Eurovision 2023: Σαρωτική η Loreen με το "Tattoo" - Το απόλυτο φαβορί για τη νίκη

Εντυπωσίασε στον Τελικό της Eurovision 2023 η Loreen, που εκπροσωπεί τη Σουηδία και επιστρέφει στον διαγωνισμό, έντεκα χρόνια μετά τη νίκη της το 2012, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν,

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια με καταγωγή από το Μαρόκο κέρδισε για λογαριασμό της Σουηδίας το 2012, συγκεντρώνοντας 372 βαθμούς με το αξέχαστο "Euphoria".

ADVERTISING

Έντεκα χρόνια μετά, επιστρέφει στην οικογένεια της Eurovision με το τραγούδι "Tattoo", το οποίο κάνει πάταγο. Η Loreen τα πήγε περίφημα και πήρε τεράστιο χειροκρότημα από το στάδιο και στον Α' Ημιτελικό της Τρίτης. Αποτελεί το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη στον φετινό διαγωνισμό.

Eurovision 2023: Η εμφάνιση της Σουηδίας στον Τελικό

Ποια είναι η Loreen

Η Loreen (το όνομά της είναι Lorine Zineb Nora Talhaoui) γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1983 στο Vasteras της Σουηδίας. Έχει μαροκινή και βερβερική καταγωγή και είναι τραγουδίστρια και μουσική παραγωγός. Αν και δεν ασχολήθηκε με τη μουσική λόγω της Eurovision, απέκτησε διεθνή φήμη μετά τη νίκη της στον Διαγωνισμό Τραγουδιού το 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με το τραγούδι "Euphoria". Το Euphoria έφτασε στο νούμερο ένα σε 18 χώρες μετά τη νίκη της.

H Loreen στη σκηνή της Eurovision AP

Η Loreen ηθελε από μικρή ηλικία ν' ασχοληθεί με τη μουσική και έτσι σε ηλικία 21 ετών πήρε μέρος στον τηλεοπτικό διαγωνισμό Idol 2004, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο της single, "The Snake". Το 2010, η Loreen υπέγραψε συμβόλαιο με μια νέα δισκογραφική εταιρεία, τη "Mohito Music" και συμμετείχε στο Melodifestivalen 2011 για τη Σουηδία με το "My Heart Is Refusing Me". Η Loreen συμμετείχε ξανά την επόμενη χρονιά και κέρδισε το Melodifestivalen 2012 με το τραγούδι "Euphoria" με το οποίο πέταξε για Αζερμπαϊτζάν.

Loreen EBU / ANDRES PUTTING





Το τραγούδι κέρδισε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2012 με συνολικά 372 βαθμούς. Οι 114 βαθμοί προήλθαν από τη διεθνή κριτική επιτροπή και το 32,7%, δηλαδή 154 βαθμοί, προήλθαν από τους τηλεθεατές, και ήταν έτσι η Νο1 επιλογή τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από τους τηλεθεατές. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τους Thomas G:son και Peter Bostrom, οι οποίοι είναι δύο γνωστοί Σουηδοί τραγουδοποιοί στο Melodifestivalen.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις