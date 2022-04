Florence + the Machine: Νέο τραγούδι με τον Bill Nighy και Ουκρανούς καλλιτέχνες

Το τέταρτο single από το άλμπουμ τους "Dance Fever", που κυκλοφορεί τον ερχόμενο Μάιο, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Florence + the Machine. Το κομμάτι λέγεται "Free" και στο βιντεοκλίπ η μούσα του συγκροτήματος Florence Welch διαντιδρά με την προσωποποίηση του άγχους της, "ρόλο" που παίζει ο γνωστός ηθοποιός Bill Nighy. Ταυτόχρονα στηρίζει τον αγώνα της Ουκρανίας!

Η Florence γράφει ένα τραγούδι για την ανησυχία και το στρες, που της προκαλεί ο "έξω κόσμος" (ειδικά την περίοδο της πανδημίας). Το ονομάζει "Ελεύθερος/η" και επικοινωνεί το συναίσθημα ελευθερίας που νιώθει όταν εκφράζεται με τη μουσική. "Για ένα λεπτό όταν χορεύω είμαι ελεύθερη" εξηγεί η Flo "ακούω τη μουσική, νιώθω τον ρυθμό". Ο Viktor του "Underworld" ακολουθεί τη Flo στενά και προσπαθεί υπό τις εντολές της να βρει λύσεις για το στρες. Όσο και αν προσπαθεί οι λύσεις δεν έρχονται παρά μόνο όταν η Welch ξεκινάει να χορεύει.

Το Free γυρίστηκε με Ουκρανούς καλλιτέχνες στο Κίεβο

Το κομμάτι έχει σκηνοθετήσει ο Autumn de Wilde, ενώ συμμετέχουν και οι Ryan Heffington και Alexander Antofiy. Το κλιπ έχει γυριστεί στο Κίεβο το 2021 με Ουκρανούς κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες, γεγονός που δίνει και μία ακόμα διάσταση στον τίτλο "ελευθερία". Η Flo και ο Bill Nighy κάθονται μπροστά από πίνακα της Ουκρανής ζωγράφου Katerina Konovalova, σε ένα σετ που υλοποιήθηκε με υπεύθυνο παραγωγής τον Volodymyr Radlinskiy.

H Florence έχει στο παρελθόν εκφράσει τη στήριξή της στην Ουκρανία και μάλιστα όταν κυκλοφόρησε το κομμάτι «Heaven is Here» είχε γράψει στα social: "Δύο από τις χορεύτριες σε αυτό το βίντεο βρίσκονται στα καταφύγια. Στις θαρραλέες και όμορφες αδερφές μου Maryne και Anastasiia. Σας αγαπώ. Εύχομαι να μπορούσα να τυλίξω τα χέρια μου γύρω σας. Δύναμη."

Η Florence Welch το 2018 στο Absolut Almost Acoustic Christmas AMY HARRIS/INVISION/AP

Florence Welch: “Κάθε τραγούδι που έγραψα έγινε σκοινί γύρω από τον λαιμό μου…”

Το "Free" κυκλοφόρησε μετά τα "My Love", "Heaven Is Here" και "King". Το άλμπουμ "Dance Fever" που θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαΐου ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και είναι μία κατάθεση ψυχής από την … ποιήτρια Welch για τα όσα χάσαμε εν μέσω lockdown. Τα clubs, οι φίλοι, η συντροφικότητα, η αθωότητα. Λίγο πριν από την πανδημία η Florence είχε ξεκινήσει να γοητεύεται από τo φαινόμενο "choreomania", ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ομάδες που χορεύουν μέχρι το όριο της εξάντλησης (...που φέρνει την αναγέννηση).

Η έννοια του χορού και της χορομανίας παρέμειναν στο επίκεντρο της προσοχής της Florence καθώς η ίδια παράλληλα αποκτούσε τις δικές της εμπειρίες χορού! Στο "My Love" είναι φανερό ότι γράφει τα συναισθήματά της για τον εγκλεισμό και την αγάπη που χάθηκε στον δρόμο….

"Κάθε τραγούδι που έγραψα έγινε ένα σκοινί διαφυγής δεμένο γύρω από τον λαιμό μου για να με τραβήξει πάνω στον ουρανό" λέει η Florence στο "Heaven Is Here"... προετοιμάζοντας τα αυτιά μας για το “King”.

Στο "King", η Flo δηλώνει "I am no mother, I am no bride - I am king" και νιώθει πιο δυνατή από κάθε άλλη φορά. Πρόκειται για ένα προσωπικό μανιφέστο για την υπέρβαση των ρόλων που καθορίζονται από το φύλο. Το να είσαι γυναίκα καλλιτέχνης συγκρούεται δυστυχώς με το πώς να ευδοκιμήσεις και να συνεχίσεις στο ίδιο μονοπάτι που ακολουθούν οι άνδρες καλλιτέχνες των οποίων η πορεία προς την επιτυχία δεν εμποδίζεται από τη βιολογία.

"Σαν καλλιτέχνης, δεν σκέφτηκα ποτέ ιδιαίτερα το φύλο μου. Απλώς προχωρούσα με αυτό. Ήμουν εξίσου καλή με τους άνδρες, έβγαινα και τους ανταγωνιζόμουν κάθε φορά. Τώρα, όμως, σκέφτομαι ότι είμαι μια γυναίκα στα 30 και το μέλλον και ξαφνικά νιώθω σαν να σκίζεται στα δύο η ταυτότητα και οι επιθυμίες μου. Αισθάνομαι πως το να είσαι περφόρμερ και να θέλεις παράλληλα να αποκτήσεις οικογένεια μπορεί να μην είναι τόσο απλό για μένα, όσο για τους άνδρες καλλιτέχνες. Είχα κατατάξει τον εαυτό μου σχεδόν αποκλειστικά μαζί με τους άνδρες περφόρμερ και για πρώτη φορά ένιωσα πως έπεσε ένας τοίχος ανάμεσα σε μένα και τα είδωλά μου, καθώς έπρεπε να πάρω αποφάσεις που εκείνοι δεν χρειάστηκε να πάρουν". ανέφερε για το κομμάτι.

2012 - Florence and the Machine στο Coachella Valley Music and Arts Festival AP

20 πράγματα που δεν ήξερες για τη Florence Welch

Οι Florence and the Machine είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα των τελευταίων 25 χρόνων. Και ένας από τους βασικότερους λόγους είναι η Florence Welch.

Διάβασε 20 πράγματα που ίσως δεν ήξερες για την. ταλανοτύχα... ποιήτρια της μπάντας.

Όταν ήταν μικρή είχε μανία με τις σειρές των 70ς – όπως “Το μικρό σπίτι στο λιβάδι”. Έπαιρνε σεντόνια και έφτιαχνες σπίτια στο δωμάτιό της με την αδελφή της, Grace. Οι δικοί της την αποκαλούν “Flossy”, “Flo”, “Floaty”. Για ένα διάστημα είχε μανία με τη Βίβλο. Έβαζε τον πατέρα της να της διαβάζει συνεχώς κομμάτια από τη Βίβλο. Ευτυχώς πέρασε αυτό! Αυτό που δεν πέρασε είναι η λατρεία της για τη Φρίντα Κάλο. Είχε μάλιστα δηλώσει ότι το λουτρό της είναι αφιερωμένο στην σπουδαία ζωγράφο με πορτρέτα της κρεμασμένα παντού. Το 2010 προτάθηκε για Grammy Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη με το “ Dog Days Are Over” το οποίο ηχογραφήθηκε σε ένα στούντιο “στο μέγεθος... τουαλέτας”. H Flo έχει δηλώσει ότι είχαν περιορισμένο εξοπλισμό και χρησιμοποίησαν μέχρι και τα μολύβια… για να παίξουν μουσική. Δεν είχαν ιδέα ότι θα γνώριζε τέτοια επιτυχία. Και εκεί που βλέπεις στο Netflix το ντοκιμαντέρ της Lady Gaga “Five Foot Two” από την οθόνη περνάει μια κοκκινομάλλα με απίστευτη φωνή. Γιατί η Welch έχει συνεργαστεί και με τη Gaga στο “Hey Girl” και στο ντοκιμαντέρ υπάρχουν τα παρασκήνια αυτής της συνάντησης. Το 2012 στην περιοδεία των Rolling Stones τραγούδησε στο 02 Arena Center το “Gimme Shelter” και όλοι μιλούσαν για τη χημεία με τον Mick Jagger στη σκηνή..

Σημαντική και η εμφάνισή της στο Glastonbury Festival το 2015. Έγινε η πρώτη Βρετανή γυναίκα μουσικός που έγινε headliner στην ιστορία του φεστιβάλ. Η κοκκινομάλλα δεν είναι … φυσική. Η Welch είναι καστανή. Ίσως επηρεασμένη από τις σκωτσέζικες ρίζες του πατέρα της άλλαξε πολύ νωρίς το χρώμα των μαλλιών της και το κόκκινο έγινε το σήμα κατατεθέν της. H ένοχη κρυφή της διασκέδαση είναι να ψωνίζει ρούχα από το internet. “Είμαι συνεχώς σε fashion sites και ψάχνω ρούχα να αγοράσω” έχει πει.



Η Florence Welch στα Brit Awards 2012 / O2 Arena, Λονδίνο AP



Στο ABC News έχει δηλώσει ότι της αρέσουν τα μηχανήματα που φυσάνε… αέρα στη σκηνή των live γιατί μπορούν να αναδείξουν τα ρούχα της. Θυμάται τον εαυτό της να βλέπει το βράδυ ταινίες Disney με το μακρύ αέρινο νυχτικό της και να τραγουδάει κρατώντας ένα σκουπόξυλο για μικρόφωνο. “Έτσι ήμουν από πάντα”. Σε συνέντευξη της στην Τelegraph είπε ότι στη συνοικία που μεγάλωσε (Camberwell) συχνά τραγουδούσε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, ακόμα και σε κηδείες. Το όνομα "Florence and the Machine" προέκυψε από ένα "εσωτερικό αστείο" ανάμεσα στην Florence και την Isabella Summers, μέλος του συγκροτήματος. Έλεγαν τους εαυτούς τους "Florence Robot" και "Ιsabella Μachine". Κομμάτι της έχει παιχτεί (εκτός από το "Glee") στο "Gossip Girl". Έγινε φίλη με την Blake Lively και τραγούδησε τρία τραγούδια στον γάμο της με τον Reynolds. Σε συνέντευξη της έχει πει ότι έχει δυσλεξία και δυσμετρία. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια με το χωρισμό των γονιών της σε ηλικία 11 ετών. Και αργότερα είχε θέματα με το αλκοόλ. Σε ηλικία 13 ετών έχασε τη γιαγιά της, που έπασχε από διπολική διαταραχή και αυτοκτόνησε. Η Welch στράφηκε στη μουσική και στα βιβλία, ενώ έχει μιλήσει και για την κατάθλιψη.

Almost Acoustic Christmas Night Two στο The Gibson Ampitheater το 2011 KATY WINN/AP PHOTO



Το κομμάτι "Jenny of Oldstones" σημάδεψε τον καταληκτικό κύκλο του "Game of Thrones". Xορογράφησε μαζί με τον διάσημο χορογράφο Akram Khan το βιντεοκλίπ "Big God". Έχει δηλώσει μεγάλη φαν της Stevie Nicks των "Fleetwood Mac" και του τρόπου που κινούνταν στη σκηνή. "Είχα εμμονή με την Nicks, από το στιλ μέχρι τη φωνή της. Μου άρεσε να τη βλέπω στο YouTube στις παλιές εμφανίσεις της. Τον τρόπο που κινούνταν και όλα". Το 2010 αποκάλυψε πως δέχθηκε πρόταση γάμου από τον τραγουδιστή των Libertines, Pete Doherty, την οποία αρνήθηκε ευγενικά.





