Οι 10 τηλεοπτικές σειρές που βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή

Ποιες είναι οι δέκα σειρές που αγαπάει αυτές τις μέρες η Ελλάδα και ο κόσμος; Απατεώνες, ατίθασα νιάτα, υπερηρωικοί αντι-ήρωες, true crime σειρές και αιφνίδιος Μιχάλης Ρακιντζής στο BBC:

Inventing Anna

Οι απατεώνες έχουν έρθει για να μείνουν! Ο “Tinder Swindler”, κατά κόσμον Simon Leviev , η ιστορία του Charles Sobhraj που έγινε σειρά με το “The Serpent”, η απάτη του Fyre Festival, η περίπτωση της Elizabeth Holmes στο “Dropout” που θα έρθει στην Ελλάδα με το Disney+, η υπόθεση της Sarma Melngailis, της πάλαι ποτέ βασίλισσας των vegan εστιατορίων που θα κυριεύσει σύντομα το Netflix, το “The Puppet Master” για τον άνθρωπο που παρίστανε τον πράκτορα για να αποσπάσει χρήματα από φίλους και συντρόφους του.

Το “Inventing Anna” που παραμένει στο παγκόσμιο Top 10 εδώ και εβδομάδες αφορά την πραγματική περίπτωση μίας νεαρής γυναίκας που εξαπάτησε την υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης υιοθετώντας την ταυτότητα μίας Γερμανίδας κληρονόμου, φεσώνοντας φίλες, τράπεζες και συνεργάτες που τελικά την είδαν να καταδικάζεται για απάτη. Πρωταγωνίστρια της μίνι σειράς είναι η βραβευμένη με Emmy Julia Garner του “Ozark”, μαζί με τις Anna Chlumsky και Laverne Cox.

Το ποδαρικό της Shondaland στο Netflix έγινε με το Bridgerton, η ίδια η Shonda Rhimes όμως δεν έγραψε κανένα από τα σενάριά του. Σε αυτή τη σειρά όμως θα είναι ξανά showrunner με τη βούλα, αλλά και βασική σεναριογράφος. Η απόφαση της Rhimes να πει την ιστορία κυρίως μέσα από τη ματιά της δημοσιογράφου που κάλυψε την υπόθεση της Delvey είναι σωστή γιατί δίνει περισσότερα επίπεδα στην αφήγηση και κρατά την απαραίτητη απόσταση από την εγκληματία. Στα τελευταία δύο επεισόδια η σειρά εκτροχιάζεται στην προσπάθειά της να δικαιώσει ξαφνικά την Delvey μετατρέποντάς τη σε #girlboss, όμως συνολικά παραμένει fun. Αν δεν ήταν κιόλας τα επεισόδια σχεδόν μία ώρα το καθένα, θα ήταν ακόμα καλύτερη.

Το Inventing Anna στριμάρει στο Netflix.

Euphoria

Το “Euphoria”, σειρά που παράγει, γράφει και συνήθως σκηνοθετεί ο Sam Levinson , επέστρεψε μετά από τρία χρόνια απουσίας αλλά μας αποχαιρέτησε ήδη. Όχι όμως πριν διπλασιάσει το κοινό του, πριν γίνει το δεύτερο μεγαλύτερο show του HBO μετά το “Game of Thrones” , και πριν ανακοινώσει το Twitter πως είναι η σειρά με τα περισσότερα tweets στην ιστορία της πλατφόρμας (αν νιώθεις πως τα φετινά memes μπορεί να ήταν καλύτερα και από το ίδιο το show, δεν πέφτεις απαραίτητα έξω).

Για την ακρίβεια υπήρξαν άνθρωποι που “παρακολουθούσαν” το “Euphoria” μέσω του Twitter κάθε Κυριακή – αρχικά γιατί δε μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς με τον βομβαρδισμό στο timeline τους, και στη συνέχεια γιατί άρχισαν να απολαμβάνουν την ιεροτελεστία. Με άλλα λόγια το “Euphoria” είναι πλέον ένα κανονικό event που αποδεικνύει ότι τα εβδομαδιαία τηλεοπτικά ραντεβού δεν έχουν αντικατασταθεί πλήρως από το streaming .

Το Euphoria προβάλλεται από το Vodafone TV.

Peacemaker

Καταλαβαίνω πως το περσινό “The Suicide Squad” του James Gunn ερχόταν με τίτλο που προκαλούσε φλάσμπακ πολέμου από το 2016 - υπάρχουν πράγματι ελάχιστες αρετές στο ορίτζιναλ “Suicide Squad” - αλλά υποτιμήθηκε τόσο κατάφωρα. Όχι από τους κριτικούς που το είχαμε αγκαλιάσει απρόσμενα, αλλά από το κοινό που δεν το τίμησε στις αίθουσες. Η ταινία βέβαια κυκλοφόρησε μέσα στον Αύγουστο και τελικά είχε γίνει η πιο επιτυχημένη ταινία της DC στο HBO Max ως τότε , άρα ήταν σωστή η επένδυση της Warner Bros. και του James Gunn στον χαρακτήρα της ταινίας Peacemaker (John Cena) που είχε ήδη εξασφαλίσει δική του σόλο σειρά πριν καν η ταινία κυκλοφορήσει.

Για πολλούς είναι η έκπληξη της σεζόν ως τώρα, για άλλους η αναμενόμενη ανοιχτόκαρδη καφροπεριπέτεια από κάποιον σαν τον James Gunn (Guardians of the Galaxy). Η σειρά είναι από τις πιο επιτυχημένες στο Vodafone TV όπου προβάλλεται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ενώ το φινάλε της διατηρεί αυτή τη στιγμή το ρεκόρ τηλεθέασης για ένα επεισόδιο του HBO Max μέσα σε μία ημέρα.

Το Peacemaker προβάλλεται από το Vodafone TV.

Severance

Στο άμεσο μέλλον, θα ολοκληρώσετε την ανάγνωση αυτής της πρότασης. Αλλά στο λίγο πιο μακρινό μέλλον, μία εταιρεία τεχνολογίας που ονομάζεται Lumon Industries προσφέρει μια διαδικασία που παρέχει στους πελάτες μία μοναδική αντίληψη σχετικά με την έννοια της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής: Ενώ εργαζόμαστε δε θα έχουμε αναμνήσεις από την προσωπική μας ζωή και ενώ θα βρισκόμαστε στο σπίτι, δε θα μπορούμε να θυμηθούμε καμία πτυχή της επαγγελματικής μας ζωής.

Αυτό είναι το ξεκίνημα πίσω από αυτό το νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας του παραγωγού/σκηνοθέτη Ben Stiller και του πρωτοεμφανιζόμενου σεναριογράφου/δημιουργού Dan Erickson, με ένα καστ που ανάμεσα σε άλλους βρίσκονται ο Adam Scott, η Patricia Arquette, ο John Turturro και ο Christopher Walken. Η ιδέα κάποιων γιγάντιων ομίλων τεχνολογίας που ελέγχουν τις ζωές μας είναι βλοσυρή θεματολογία και σίγουρα μία από τις πιο μοντέρνες ανησυχίες μας, αλλά το “Severance” δε γίνεται διδακτικό. Οι Αμερικανοί κριτικοί που έχουν ήδη δει το φινάλε μιλούν για ένα φοβερά φορτισμένο finish. Η σειρά που βρίσκεται στο 4ο επεισόδιό της είναι ήδη ανάμεσα σε αυτές που στριμάρονται περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Severance στριμάρει στο Apple TV+.

Vikings: Valhalla

Περισσότερα από χίλια χρόνια πριν, στις αρχές του 11ου αιώνα, το “Vikings: Valhalla” εξιστορεί τις ηρωικές περιπέτειες μερικών εκ των πιο διάσημων Βίκινγκ όλων των εποχών – του θρυλικού εξερευνητή Λέιφ Έρικσον, της δυναμικής και πεισματάρας αδελφής του, Φρέιντις Έρικσντοτερ, και του φιλόδοξου Σκανδιναβού πρίγκιπα Χάραλντ Σίγκουρντσον. Καθώς η ένταση ανάμεσα στους Vikings και τους Άγγλους γαλαζοαίματους φτάνει σε αιματηρή κορύφωση και οι ίδιοι οι Vikings συγκρούονται για τις αντικρουόμενες χριστιανικές και παγανιστικές τους πεποιθήσεις, οι τρεις αυτοί Vikings ξεκινούν ένα επικό ταξίδι που θα τους οδηγήσει στην άλλη άκρη της θάλασσας.

Η σειρά του Netflix τοποθετείται πάνω από 100 χρόνια μετά τα γεγονότα του ορίτζιναλ show και είναι αυτή τη στιγμή στο Top 10 του Netflix σε 90 χώρες. Η απουσία του Michael Hirst ωστόσο, του δημιουργού του “Vikings”, είναι εκκωφαντική σε αυτή τη νέα προσπάθεια.

Το Vikings: Valhalla στριμάρει στο Netflix.

One of Us Is Lying

Στο Bayview High, πέντε μαθητές – ο Simon (Mark McKenna), η Addy (Annalisa Cochrane), ο Cooper (Chibuikem Uche), η Bronwyn (Marianly Tejada) και ο Nate (Cooper van Grootel)- τίθενται σε τιμωρία. Ο Simon, γνωστός για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής ομάδας κουτσομπολιού με τη φίλη του Janae (Jessica McLeod) με σκοπό να θάβει τους συμμαθητές του, υφίσταται μια ξαφνική και θανατηφόρα αλλεργική αντίδραση. Οι υπόλοιποι τέσσερις είχαν κίνητρο να σκοτώσουν τον Simon και, αφού διαπιστώνεται ότι ο θάνατός του δεν ήταν ατύχημα, γίνονται μέρος της έρευνας.

Η σειρά βασίζεται στο best-seller της Karen McManus και έρχεται να κουμπώσει στο hype των εφηβικών τηλεοπτικών θρίλερ που ανθίζουν τελευταία , μαζί με τα “Cruel Summer”, “Outer Banks”, “The Wilds” και “Panic”. Εδώ και τρεις εβδομάδες βρίσκεται στο παγκόσμιο Top 10 του Netflix - και στης Ελλάδας - και έχει ήδη ανανεωθεί για 2η σεζόν που θα κινηθεί πέρα από τα γεγονότα του βιβλίου.

Το One of Us Is Lying στριμάρει στο Netflix.

Pieces of Her

Πρόσφατα πρότεινα τη νέα ελληνική ταινία “Σελήνη, 66 Ερωτήσεις” , μεταξύ άλλων και επειδή ακουμπάει μία ερώτηση που σπανίως γίνεται στο ελληνικό σινεμά και όχι μόνο – αν ξέραμε ποιοι στ’ αλήθεια ήταν και είναι οι γονείς μας έξω από τον ρόλο τους, θα τους αντιμετωπίζαμε άραγε με μεγαλύτερη επιείκεια; Η ηρωίδα εκείνης της ταινίας αγάπησε αληθινά τον πατέρα της για πρώτη φορά όταν θα μάθει το μυστικό του. Η ηρωίδα του “Pieces of Her” μάλλον θα πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Κι αν μάθαινες ξαφνικά πως η μητέρα που νόμιζες ότι γνώριζες ήταν ο John Wick ;

Στα 31α γενέθλιά της, η Andy Oliver (η Bella Heathcote του “Professor Marston and the Wonder Women”) και η μητέρα της, Laura (Toni Collette) βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο όταν ένας ένοπλος ανοίγει πυρ σε εμπορικό κέντρο. Προς έκπληξη της Andy, η Laura επεμβαίνει, σταματά βίαια τον δράστη, και γίνεται viral λόγω ενός βίντεο που κυκλοφορεί. Αυτή η ανεπιθύμητη φήμη θα τραβήξει την προσοχή ορισμένων επικίνδυνων ανθρώπων από μία προηγούμενη ζωή της μητέρας της που η Andy δεν γνώριζε ποτέ.

Εκτός από την Toni Collette που θα βλέπαμε ακόμα και σε απαγγελία τηλεφωνικού καταλόγου, το “Pieces of Her” έχει την προσοχή μας και για άλλους λόγους: το βιβλίο της Karin Slaughter όπου βασίζεται, ένα από τα πιο επιτυχημένα στην κριτική το 2018, τις Charlotte Stoudt και Lesli Linka Glatter του “Homeland” με τη δεύτερη σε χρέη σεναριογράφου και showrunner, και την Bruna Papandrea του “Big Little Lies” και του “Gone Girl” στην παραγωγή.

Το Pieces of Her στριμάρει στο Netflix.

Worst Roommate Ever

Πριν η συγκατοίκηση με αγνώστους γίνει αναγκαιότητα στην Ελλάδα της κρίσης, η γνωριμία μας με το κόνσεπτ είχε γίνει κυρίως από αγγλόφωνες σειρές και ταινίες. Άντε και από φίλους ή συγγενείς που έφευγαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και είχαν ιστορίες να αφηγηθούν.

Στην απεικόνισή της τουλάχιστον, η συγκυρία έμοιαζε ως επί το πλείστον ευχάριστη. Ακόμα κι όταν τα σκηνικά μεταξύ συγκατοίκων ήταν σουρεάλ (συγκάτοικε του Hugh Grant στο “Notting Hill”, δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ ), η χρήση τους ήταν χιουμοριστική. Το “Worst Roommate Ever” όμως παρουσιάζει περιπτώσεις άθλιας, επικίνδυνης συγκατοίκησης, από αυτές που μπορεί να έχουμε ακούσει όσοι έχουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, και κρίνοντας από το 1,5 εκατομμύριο views που είχε το τρέιλερ πριν καν γίνει η πρεμιέρα, η σειρά έχει χτυπήσει φλέβα. Αυτή τη στιγμή είναι στο Top 10 σε 64 χώρες.

Το Worst Roommate Ever στριμάρει στο Netflix.

Super Pumped

Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της δημοφιλούς εφαρμογής Uber και η άνοδος και η πτώση του δημιουργού της , Travis Kalanick, όταν είχε εκδιωχθεί με “πραξικόπημα” από το διοικητικό συμβούλιο της εφαρμογής. Τον υποδύεται ο Joseph Gordon-Levitt, στο καστ έχουμε Uma Thurman και Kyle Chandler, και τον ρόλο του αφηγητή έχει ο Quentin Tarantino. Κι όμως!

Η σειρά διανύει τη δεύτερη εβδομάδα της κοντά στην κορυφή του γενικού Top 10 της Cosmote TV και έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν από το Showtime όπου προβάλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκοπός του Brian Koppelman και του David Levien, των δημιουργών του “Billions” που τρέχουν και το “Super Pumped”, είναι κάθε κύκλος της νέας σειράς να επικεντρώνεται σε μία διαφορετική κάθε φορά επιχείρηση με μεγάλο αντίκτυπο στην κουλτούρα.

Το Super Pumped προβάλλεται στην Cosmote TV.

The Tourist

Ο Jamie Dornan ξυπνά με απώλεια μνήμης σε ένα νοσοκομείο της Αυστραλίας χωρίς να θυμάται τίποτα. Τα προβλήματα του όμως δεν σταματούν εδώ, αφού πριν προλάβει να αντιληφθεί τι έχει συμβεί, του τηλεφωνεί ένας Έλληνας – θαμμένος κάτω από τη γη! – που του ζητά να τον διασώσει, και ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται πως κάποιος προσπαθεί να τον σκοτώσει. Με αυτές τις αδιόρατες απειλές να τον ακολουθούν, ο ήρωας ξεκινά μια αγωνιώδη μάχη με τον χρόνο για να ανακτήσει τη μνήμη του, αν και αυτά που θα θυμηθεί για τον εαυτό του μπορεί να μην τον συμφέρουν και τόσο.

Καλός Jason Bourne ο Dornan, αντισυμβατική συμπρωταγωνίστρια η Danielle Macdonald δίπλα του, σειρά που ρουφιέται πανεύκολα σα σφηνάκι και Μιχάλης Ρακιντζής (κι όμως!) στο σάουντρακ. Έκλεισε αισίως ένα μήνα στο Top 10 της Cosmote TV.

Το The Tourist είναι ολόκληρο διαθέσιμο στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.