Off The Hook Festival: Η γιορτή του hip hop αυτό το ΣΚ στη Τεχνόπολη με Mos Def και μεγάλα ονόματα

Το Off The Hook festival επιστρέφει σε λίγες ώρες πιο δυνατό από ποτέ στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2022, στην αυθεντική του μορφή, για ένα διήμερο αφιερωμένο στην κουλτούρα της hip hop σκηνής. Κορυφαίοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική είναι πανέτοιμοι να μας υποδεχτούν στην Τεχνόπολη, όπου θα ζήσουμε μία συναυλιακή εμπειρία που θα μείνει σε όλους αξέχαστη.

Το φετινό lineup που έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία είναι: Yasiin Bey aka Mos Def (USA), Central Cee (UK), Λεξ, Βήτα Πεις, Βέβηλος, Dani Gambino x DJ The Boy, Bloody Hawk, Vlospa, Buzz x Dolos, Ricta, Εθισμός x Golden Child, Jeru The Damaja (US), Ζήνων, Wang, Nume, Trouf, Moose, Expe, Xara, Brak, Γενιά του Φόβου, Obsidian, Half Quickie και ένα super special secret guest!

Η hip hop ενέργεια είναι έτοιμη να εκραγεί. Να είστε όλοι εκεί!

Το #offthehookfestival έχει καθιερωθεί ως το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της αγαπημένης μας κουλτούρας! Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία, στην αυθεντική της εκδοχή.

Off The Hook Festival | Αναλυτικό πρόγραμμα

1 μέρα | 02 Σεπτεμβρίου 2022

Λεξ

Central Cee (UK)

Dani Gambino x DJ The Boy

Vlospa

Ricta

Secret gig

Ζήνων

Nume

Expe

Brack

Obsidian

Half Quickie

2 μέρα | 03 Σεπτεμβρίου 2022

Βήτα Πεις

Yasiin Bey (aka Mos Def)

Βέβηλος

Bloody Hawk

Buzz x Dolos

Εθισμός x Golden Child

Jeru The Damaja (US)

Wang

Trouf

Moose

Χαρά

Γενιά του Φόβου

Off The Hook Festival | Εισιτήρια

- Διήμερα εισιτήρια: 45€ (μέσω viva.gr και των καταστημάτων Monsterville + Finest Cuts)

- Εισιτήρια 1ης μέρας: 28€ (μόνο μέσω των καταστημάτων Monsterville + Finest Cuts) και 30€ (μέσω του viva.gr και του δικτύου καταστημάτων του)

- Εισιτήρια 2ης μέρας: 28€ (μέσω του viva.gr , του δικτύου καταστημάτων του και των καταστημάτων Monsterville + Finest Cuts)

Μείνετε συντονισμένοι στο www.offthehook.gr .

Off The Hook Instagram

Off The Hook Facebook

