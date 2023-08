Μαρία Μπακοδήμου: Οι ιδιαίτερες διακοπές της στη Ζανζιβάρη - Δείτε φωτογραφίες

Μετά από τις διακοπές της στο νησί της Ύδρας, η Μαρία Μπακοδήμου αποφάσισε να ταξιδέψει στο εξωτερικό και, συγκεκριμένα, στη Ζανζιβάρη.

Η Ζανζιβάρη είναι ημιαυτόνομη περιοχή της Τανζανίας στην Ανατολική Αφρική.

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από τις ιδιαίτερες διακοπές της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες ποζάρει σε φρουταγορά της περιοχής, ενώ σε άλλες φωτογραφίζει ντόπιους, ανάμεσά τους και ένα γλυκό αγοράκι που το κρατάει αγκαλιά.

«"Me, I'm just another face at Zanzibar But the waitress always serves a secret smile…" Billy Joel #africa ("Εγώ, είμαι απλά ένα άλλο πρόσωπο στη Ζανζιβάρη, αλλά η σερβιτόρα πάντα σερβίρει ένα μυστικό χαμόγελο..." Billy Joel #αφρική)» έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου στο Instagram

