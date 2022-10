EJEKT Festival 2023: Οι Florence and the Machine έρχονται στην Πλατεία Νερού

Μια μεγάλη αγάπη του ελληνικού μουσικόφιλου κοινού θα κάνει συναυλιακή στάση την επόμενη χρονιά στο EJEKT Festival. Οι Florence and the Machine θα μας τραγουδήσουν από κοντά τα "Free", "My Love", "Heaven Is Here" και "King" από το νέο άλμπουμ "Dance Fever" αλλά και πιο παλιές επιτυχίες τους στην Πλατεία Νερού.

Τέσσερα χρόνια μετά τις τρεις θριαμβευτικές, sold out εμφανίσεις τους που έσπασαν κάθε ρεκόρ ζήτησης εισιτηρίων και γράφτηκαν με ολόχρυσα γράμματα στη συναυλιακή ιστορία της πόλης, οι Florence and The Machine επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική εμφάνιση!

Η ιέρεια της σύγχρονης μουσικής θα βρεθεί στη σκηνή του EJEKT Festival 2023 την Κυριακή 2 Ιουλίου 2023 (Day1 του φετινού φεστιβάλ), στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, στo πλαίσιo της παγκόσμιας περιοδείας της Dance Fever Tour!

H Florence Welch είναι η καλλιτέχνης που έχει καταφέρει όσο κανένας άλλος συγκαιρινός της, να συνδυάσει την εμπορική επιτυχία και την αναγνώριση από την κριτική. Φτιαγμένη από τη στόφα των “θρύλων” της ροκ μουσικής, με σκηνική παρουσία που θυμίζει Νύμφη και μια κυριαρχική φωνή που σπάει τα όρια των μουσικών ειδών (pop, rock, dance, soul), η Βρετανίδα star – από το 2007 ως σήμερα - διαρκώς εξελίσσεται και ανανεώνει τη σχέση λατρείας με το τεράστιο κοινό της.

Χάρη σε ύμνους όπως τα “Dog Days Are Over”, “Shake It Out”, “You've Got The Love”, “Sweet Nothing”, “Hunger”, “What Kind Of Man”, “My Love”, η Florence έχει ανέβει στο Νο1 των βρετανικών charts με 5 διαφορετικούς δίσκους, έχει δισεκατομμύρια streams και εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, ενώ η φήμη της διαρκώς μεγαλώνει.

Η εμφάνισή των Florence and The Machine στο EJEKT Festival 2023 θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Dance Fever Tour, όπου παρουσιάζουν το ομώνυμο album που κυκλοφόρησε τον Μάιο, καθώς και όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 12.00 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Info: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, 53 ευρώ (early bird), 56 ευρώ (Β φάση), VIP 125 ευρώ (early bird). Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα www.viva.gr , Public, MediaMarkt και το υπολοιπο δικτυο της Viva. Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους. Πληροφορίες: www.ejekt.gr

Florence Welch: “Κάθε τραγούδι που έγραψα έγινε σκοινί γύρω από τον λαιμό μου…”

Το άλμπουμ "Dance Fever" ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και είναι μία κατάθεση ψυχής από την … indie ποιήτρια Welch για τα όσα χάσαμε εν μέσω lockdown. Τα clubs, οι φίλοι, η συντροφικότητα, η αθωότητα. Λίγο πριν από την πανδημία η Florence είχε ξεκινήσει να γοητεύεται από το φαινόμενο "choreomania", ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ομάδες που χορεύουν μέχρι το όριο της εξάντλησης (...που φέρνει την αναγέννηση).

Στο "My Love" είναι φανερό ότι γράφει τα συναισθήματά της για τον εγκλεισμό και την αγάπη που χάθηκε στον δρόμο…. "Κάθε τραγούδι που έγραψα έγινε ένα σκοινί διαφυγής δεμένο γύρω από τον λαιμό μου για να με τραβήξει πάνω στον ουρανό" λέει η Florence στο "Heaven Is Here"...

Στο "King", η Flo δηλώνει "I am no mother, I am no bride - I am king" και νιώθει πιο δυνατή από κάθε άλλη φορά. Πρόκειται για ένα προσωπικό μανιφέστο για την υπέρβαση των ρόλων που καθορίζονται από το φύλο. Το να είσαι γυναίκα καλλιτέχνης συγκρούεται δυστυχώς με το πώς να ευδοκιμήσεις και να συνεχίσεις στο ίδιο μονοπάτι που ακολουθούν οι άνδρες καλλιτέχνες των οποίων η πορεία προς την επιτυχία δεν εμποδίζεται από τη βιολογία.

"Σαν καλλιτέχνης, δεν σκέφτηκα ποτέ ιδιαίτερα το φύλο μου. Απλώς προχωρούσα με αυτό. Ήμουν εξίσου καλή με τους άνδρες, έβγαινα και τους ανταγωνιζόμουν κάθε φορά. Τώρα, όμως, σκέφτομαι ότι είμαι μια γυναίκα στα 30 και το μέλλον και ξαφνικά νιώθω σαν να σκίζεται στα δύο η ταυτότητα και οι επιθυμίες μου. Αισθάνομαι πως το να είσαι περφόρμερ και να θέλεις παράλληλα να αποκτήσεις οικογένεια μπορεί να μην είναι τόσο απλό για μένα, όσο για τους άνδρες καλλιτέχνες. Είχα κατατάξει τον εαυτό μου σχεδόν αποκλειστικά μαζί με τους άνδρες περφόρμερ και για πρώτη φορά ένιωσα πως έπεσε ένας τοίχος ανάμεσα σε μένα και τα είδωλά μου, καθώς έπρεπε να πάρω αποφάσεις που εκείνοι δεν χρειάστηκε να πάρουν" έχει πει για το κομμάτι.

