Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους μοναδικούς Nightwish

Οι Nightwish, η μπάντα-ορόσημο του συμφωνικού metal θα παρουσιάσει την Τετάρτη 7 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2023 ένα σετ με τραγούδια από ολόκληρη τη διαδρομή τους, στη μεγαλύτερη συναυλία που έχουν δώσει ποτέ στη χώρα μας.

Ο ιθύνων νους των Nightwish, Tuomas Holopainen, ένας από τους πλέον ξεχωριστούς συνθέτες του σκληρού ήχου, δημιούργησε την κορυφαία φινλανδική μπάντα το 1996. Η κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου τους, "Oceanborn" (1998), τους χάρισε διεθνή φήμη ενώ ο απόλυτος εμπορικός και καλλιτεχνικός θρίαμβος του "Once" (2004) τους μετέτρεψε σε ένα από τα κορυφαία σχήματα στον πλανήτη. Από τότε, δεν κοίταξαν ποτέ πίσω.

Τα εξίσου σημαντικά, "Imaginaerum" (2011) και “Endless Forms Most Beautiful” (2015), καθώς και το πιο πρόσφατο “Human. :II: Nature” (2020), είναι κορυφαία δείγματα συμφωνικού metal που ελάχιστες μπάντες έχουν δημιουργήσει.

Οι Nightwish παραμένουν η επιτομή της απαιτητικής σύνθεσης με μια κινηματογραφική προσέγγιση γεμάτη πάθος, μελωδίες, εντυπωσιακά οπερετικά φωνητικά και επικά metal ξεσπάσματα! Η σκηνική παρουσία της Floor Jansen (τραγουδίστρια του γκρουπ την τελευταία δεκαετία) συγκρίνεται με ελάχιστες ερμηνεύτριες. Μια πραγματική μαχήτρια στη σκηνή, αλλά και τη ζωή.

Οι Nightwish TIMO ISOAHO

Η “Human. :II: Nature World Tour”, η όγδοη παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος, θα τους φέρει και στο Release Athens 2023 για ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Με κλασικά τραγούδια όπως τα "The Greatest Show on Earth", "Ghost Love Score", "Nemo", "Storytime", "Noise", "Last Ride of the Day", "Élan", "Dark Chest of Wonders", η βραδιά της 7ης Ιουνίου προβλέπεται μαγική!

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα! Θυμίζουμε ότι για το Release 2023 έχουν ανακοινωθεί και οι Helloween, οι οποίοι θα εμφανιστούν το Σάββατο 17 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού.

Η προπώληση ξεκίνησε προς 45€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 120€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμο το πρώτο διήμερο εισιτήριο του Release Athens 2023, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Nightwish & more tba (7/6/23, Πλατεία Νερού) + Helloween & more tba (17/6/23, Πλατεία Νερού) προς 80€ (κέρδος 10€). Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 11876, Online στα releaseathens.gr / viva.gr. Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης. Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

