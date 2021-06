Καύσωνας: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του φαινομένου

Ξεκίνησαν ήδη από σήμερα οι αναφορές για το πρώτο κύμα ζέστης που ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα να επηρεάζει μεγάλο μέρος του Ιονίου και της ηπειρωτικής χώρας. Οι θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής που κινούνται προς την περιοχή μας θα προκαλέσουν αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδος.

Παρότι στη διεθνή ορολογία δεν υπάρχει κοινός ορισμός του καύσωνα, σημειώνουμε οτι τα κριτήρια για τον ορισμό του διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και τις κλιματικές συνθήκες μιας περιοχής.

Για παράδειγμα, ενώ στις Σκανδιναβικές χώρες τιμές της θερμοκρασίας περί τους 35 βαθμούς θεωρούνται ότι αγγίζουν τα όρια του «καύσωνα», για την περιοχή μας χαρακτηρίζονται φυσιολογικές.

Αντίθετα, τιμές περί τους 40 βαθμούς, ενώ για τους κατοίκους της Σαχάρας ή της Σαουδικής Αραβίας θεωρούνται μάλλον κανονικές, για τη χώρα μας χαρακτηρίζονται ως τιμές «καύσωνα».

Σύμφωνα με την ελληνική μετεωρολογική πρακτική, στην ΕΜΥ χαρακτηρίζουμε ως «καύσωνα» τις περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών όταν συνυπάρχουν τα παρακάτω κριτήρια:

H μέγιστη θερμοκρασία σε συνοπτικούς ή αεροναυτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς είναι μεγαλύτερη ή ίση των 39 βαθμών Κελσίου. H ελάχιστη θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 26 βαθμών Κελσίου. Επικρατεί άπνοια ή ασθενείς άνεμοι και το θερμοκρασιακό εύρος είναι μικρό. Οι υψηλές θερμοκρασίες παρατηρούνται σε ευρεία γεωγραφική έκταση και η διάρκειά τους υπερβαίνει τις τρεις ημέρες.

Για τον μήνα Ιούνιο το 2010 σημειώθηκε ο πιο πρώιμος καύσωνας (από τις 15-17 του μηνός ) ενω πολύ ισχυρός ήταν ο καύσωνας στο τρίτο δεκαήμερο του 1982 όπου από τις 24-28/6/1982, επηρεάστηκαν κυρίως τα ανατολικά, με μέγιστες θερμοκρασίες στη Νέα Φιλαδέλφεια (44,6° C) και στα Τρίκαλα Θεσσαλίας (43,8° C). Επίσης από τις 23-28/6/2007, πολύ ισχυρός καύσωνας επηρέασε όλη την Ελλάδα , με μέγιστες θερμοκρασίες στο Άργος (46,4° C) και τη Νέα Φιλαδέλφεια (46,2° C). Σημειώνουμε οτι στις 28/6/2007, μεγάλο μέρος της Πάρνηθας καταστράφηκε από δασική πυρκαγιά.

