGGANA

Από την πρώτη τους συναυλία στη χώρα μας, ένα βράδυ του Δεκέμβρη το 1995 στο ιστορικό “Ρόδον” μέχρι και σήμερα, οι Tindersticks έχουν καταφέρει να διατηρήσουν ένα ιδιαίτερο "δέσιμο" με το ελληνικό κοινό. Ήρθαν στο Μέγαρο Μουσικής (και στη Θεσσαλονίκη) για να γιορτάσουν τα τριάντα ολόκληρα χρόνια από τη δημιουργία τους, με τον 56χρονο ιδρυτή της Stuart A. Staples να υπογραμμίζει ότι και τα λάθη και τα σωστά είναι δικές τους επιλογές και μόνον. Ένα live που ξεκίνησε υποτονικά, αλλά το “διψασμένο” ελληνικό κοινό και η αδυναμία που έχει στον Staples και στην ιστορία της μπάντας έβαλαν τα πράγματα στη “σωστή” τους διάσταση.

