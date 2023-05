First Republic Bank: Τα Jumbo δάνεια που έφεραν την πτώχευση

Ένα τρίτο μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η First Republic Bank, πτώχευσε μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο, ακολουθώντας τον "δρόμο" της Silicon Valley Bank και της Signature.

Η τράπεζα με έδρα την Καλιφόρνια πέρασε στον έλεγχο της Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων. Στη συνέχεια, την ανέλαβε αμέσως η JP Morgan, η κορυφαία τράπεζα των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον βετεράνο της Wall Street, Jamie Dimon.

Μια ελαφρώς "καθησυχασμένη" Wall Street βρέθηκε ξανά στο πράσινο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, οδηγώντας τις μετοχές της JP Morgan να αυξηθούν κατά 2,5%. Η FDIC χρεώθηκε περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συμφωνία, αλλά επειδή η JP Morgan θα πληρώσει 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά, η ζημιά είναι μικρότερη από την αρχική εκτίμηση.

Με βάση το ύψος του ενεργητικού (229 δισεκ. δολάρια στις 13 Απριλίου), πρόκειτα για τη δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών (πλην των τραπεζών επενδύσεων, όπως η Lehman Brothers) έπειτα από εκείνη της Washington Mutual το Σεπτέμβριο 2008. Βάσει της συμφωνίας, η JPMorgan θα πάρει όλες τις καταθέσεις της τράπεζας, καθώς και "σχεδόν" όλο το ενεργητικό της, σύμφωνα με την ανακοίνωση της FDIC.

Αυτό που προβληματίζει είναι πως παρά τις εβδομάδες αναμονής, σε πρώτο χρόνο κανείς δεν προσφέρθηκε να αγοράσει την χρεοκοπημένη τράπεζα, αναγκάζοντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παρέμβει. Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτό που οδήγησε στη συσσώρευση χρεών, ήταν τα "jumbo δάνεια" που παρείχε η τράπεζα τις περασμένες δεκαετίες. Πρόκειται για ασυνήθιστα μεγάλα δάνεια που παρέχονταν για την αγορά ακινήτων σε υψηλόβαθμους επιχειρηματίες. Τα δάνεια αυτά ξεπερνούν τα όρια που έχει θέσει ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), δηλαδή ξεπερνούν τα όρια των συμβατών δανείων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, η ζήτηση για τα jumbo δάνεια αυξήθηκε, καθώς οι πλούσιοι αγοραστές αναζητούσαν συμφωνίες υποθηκών που θα τους επέτρεπαν να διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε επενδύσεις υψηλότερης απόδοσης. Αυτή η μαζική χορήση δανείων, βοήθησε τη First Republic να διπλασιάσει τα περιουσιακά της στοιχεία μέσα σε τέσσερα χρόνια, συνετέλεσε, όμως, και στην κατάρρευσή της.

Οι ζημιές της FRB

Στις 16 Μαρτίου, 11 από τους μεγαλύτερους δανειστές της χώρας ενώθηκαν για να διοχετεύσουν καταθέσεις ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη First Republic για τουλάχιστον τέσσερις μήνες. Το "πρόβλημα" της τράπεζας έφτανε στα 137 δισεκατομμύρια δολάρια, με την αύξηση των επιτοκίων να επηρεάζει ευθέως τα jumbo - ενυπόθηκα δάνεια χαμηλού επιτοκίου. Στις αρχές του έτους η First Republic δήλωσε ότι τα ενυπόθηκα δάνειά της θα άξιζαν περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερο από την ονομαστική τους αξία αν πωλούνταν. Είχε, επίσης, άλλα 8 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου σε υποτιμήσεις άλλων δανείων, καθώς και μη πραγματοποιημένες ζημίες από ομόλογα.

Η εξαγορά

Ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Ασφάλισης Καταθέσεων ζήτησε από τις τράπεζες στα τέλη της περασμένης εβδομάδας να περιγράψουν τι θα πλήρωναν για μια πιθανή εξαγορά. Οι προσφορές έπρεπε να κατατεθούν το μεσημέρι της Κυριακής και μέχρι το απόγευμα ο FDIC είχε λάβει επίσημες προσφορές από τις JPMorgan, Citizens Financial Group Inc., Fifth Third Bancorp και PNC Financial Services Group Inc.

Ο Οργανισμός προτίμησε τελικά την JPMorgan, επειδή πρότεινε μια συμφωνία για ολόκληρη τράπεζα, υποσχόμενος να αναλάβει όλες τις καταθέσεις. Αυτό σήμαινε ότι ο FDIC δεν θα χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει την εξαίρεση συστημικού κινδύνου για να καλύψει τις ανασφάλιστες καταθέσεις.

Η JPMorgan κατέχει τώρα περίπου 173 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δάνεια της First Republic, 30 δισεκατομμύρια δολάρια από τίτλους και 92 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις. Θα μοιραστεί τυχόν ζημίες από τα δάνεια της εταιρείας για κατοικίες και εμπορικά δάνεια με τον FDIC και θα επιστρέψει τις καταθέσεις που έβαλαν οι άλλες τράπεζες τον Μάρτιο.

Για τον πρόεδρο της First Republic, Jim Herbert, η πώληση της τράπεζας βάζει τέλος στα 40 και πλέον χρόνια που πέρασε για την οικοδόμησή της, από ένα μόνο υποκατάστημα στην οικονομική περιοχή του Σαν Φρανσίσκο σε 93 γραφεία σε όλες τις ΗΠΑ με συνολικό ενεργητικό άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η JPMorgan δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι δεν θα διατηρήσει το όνομα First Republic και θα αλλάξει το όνομα ορισμένων από τα υπάρχοντα καταστήματα.

