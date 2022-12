Ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι ήθελε να αποκτήσει σκάφος εμίρη "για να αποδρά με την Εύα και την κόρη τους"

Ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι δεν ήταν ποτέ ολιγαρκής. Φίλοι του λένε σήμερα και ότι “το όνειρο του ήταν να αγοράσει για τον εαυτό του ένα σκάφος εμίρη, για να προσφέρει μοναδικές στιγμές στην σύντροφο του και την κόρη τους. Έτρεχε κάθε φορά που τον ζητούσε η Εύα”.

Ουδέποτε ωστόσο, έδωσε δείγματα πως ήταν άπληστος. "Αντιθέτως, δάνειζε χρήματα σε όποιον -φίλο- τα χρειαζόταν, χωρίς ερωτήσεις".

Αν υπήρχε κάτι που δεν έκανε ποτέ, ήταν να τα παρατά πριν υλοποιήσει τον όποιον στόχο του. Σιχαινόταν μάλιστα, όσους γκρίνιαζαν για τα εμπόδια που εμφανίζονταν στο δρόμο τους.

Την Πέμπτη 15/12 ομολόγησε πως εκείνος ήταν που δωροδοκήθηκε "για χρήματα που δεν χρειαζόμουν" αναφορικά με το σκάνδαλο Qatargate που πλήττει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι η Εύα Καϊλή είναι αθώα.

Μάλλον δεν περίμενε πως θα ξημερώσει αυτήν την ημέρα, για την οποία πιάστηκε καθ’ όλα απροετοίμαστος -ενώ δόμησε την ύπαρξη του πάνω στην προετοιμασία. Όπως γράφει η Corriere della Sera “στην εκτεταμένη και έντονη ανάκριση του, ξέσπασε σε κλάματα και έπαθε κρίση πανικού. Κάτι που δεν κάνουν οι εγκληματίες”.

Τελικά ποιος είναι ο Francesco Giorgi;

Ο σέρφερ της Idroscalo

Ο πτυχιούχος του Università degli Studi di Milano (στις πολιτικές επιστήμες και τις διεθνείς σχέσεις) είναι 35 χρόνων και κατάγεται από το Abbiategrasso -δήμος που είναι μισή ώρα από το Μιλάνο “με βαρετούς ολόισιους δρόμους και παρακμασμένες αγροικίες, αλλά και με τον κόσμο στον ορίζοντα”, όπως αναφέρει η Corriere.

Το πρώτο του παρατσούκλι ήταν “σέρφερ της Idroscalo”: χρησιμοποιούσε ειδικό μηχάνημα που δημιουργούσε τεχνητά κύματα στην τεχνητή λίμνη Idroscalo, ώστε να νιώθει πως είναι στη Χαβάη. Γιατί; Επειδή ήθελε και μπορούσε.

Θεωρούσε την περιπέτεια ως κινητήριο δύναμη της ψυχής.

Η αγάπη του για το υγρό στοιχείο έγινε και δίπλωμα skipper που δεν δίσταζε να σαλπάρει μέσα σε θύελλες. Λάτρευε την ταχύτητα και τις γυναίκες. Συχνά έβαζε στοιχήματα με τους φίλους του για το αν θα ‘καταφέρει’ την κοπέλα που του άρεσε. Δεν σταματούσε ποτέ, έως ότου τη ‘ρίξει’.

Στη 'γειτονιά' του έχει δυο βίλες. Μια μικρή και απέναντι, κρυμμένη πίσω από ένα ψηλό φράκτη, εκείνη των γονιών του, της Iole και του Luciano -δασκάλου και διευθυντή του σχολείου. Μεγαλώνοντας ήταν “η απόλυτη υπερηφάνεια του πατέρα του, εθελοντή στα ασθενοφόρα και την ενορία, ο οποίος ήταν γνωστός για τις μάχες του με τεμπέληδες δασκάλους και ‘στείρες’ συνδικαλιστικές διαμάχες”.

(τώρα οι γονείς του “είναι σαν να τους σκότωσαν” λένε πια οι γείτονες. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι, βρέθηκαν 20.000 ευρώ μετρητά, σε χρηματοκιβώτιο)

Ο Francisco από παιδί πρόσεχε τη διατροφή του και το βάρος του. Ζυγιζόταν κάθε πρωί και μετρούσε καθημερινά τους μυς του για να παρακολουθεί την ανάπτυξη τους. Στον ελεύθερο χρόνο του, ακολουθούσε τον πατέρα του στις δημόσιες ομιλίες και κάπως έτσι ενδιαφέρθηκε από νωρίς για την πολιτική.

Για 13 χρόνια ήταν μέσα σε όλες τις εξελίξεις

Τον Οκτώβριο του 2016 άφησε την Ιταλία, για τις Βρυξέλλες και το διαμέρισμα στη rue de la Tulipe. Απέκτησε μακρά εμπειρία ως βοηθός του Ευρωκοινοβουλίου, συνεργαζόμενος με όσους έπρεπε να συνεργαστεί για να αναρριχηθεί. Ανεξάρτητα από το κόμμα ή τον βουλευτή.

‘Όπως έκανε και στο surfing, προσπαθούσε να διατηρήσει την ισορροπία του για να μην πέσει” τόνισε η Corriere, για τον άνθρωπο που “είχε την αισιοδοξία ως στάση ζωής και μισούσε εκείνους που γκρινιάζουν και τα παρατάνε.

Ήταν 22 (2009), όταν βρήκε μια θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ως βοηθός). Σύντομα, μπήκε στην ομάδα του Ιταλού Ευρωβουλευτή -μέλους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών- Antonio Panzieri, ο ο οποίος σήμερα θεωρείται ο εγκέφαλος του Qatargate.

Δηλαδή, του σκανδάλου διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με χρήματα (1.500.000) από το Κατάρ και το Μαρόκο, μέσω μη κερδοσκοπικής οργάνωσης της οποίας ηγούνται οι Panzieri και Giorgio.

Ο Giorgi υπήρξε Διαπιστευμένος Κοινοβουλευτικός Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέλος της επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαπιστευμένος κοινοβουλευτικός σύμβουλος. Δηλαδή, για 13 χρόνια ήταν μέσα σε όλες τις εξελίξεις και γοήτευε τους πάντες “με την ικανότητα του να ‘πουλάει’ και ιδιότητες που δεν είχε. Βοηθούσε ότι είναι και πολύ όμορφος άνδρας”.

Πληροφορίες θέλουν “μέλος οικογένειας με επιρροή” να τον σύστησε σε όλους τους σωστούς ανθρώπους, αλλά μπορεί να πρόκειται για φήμες ανθρώπων που τον φθονούσαν.

Ως διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είχε ως κύρια καθήκοντα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Προϋπολογισμού, τις Διακοινοβουλευτικές Αντιπροσωπείες, τις Χώρες του Μαγκρέμπ, τη Μετανάστευση και την Ομάδα Υποστήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών.

Μια στάση εδώ: ο Giorgi ήταν όλα όσα διαβάσατε, την εποχή που πρόεδρος της επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέλος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ (στο δυτικό μέρος της Αφρικής και τον αραβικό κόσμο -Αλγερία, Λιβύη, Μαυριτανία, Μαρόκο και Τυνησία), ήταν ο Pantzieri.

Αντιλαμβάνεστε έτσι πως δεν 'λέει' ψέματα στο Linkedin, όπου αναφέρει πως “έχω ένα τεράστιο δίκτυο επαφών με βουλευτές, πολιτικούς, θεσμικά όργανα της ΕΕ, ΜΚΟ, Πρεσβείες”.

To Fight Impunity που φέρεται να έγινε 'μέσο' διαφθοράς

Στο λογαριασμό του στο Twitter έχει γράψει στο ‘κουτάκι’ που το social network μας ζητά να συστηθούμε “ο απαισιόδοξος παραπονιέται για τον άνεμο, ο αισιόδοξος περιμένει να αλλάξει, ο ρεαλιστής ρυθμίζει τα πανιά”.

Σε αυτήν τη φράση, ο Giorgi συνδυάζει τη λατρεία του για την ιστιοπλοΐα με τη φιλοσοφία της ζωής του, που είναι να παίρνει την όποια κατάσταση στα χέρια του.

Στο Linkedin ενημέρωνε και ότι είναι ιδρυτής Fight Impunity. Πρόκειται για μη κερδοσκοπική οργάνωση, με έδρα στις Βρυξέλλες που συστάθηκε το 2019 ως “Ένωση κατά της ατιμωρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης”.

Έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε όσα αναφέρονται ως όραμα της Association against impunity and for transitional justice (AITJ).

Η ατιμωρησία συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και σημαντική πρόκληση και στόχο προτεραιότητας για την ΕΕ.

"Είναι απαραίτητο να συμβάλουμε στις προσπάθειες για αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων και κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει μια συνεπής και αποτελεσματική προσέγγιση με στόχο τη διασφάλιση της σωστής συμμετοχής όλων των βασικών παραγόντων και τον έλεγχο σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, μέσω μια εξειδικευμένης δράσης”.

Δηλαδή, έκανε μια δουλειά που θα έπρεπε να κάνει καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε όλα τα τμήματα της. Αν για παράδειγμα, είχε ένα όργανο εποπτείας για όλους, το πιθανότερο είναι πως θα γλίτωνε όσα μη τιμητικά ζει τώρα, με το Qatargate.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συνεργάτης των Panzeri και Giorgi

Για την ιστορία, στο site της η AITJ παρουσιάζει ως ιδρυτή και πρόεδρο τον Panzeri -διάβασες παραπάνω για τη σχέση του με τον Giorgi. Παρεμπιπτόντως, στο τιμητικό ΔΣ 'υπάρχει' μέχρι σήμερα στο site ως μέλος και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Σε δήλωση του εξήγησε πως παραιτήθηκε από επίτιμο μέλος, όταν έγινε γνωστή η έρευνα.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, με την ιδιότητα του συμβούλου της AITJ, ο Giorgi παρέστη στις 3 του Δεκέμβρη σε ‘τράπεζα σκέψης’ με αντικείμενο την ελευθερία των media και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας των εγκλημάτων κατά των δημοσιογράφων, που έγινε στη Γαλλία.

Το ψευδώνυμο της Καϊλή στην Ιταλία είναι Eva Kant

Kατά το Italy 24 η σχέση των Giorgi και Καϊλή έγινε γνωστή το 2020. Έκτοτε ήταν αντικείμενο σχολιασμών (κουτσομπολιού) τακτικά στους διαδρόμους της Ευρωβουλής. Πολλοί έλεγαν πως το ζευγάρι ήταν πιο όμορφο από το κτίριο στο οποίο δουλεύει στις Βρυξέλλες.

Πλέον το ψευδώνυμο της Καϊλή στην Ιταλία, είναι Eva Kant. Πρόκειται για την παρτενέρ του ‘σκοτεινού’ Diabolik (ήρωα ιταλικής ταινίας δράσης) στο έγκλημα, η οποία είναι ειδική επί των μεταμφιέσεων. Παρεμπιπτόντως, είναι ξανθιά και νέα και στη γείτονα έχει εξελιχθεί σε τέτοια διασημότητα που θεωρείται fashion icon.

H Kαϊλή έχει γίνει εκείνη που ‘τα ρίχνει όλα στον σύζυγο της’ και εκείνος το δέχεται 'γιατί θέλει να μπορεί η σύντροφος του να μεγαλώσει το παιδί τους', το κοριτσάκι που βλέπετε στο post.

Την ίδια ώρα, βέβαια δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το ποιος είναι τελικά ο Giorgi: ένας διαπλεκόμενος ή ένας πιστός σύντροφος;