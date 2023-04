Τα 5 μεγάλα φαβορί της Eurovision 2023

Μόλις 40 ημέρες μακριά από τον 67ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, όλες οι χώρες έχουν παρουσιάσει τις συμμετοχές τους και το ερώτημα πλέον είναι ένα: Ποια χώρα θα κερδίσει το πολυπόθητο τρόπαιο;

Ο 67ος Διαγωνισμός της Eurovision αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τη νίκη της Ουκρανίας στον περσινό θεσμό και την απολύτως λογική αδυναμία της χώρας να αναλάβει τη διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Victor Vernicos θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision που θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ τον ερχόμενο Μάιο, ερμηνεύοντας το κομμάτι "What They Say", το οποίο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει κερδίσει τους φανατικούς του θεσμού.

Φέτος, στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν 37 χώρες, σε μια χρονιά που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιαίτερη, μιας και (ενώ υπάρχει φαβορί) όλα είναι ανοιχτά και το αποτέλεσμα θα κριθεί στο stage.

Αποσπάσματα από τα 37 τραγούδια της Eurovision 2023

Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποιες είναι οι πέντε χώρες που θα παλέψουν για το φετινό τρόπαιο της Eurovision.

Το παρακάτω TOP 5 δεν αποτελεί personal favorite, παρά μόνο μια πρόβλεψη βάσει των -μέχρι στιγμής- αντιδράσεων των φαν. Και όλα αυτά πριν πρόβες, φυσικά, μιας και πολλά μπορούν να αλλάξουν όταν θα δούμε τους καλλιτέχνες επί σκηνής.

Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι και η Φουρέιρα το 2018, πριν βάλει φωτιά στη Λισαβόνα, ήταν 20η στα στοιχήματα και τελικώς κατέκτησε τη 2η θέση.

Ακολουθούν οι πέντε χώρες/συμμετοχές που θεωρούνται επικρατέστερες για τη νίκη, σε αυτό τουλάχιστον το σημείο:

5) Ουκρανία: Tvorchi - "Heart of Steel"

Η Ουκρανία αποφάσισε να επιλέξει τον εκπρόσωπό της για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision μέσω εθνικού τελικού, μια παράδοση που δεν έχει αλλάξει, παρά τον πόλεμο.

Νικητήριο τραγούδι αναδείχτηκε το "Heart of Steel", του συγκροτήματος Tvorchi. Πρόκειται για δύο νεαρούς φαρμακοποιούς από την ουκρανική πόλη Ternopil. Ο παραγωγός ήχου του συγκροτήματος Andrew Hutsuliak και ο τραγουδιστής Jeffery Augustus Kenny, νιγηριανής καταγωγής, δημιούργησαν το συγκρότημα το 2018, αφού γνωρίστηκαν στη σχολή τους. Οι δυο τους αναμειγνύουν διαφορετικά στυλ με κυρίαρχα τα στοιχεία της παραδοσιακής ουκρανικής μουσικής.

Η εμφάνιση του συγκροτήματος στον εθνικό τελικό:

Η Ουκρανία αποτελεί φαβορί για τη νίκη στον φετινό διαγωνισμό, όχι όμως επειδή έχει ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι.

Η περσινή νίκη χαρακτηρίστηκε από πολλούς πολιτική, ωστόσο το νικητήριο κομμάτι της Eurovision 2022 ήταν μια αξιόλογη προσπάθεια, απ' αυτές που η χώρα μας έχει συνηθίσει.

Φέτος η Ουκρανία είναι ψηλά στα στοιχήματα και κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσει μια θέση στην τελική 5άδα ή 10άδα.

Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρει κανείς πώς θα ψηφίσει το κοινό. Πέρσι η Ουκρανία έσπασε κάθε ρεκόρ στο televoting. Κι αν φέτος το κοινό κάνει το ίδιο και κάνει all in στην Ουκρανία; Κατά πάσα πιθανότητα όχι, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.

4) Αυστρία: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Οι Teya & Salena θα εκπροσωπήσουν την Αυστρία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2023 με το τραγούδι “Who the hell is Edgar?”.

Αυτό το κατά τα άλλα χαρούμενο τραγούδι, κρύβει ένα σημαντικό μήνυμα διαμαρτυρίας. Συγκεκριμένα, το κομμάτι "μιλά" για το πόσο παραμερίζεται ο ρόλος του δημιουργού, ενώ οι στίχοι αναφέρονται και στο γεγονός ότι οι δημιουργοί λαμβάνουν πολύ λίγα χρήματα από τις πλατφόρμες streaming.

"Ξεκίνησε με το ότι θέλαμε να μεταδώσουμε πώς είναι να αισθάνεσαι όταν δημιουργείται ένα καλό τραγούδι. Μερικές φορές η δημιουργικότητα σε διαπερνά, σαν να σε έχει κυριεύσει ένα φάντασμα", δήλωσε η Salina.

"Παρουσιάζοντας τον Edgar Allan Poe ως τον πραγματικό συγγραφέα του τραγουδιού, θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή σε αυτό το κομμάτι της μουσικής βιομηχανίας. Είναι σάτιρα", πρόσθεσε η Teya.

3) Νορβηγία: Alessandra - "Queen of Kings"

Η Νορβηγία επέλεξε μέσω εθνικού τελικού την 20χρονη Alessandra Mele για φετινή της εκπρόσωπο και το "Queen of Kings" είναι αναμφισβήτητα μία από τις συμμετοχές που έχουν ξεχωρίσει ανάμεσα σε πολλές.

Το κομάτι σαρώνει στα streams πολλών χωρών και αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για το τρόπαιο, γεγονός που θα φέρει την τέταρτη νίκη για τη Νορβηγία.

Σε συνέντευξή της, η Mele δήλωσε ότι το τραγούδι στοχεύει να δείξει «τη δύναμη των γυναικών, αλλά και τη δύναμη όλων των ανθρώπων». «Είναι τόσο σημαντικό είναι να νιώθεις ο εαυτός σου».

Η ίδια, μάλιστα, τόνισε πως το γεγονός ότι είναι αμφιφυλόφιλη και τα βιώματά της σχετικά με αυτό, επηρέασαν στη δημιουργία του τραγουδιού.

Η Νορβηγία φέτος θα παίξει πολύ ψηλά και ενδεχομένως -αν ευνοηθεί και από τις επιτροπές- μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης.

2) Φινλανδία: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Φέτος η Φινλανδία επέλεξε τον δικό της εκπρόσωπο μέσα από τη διεξαγωγή εθνικού τελικού. Ο 29χρονος Käärijä ήταν ο μεγάλος νικητής. Στη διαδικασία της ψηφοφορίας συμμετείχαν διεθνείς επιτροπές από 7 χώρες κα το κοινό της Φινλανδίας.

Επιτροπές και κοινό ανέδειξαν τον Käärijä νικητή με τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

O Käärijä είναι ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Η θεματολογία των τραγουδιών του εστιάζει στον αθλητικό τζόγο, απ’ όπου προκύπτει και το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, αφού Käärijä σημαίνει «αυτός που μαζεύει όλα τα κέρδη».

Το είδος της μουσικής του συνδυάζει στοιχεία από ραπ, μέταλ και ηλεκτρονική μουσική.

Το τραγούδι "Cha Cha Cha", με το οποίο θα εκπροσωπήσει τη χώρα του στον μουσικό διαγωνισμό είναι αυτοβιογραφικό και αναφέρεται σε ένα φαινόμενο στη Φινλανδία κατά το οποίο πολλοί άντρες δυσκολεύονται να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και να χορέψουν, για να μην φανεί η «θηλυκή» πλευρά τους, όπως λέει ο τραγουδιστής. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται "χοροφοβία".

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταφεύγουν στο αλκοόλ, προκειμένου να καταφέρουν να διασκεδάσουν.



Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στο video clip του τραγουδιού, όπου ο καλλιτέχνης βρίσκεται μέσα σε ένα ρινγκ, παλεύοντας με τις «φωνές» του κόσμου, αλλά και με τον εαυτό του. Στο τέλος της μάχης η «θηλυκή» πλευρά του καλλιτέχνη κερδίζει.

Το κομμάτι έχει γίνει ήδη viral και πολλοί θεωρούν ότι ενδέχεται να καταφέρει να βρεθεί ακόμη και στην πρώτη θέση στο televoting.

Το επίσημο video clip (διαθέσιμοι αγγλικοί στίχοι):

Κάποιοι χαρακτηριστικοί στίχοι:

Θέλω να μπερδέψω το κεφάλι μου και να ελευθερώσω το μυαλό μου από τον φόβο

Και μένω σε αυτό το κάθισμα μέχρι να πρέπει να σκαρφαλώσω

Δύο piña coladas έχω πει, ωστόσο, η έκφραση που έχω στο πρόσωπό μου είναι ξινή

Κατευθύνομαι προς την πίστα

Σαν τσα, τσα, τσα

Και αυτός ο κόσμος δεν με κάνει να φοβάμαι πια

Σαν τσα, τσα, τσα

Όταν πάνω μου ρίχνω τη σαμπάνια

Κατευθύνομαι προς την πίστα

Σαν τσα, τσα, τσα

Και αυτός ο κόσμος δεν με κάνει να φοβάμαι πια

Σαν τσα, τσα, τσα

1) Σουηδία: Loreen - "Tattoo"

Ναι, για ακόμη μια χρονιά, η Σουηδία είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη (και αυτή τη φορά όχι άδικα).

Έντεκα χρόνια μετά τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό μουσικής, η ταλαντούχα Loreen επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision και αποτελεί το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια κέρδισε για λογαριασμό της Σουηδίας το 2012. Τότε η Loreen είχε πάρει άνετα τη νίκη με 372 βαθμούς, ερμηνεύοντας το αξέχαστο "Euphoria".

Έντεκα χρόνια μετά, επιστρέφει στην οικογένεια της Eurovision με το τραγούδι "Tattoo", το οποίο κάνει πάταγο στα ευρωπαϊκά charts.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα κέρδισε με διαφορά στον Εθνικό Τελικό της Σουηδίας, το Melodifestivalen, και οι φανς κάνουν ήδη λόγο για σχεδόν σίγουρη νίκη της τον Μάιο.

Απομένουν, λοιπόν, λίγες μόνο εβδομάδες για να δούμε εάν το όνομα της Loreen θα μπει δίπλα σε αυτό του Johnny Logan ή αν το come back της με το "Tattoo" δεν είναι τελικά αρκετό για το 2/2.